Recuerden la segunda temporada de Dark de Netflix, porque a continuación vamos a narrar un par de escenas clave de la serie:

Winden, 1986. Claudia llega a la tienda de H. G. Tannhaus, el relojero del pueblo. Está desorientada y realmente no sabe qué hace ahí, pero es a ese lugar donde se debía dirigir. Tannhaus la recibe con sorpresa y le dice que ya llevaba mucho esperando su regreso, pero Claudia no lo conoce.

En realidad, es la primera vez que lo ve, pero el relojero tuvo su primer acercamiento con ella 20 años atrás, en esa misma tienda. La diferencia que Claudia era vieja y Tannhaus un adulto joven. Ahora es al revés.

También puedes leer: ESTAS SON LAS REFERENCIAS MITOLÓGICAS Y FILOSÓFICAS PARA COMPRENDER ‘DARK’

En la década de los 50, Claudia “del futuro” viajó al pasado para conocer a Tannhaus y darle los planos para construir una máquina para viajar en el tiempo, y de paso, darle un libro que aún no escribe. Estas dos acciones, suponen una paradoja. Cuando en los 80 Claudia llega a la tienda, el relojero le explica que si ella no le hubiera dado información del futuro, no habría logrado crear nada en el pasado. Y que de este manera, todo deja de tener un origen.

La interminable pregunta de qué fue primero, ¿el huevo o la gallina? Ciertamente hay un origen y un fin, pero ambos son lo mismo porque es imposible rastrear uno y otro, porque se construyen en sí mismos.

Otro ejemplo. Jonas realiza varios brincos en el tiempo. De 2019 viaja 1986, luego a 2052 y da un salto hasta 1921. De aquí vuelve a 2019, al 20 de junio, un día antes de que su padre se suicide y de “inicio” a todo. Jonas va a su casa y se encuentra a Michael. En desesperación le dice que por favor no se suicide ni escriba la carta…

También puedes leer: CICLO 1: RESUMEN DE LA PRIMERA TEMPORADA DE ‘DARK’ DE NETFLIX

Michael no sabe de lo que está hablando, por lo que Jonas le entrega la carta que escribe antes de quitarse la vida. Su padre no tenía planeado suicidarse, fue el mensaje de Jonas del futuro lo que le reveló qué debía hacer. Cuando Michael lee la carta, ya sabe qué debe decir para escribirla un día después.

La construcción de la máquina, la redacción del libro de Tannhaus, y la muerte de Michael/Mikkel, son todas paradojas que como mencionamos, se definen a partir de que las cosas dejan de tener un origen. Y esto es precisamente lo que sucede con el árbol genealógico de la serie.

También puedes leer: CICLO 2: RESUMEN DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE ‘DARK’ DE NETFLIX

Un chico de 2019 viaja a 1986, se casa con una mujer de esa época y tienen un hijo. Este hijo (Jonas se convierte en Adán) se mueve entre distintos ciclos de 33 años y mueve las piezas de tal manera, que todos los personajes están conectados sin un origen.

Esto lo hace más complicado, y todavía se hace más confuso cuando al final de la segunda temporada, conocemos a una Martha que viene de otro mundo para salvar a Jonas del apocalipsis. Lo que supone la existencia de un segundo árbol genealógico que aquí les explicaremos. Hay spoilers, es decir, revelamos conexiones de la tercera temporada.

ÁRBOL GENEALÓGICO DEL MUNDO DE ADÁN (JONAS):

Los DOPPLER

Bernd Doppler, el líder del proyecto de construcción de una planta nuclear en Winden, está casado con Greta. Son una de las familias más adineradas y tienen un hijo llamado Helge, pero este parece no ser hijo sanguíneo de Bernd, sino de un sujeto llamado Anatol Velley

*En la segunda temporada, Greta se confiesa con Noah y le dice que cree que Helge no es hijo de Bernd.

Helge, con una mujer desconocida llamada Ulla Schmidt, tiene un hijo llamado Peter, quien toma el apellido de su padre.

Peter llega a Winden en 1986 y conoce a Charlotte, quien se convierte en policía en 2019. Juntos tienen dos hijas: Franziska y Elisabeth.

