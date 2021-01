¡Wow! Warner Bros. adelantará el estreno de ‘Godzilla vs. Kong’

La pandemia por coronavirus hizo estragos en la industria cinematográfica a lo largo de 2020, provocando que diversos estrenos se pospusieran por varios meses. Desde luego, eso mantiene a las casas productoras haciendo ‘planes b’ en caso de que tengan que recorrer lanzamiento nuevamente en este año… aunque Warner Bros está cambiando esa tendencia -al menos por una vez-.

Dicho estudio acaba de anunciar que adelantará el estreno de Godzilla vs. Kong un par de meses, esto en un movimiento poco usual respecto a las medidas que se han tomado previamente con otras películas como Wonder Woman 1984.

‘Godzilla vs. Kong llegará antes de lo esperado

Warner Bros. ha sido una de las casas productoras que más ruido han hecho en Hollywood durante los últimos meses. Y no solo por todas las producciones que tiene en puerta; también por las decisiones que ha tomado con respecto a la pandemia.

En caso de que no lo recuerdes, WarnerMedia (el conglomerado de medios al que pertenece WB) anunció en diciembre pasado que todas sus películas de 2021 serían estrenadas tanto en cines como en HBO Max (la plataforma de streaming que también pertenece a dicho conglomerado). Desde luego, eso provocó una no muy buena reacción de otras productoras afiliadas a los proyectos ya calendarizados y Warner ha tenido que batallar para intentar calmar las aguas.

Por eso, tras tomar esa elección y luego de posponer durante 2020 varias de sus producciones más importantes, hoy sorprende el anuncio sobre el adelanto del estreno de Godzilla vs. Kong. De acuerdo con Variety, la película en la que los legendarios monstruos se batirán en una épica pelea llegará a los cines y al servicio de streaming antes mencionado el próximo 26 de marzo. La fecha original de lanzamiento estaba programada para el 21 de mayo.

La disputa entre Legendary Entertainment y WB

Como dijimos, varios estudios asociados a las producciones de Warner Bros. habían comenzado disputas con esta productora por la decisión de mandar el estreno de sus largometrajes a HBO Max. Legendary Entertainment, asociados en el desarrollo de Godzilla vs. Kong, fue una de esas organizaciones que le entró a la discusión.

La disputa se debió en parte a que WB impidió que el proyecto pasara a manos de Netflix, quienes habían puesto sobre la mesa 250 millones de dólares para comprar la película de las icónicas y gigantescas bestias. Según reportan fuentes cercanas, las casas productoras habrían llegado a un acuerdo que beneficiaría a ambas y el adelanro del estreno sería parte del nuevo trato.

Godzilla vs. Kong será la cuarta entrega del MonsterVerse de Legendary Pictures tras el lanzamiento de las películas Godzilla de 2014, Kong: Skull Island de 2017 y Godzilla: King of the Monsters de 2019. La nueva entrega será dirigida por Adam Wingard con las actuaciones de Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall y Brian Tyree Henry.