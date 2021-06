Ámonos: The Weeknd protagonizará una serie en HBO con el creador de ‘Euphoria

No nos queda la menor duda de que el 2020 fue el año de The Weeknd. Y no lo decimos a la ligera, pues la rompió por completo con su cuarto álbum de estudio, After Hours, y algunos hitazos que salieron de ese disco como “Blinding Lights”, “Heartless” y “Save Your Tears”. Sin embargo, más allá de la música, parece que actualmente está interesado en involucrarse en proyectos que lo lleven a otros lugares, como el entretenimiento.

En 2021, Abel Tesfaye fue el centro de atención por el espectáculo de medio tiempo que se rifó en el Super Bowl –donde por cierto, todos quedamos cuando creímos que saldría Daft Punk para acompañarlo–. Pero después de ese show y tras la polémica con los Grammy (ACÁ les contamos qué onda con eso), el cantante canadiense ha mantenido un perfil bajo y todo indica a que anda enfocado creando una serie para la televisión que suena bastante interesante.

The Weeknd… ¿le entra a la actuación?

Resulta que el pasado 29 de junio, Deadline reportó que The Weeknd está trabajando en una serie de drama que se transmitirá en HBO. El nombre de esta producción es The Idol, la cual protagonizará el cantante de “I Feel It Coming” y no solo eso, sino que también la producirá y coescribió junto a ni más ni menos que Sam Levinson, el creador de una de las tramas más exitosas de la cadena de televisión, Euphoria.

Según la misma fuente, además de Tesfaye y Levinson, contarán con la participación en la parte creativa de Reza Fahim, un antiguo empresario de la vida nocturna estadounidense que se convirtió en escritor y que también es socio productor de la estrella pop. Ya para terminar, el equipo de esta serie lo conforman Joseph Epstein (Health and Wellness) será el showrunner y guionista del proyecto. Así que como verán, esta combinación suena interesante.

También confirmaron la trama principal de la serie

Hasta el momento esta es toda la información que tenemos al respecto sobre The Idol. Sin embargo, y para no dejarnos con las manos vacías, Deadline bajita la mano contó un poco de la trama de la serie de The Weeeknd para HBO, que supuestamente se centrará en una cantante de pop que inicia un romance con el enigmático propietario de un club de Los Ángeles, el cual al parece es el líder de una secta secreta.

Ahora solo queda esperar a que suelten más detalles sobre esta producción –como las imágenes, teasers, el tráiler y la fecha oficial de estreno– para que nos quede muy claro qué es lo que veremos en esta historia. Y mientras esperamos a que confirmen todo esto, los dejamos con la presentación de Abel Tesfaye junto a Ariana Grande en los iHeart Radio Music Awards de 2021, donde interpretaron “Save Your Tears”: