Bruce Wayne, Catwoman y más: ¿Quién es quién en ‘The Batman’ de Matt Reeves?

¡Ya está! Pasaron los meses, varios adelantos también, hubo algunos retrasos y por fin está todo listo para el estreno de The Batman. La nueva película de DC Films y Warner Bros protagonizada por Robert Pattinson promete ser una verdadera locura, pero sobre todo nos pone frente a lo que parece ser una de las versiones más oscuras y frenéticas del icónico héroe que se hallan visto en el cine.

Además de Pattinson, en pantalla también tendremos a Zoë Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell, Jeffrey Wright, Andy Serkis, John Turturro… en fin, una estela importante de figuras que seguro llevarán la historia del famoso “Caped Crusader” a otro nivel. Por ello, para que lleguen al estreno frescos y con la emoción a tope al estreno, acá les decimos quién es quién en la cinta dirigida por Matt Reeves.

The Batman

Reinventar un personaje que ha tenido tantas versiones diferentes en el cine no debe ser tarea sencilla, pero Matt Reeves aceptó el reto. Y no solo eso pues el director, como lo ha comentado en diferentes oportunidades, ha buscado darle un giro más allá del que lo conocemos.

En definitiva, esta no será una película de superhéroes convencional, ni la historia de origen y mucho menos la visión más arraigada que tenemos del millonario que por las noches es patrulla es el vigilante de su ciudad. Hay una estela misteriosa en The Batman que en los avances previos, la pone en un lugar cercano al tono más tenso de las versiones de Tim Burton o Christopher Nolan … pero esta nueva entrega promete tener una importante carga psicológica, la exploración de la moral y la ética, el descubrimiento de la identidad y más cosas.

A grandes rasgos, la película nos mostrará la primera etapa de Bruce Wayne como el Hombre Murciélago; sus primeros pasos como el protector de Gotham y en ese sentido, es muy probable que lo sintamos como un héroe un tanto inexperto. Sin embargo, es eso lo que le dará sentido a su trama personal, además de que, es justo decirlo, eso no le quita potencial para ser brutal en escena.

Otro punto importante es que The Batman, como el propio Matt Reeves lo ha dicho anteriormente, toma como puntos de referencia tres cómics esenciales: The Batman: Ego, The Long Halloween y Year One. Así que si han leído a detalle estas historias, comprenderán mejor lo que verán en la película. Y si de plano no le han echado un vistazo a esas páginas, les dejamos a continuación nuestra charla con Giobany Arévalo, director de DC Cómics en México, quien nos da una buena explicación sobre cada historia.

Y ahora sí, a lo que venimos. ¿Quién es quién en The Batman de Matt Reeves? Acá un resumen de cada personaje.

Batman/Bruce Wayne – Robert Pattinson

Robert Pattinson se une a la larga y glamurosa lista de actores que han interpretado a Bruce Wayne y como dijimos antes, esta será una versión que promete salirse de los moldes anteriores. En The Batman, veremos al héroe en su etapa primeriza como el vigilante de Gotham y justo como se ve en los tráilers previos, parece que aún no ha logrado ganarse la confianza total de algunos eventuales aliados.

Aún está moldeando la ética bajo la que trabajará y aunque es inexperto de alguna manera, ya tiene ciertas credenciales para definirse a sí mismo como ‘la venganza’. Pero de que será un contrincante formidable para quien se le ponga enfrente, de eso no hay duda. En esta cinta, su principal enemigo será The Riddler (o El Acertijo), quien lo llevará al límite y de alguna manera, lo hará moldear un poco su experiencia como héroe.

Si bien no se reveló a grandes rasgos la trama de la cinta, se sabe que este Batman tendrá el tono más oscuro en cuanto a arco argumental que se haya visto en la gran pantalla y varios aseguran (incluso destacan) el sentido ‘detectivesco’ de esta encarnación.

Catwoman/Selina Kyle – Zoë Kravitz

Michelle Pfeiffer, Halle Berry (en una película desastrosa invidual) y Anne Hathaway han sido las Selina Kyle del pasado en el cine y ahora, el turno es para Zoë Kravitz. En The Batman, nuestra nueva Catwoman se acerca bastante al concepto que le conocemos como una ladrona maestra, astuta, intrépida e irreverente, de personalidad fuerte y motivaciones un tanto individualistas a primera instancia, aunque no del todo.

Para esta cinta, se sabe que Selina está buscando a una persona allegada a ella y es así como cruza caminos con el Murciélago. Y no solo eso: ella también promete mostrarle a Bruce el lado más ambiguo de la moral. Quizá, al héroe no le haga mucha gracia tener que colaborar con ella en un principio, pero la química entre ambos será más que innegable. Tremendo combo y Kyle por sí sola, vaya personaje.

Edward Nashton/The Riddler – Paul Dano

Ok, posiblemente asocien más a este villano bajo el alias de ‘Edward Nygma’, pero en esta ocasión quizá podemos dejar de lado eso en favor de llamarle Edward Nashton. Paul Dano es el encargado de dar vida a la nueva versión de El Acertijo/The Riddler y definitivamente luce como interpretación mucho más tensa y épica que, por ejemplo, la caricaturizada entrega noventera de Jim Carrey.

Se sugiere que Edward y Bruce Wayne tuvieron alguna conexión en el pasado y bueno, evidentemente tomaron caminos separados. Lo atractivo de este Riddler es que no se trata de un villano estereotípico; más bien se retrata como un enemigo de intelecto que buscar “desenmascarar la verdad” en las esferas de la alta sociedad de Gotham. Matt Reeves incluso lo ha definido como una especie de terrorista.

Y aunque no tiene el aspecto caricaturizado del cómic o de sus encarnaciones pasadas en medios visuales, parece que en The Batman al menos rescatan su gusto por la ‘teatralidad’ en sus crímenes -por decirlo de alguna manera-. Es decir, le gusta ser amenazante a gran escala, mostrar sus actos sin tapujos y desatar el pánico; cosas así. Él será un desafío durísimo para el Murciélago pues lo llevará a probar su propia astucia a base de -efectivamente- acertijos y juegos mentales diversos.

Oswald Cobblepot/El Pingüino – Colin Farrell

Recordemos que esta versión de The Batman será la de un héroe un tanto más joven lo que hemos visto antes, así que eso es señal de que tampoco veremos -aún- a El Pingüino convertido en el emblemático señorón del crimen que todos conocemos. En esta ocasión, Oswald Cobblepot es un criminal, digámosle, de ‘medio pelo’ que ambiciona más poder y va en ascenso. Se le describe un poco como uno de los fieles esbirros de Carmine Falcone, el mafioso más significativo de la ciudad en esta oportunidad.

Colin Farrell ha dicho que su personaje no tendrá apariciones realmente prolongadas en la nueva película, pero sin duda será sustancial para el futuro de la franquicia (hasta tendrá su propia serie en HBO Max y ACÁ les contamos qué onda). Y bueno, además de todo eso, hay que destacar el excelso trabajo de maquillaje y caracterización cortesía de Mike Marino (The Irishman) porque Colin está irreconocible.

James Gordon – Jeffrey Wright

En el universo de películas de Batman, Gary Oldman tiene por ahora la posición como el James Gordon más acertado que se ha visto en el cine… así que Jeffrey Wright tiene un importante papel en las manos. Por supuesto, se trata de encarnaciones diferentes y al menos en The Batman, seguro veremos la apenas naciente relación entre Gordon y el héroe enmascarado (que de por sí resulta un poco tensa aunque ambos son buenos colaborando).

Algo que sin duda resulta emocionante es que en esta película, muy probablemente veremos qué es lo que termina por acercar a James y a Batman como un equipo; podremos conocer cuál es el momento en el que el Caped Crusader se gana la confianza de uno de los hombres más importantes en la policía de Gotham.

Y por si lo tenían de duda, parece que James Gordon aquí todavía no asciende como tal al puesto de comisionado, ya que se confirmó desde hace tiempo que el personaje de Pete Savage (Alex Ferns) aparecerá en la cinta.

Jeffrey Wright como James Gordon en ‘The Batman’.

Alfred Pennyworth – Andy Serkis

Será interesante ver a Andy Serkis, un actor carismático que suele interpretar personajes de personalidades frenéticas, envolverse en la piel del sensato y cauteloso Alfred Pennyworth, mayordomo y lo más cercano a una familia que tiene Bruce Wayne en la vida.

Comúnmente, hemos visto a Alfred siendo una persona que piensa con calma y como consejero fiable para Bruce. Sin embargo, se dice que en esta película la relación entre ellos es un poco más convulsionada de lo que recordamos. Quizá, eso se deba a la ya mencionada característica de que este Batman apenas está aprendiendo a ser el héroe que Gotham necesita.

Carmine Falcone – John Turturro

A veces pasamos por alto lo importante que es Carmine Falcone dentro de las historias de Batman, pero esto pasa ya que él no es un villano convencional o que esté regularmente en la galería de enemigos más poderosos del Murciélago. Él es un sujeto cuya única gracia es ser uno de los mafiosos más poderosos de Gotham, sino es el que más… ahí nomás para que vean qué onda.

No es el tipo de enemigo con el que Bruce Wayne pelearía cuerpo a cuerpo o con el que se haría archinémesis. Más bien, Falcone es ese personaje al que el héroe fácilmente podría llevar a la cárcel, pero que también le sirve de vez en cuando como informante y por eso no toma represalias contra él.. Veremos qué tal lo hace John Turturro como el señor del crimen.

El fiscal Gil Colson – Peter Sarsgaard

Este es un personaje nuevo elaborado completamente para The Batman y se dice que supuestamente se inspira en Gil Mason, un fiscal que aparece en la serie animada de los 90. A pesar de ser uno de los individuos que debería impartir justicia en los tribunales de Gotham, se sabe que este tipo no es de confianza y en términos generales, es la muestra de lo podrido que está el sistema de justicia la ciudad.

Por ahí, Peter Sarsgaard ha dicho que su personaje se trata de un individuo detestable en muchos sentidos. Y bueno, parece que él es uno de los objetivos de The Riddler en su afán por “desenmascarar la verdad” de la alta sociedad de Gotham. ¿Qué le esperará a este hombre? Dato curioso: Sarsgaard es esposo de Maggie Gyllenhaal, la actriz que interpretó a Rachel Dawes en The Dark Night de 2005.

Bella Reál – Jamye Lawson

Jamye Lawson interpretará a otro de los personajes especiales creados para la película: Bella Reál. ¿Y quién es ella? No hay muchos detalles, pero lo que se sabe es que se trata de una política de alto rango que busca convertirse en alcaldesa de Gotham. Parece ser que tiene buenas intenciones respecto a sus fines políticos y está en busca del apoyo de Bruce Wayne como una persona no solo que le ayude a impulsar su candidatura, sino también como un símbolo de la filantropía en la ciudad.

En el tráiler especial de The Bat & The Cat, ella aparece junto a Wayne cuestionándole por qué ha dejado de lado los proyectos filantrópicos que sus fallecidos padres establecieron hace años. No ha aparecido mucho en los avances, pero sin duda pinta para ser un personaje que tendrá momentos importantes en The Batman.