Elisabeth, después del apocalipsis, conoce a Hanno Tauber con quien tiene a Charlotte, su propia madre. ¿Cómo sucede esto?

*Elisabeth y Hanno se conocen el 27 de junio de 2020 y permanecen juntos hasta que tienen a Charlotte; sin embargo, la bebé es secuestrada y viaja en el tiempo a la década de los 70 para que la cuide H.G. Tannhaus, quien la adopta. Así es como Charlotte crece en una época que no es suya y puede conocer a Peter y tener a Elisabeth.

Tannhaus viene de la familia que fundó en el siglo XIX la sociedad Sic Mundus Creatus Est, y que estaban convencidos de que viajar en el tiempo era posible para poder revertir los errores.

*Esta es la mejor explicación de la paradoja de Tannhaus: mi madre es mi hija.

Peter tiene un amorío con Bernadette, una prostituta trans de Winden que es hermana de Wöller, policía y compañero de Charlotte en la comisaría.

Los TIEDEMANN

Egon Tiedemann es policía de Winden en la década de los 50. Está casado con Doris y tienen una hija llamada Claudia.

Claudia se convierte en la primera mujer en dirigir la planta nuclear de Winden en 1986. Tiene una hija, cuyo padre nunca se revela al principio pero parece ser Bernd Doppler, llamada Regina. Claudia tiene un amorío con Tronte Nielsen.

*En el episodio final de la tercera temporada, sale una foto de Regina, Claudia y un señor mayor que tiene mucha parecido con Bernd Doppler.

Regina es dueña de un hotel en 2019. Está casada con Aleksander, un sujeto que llegó en 1986 y cuyo nombre real es Boris Niewald, pero que decide robarse la identidad de un sujeto llamado Aleksander (de este sólo vemos su pasaporte y una foto junto a su hermano, el investigador Clausen).

Regina y Aleksander son padres de Bartosz, quien en 2019 tiene una relación amorosa con Martha Nielsen.

Bartosz, el 27 de junio de 2020, viaja al siglo XIX junto a Jonas del futuro, Magnus y Franziska.

En 1890, Bartosz conoce a Silja, a quien conocemos en 2052 por formar parte de estos guerrilleros liderados por Elisabeth del futuro. Silja es la mujer que libera a Jonas y lo ayuda a cruzar el portal de 2052 a 1921.

*Silja viaja de 2052 a finales del siglo XIX donde conoce a Bartosz. Estos dos tienen dos hijos llamados Agnes y Hanno.

Hanno Tauber tiene una relación con Elisabeth y juntos tienen a Charlotte. Después del secuestro de su bebé, Hanno acude con Adán y se convierte en Noah.

*Como recordamos al principio de la segunda temporada, Hanno está construyendo el pasadizo de las cuevas junto a Bartosz, su padre. Cuando este parece perder la fe, Hanno lo mata.

Los NIELSEN

*Agnes Nielsen tiene un hijo llamado Tronte con un sujeto que no tiene nombre pero se caracteriza por tener labio leporino.

Tronte Nielsen conoce a Claudia y Jana en los 50, y se casa con Jana con quien tiene dos hijos: Ulrich y Mads. Mads desaparece en los 80 sin dejar rastro alguno, y aparece su cuerpo sin vida en 2019.

Ulrich se casa con Katharina Albers, su novia de la secundaria.

Katharina es hija de Helene, enfermera del psiquiátrico del pueblo y de Hermann Albers, dueño de las 33 ovejas que mueren de manera repentina en 1986 (Egon va a investigar el caso).

Ulrich y Katharina tienen tres hijos llamados Magnus, Martha y Mikkel.

Magnus tiene una relación con Franziska.

Martha tiene una breve relación con Jonas y luego con Bartosz.

Mikkel viaja en el tiempo de 2019 a 1986. Es adoptado por Inés Kahnwald y se convierte en Michael Kahnwald.

Los KAHNWALD

Mikkel viaja de 2019 a 1986 y se convierte en Michael Kahnwald. La madre adoptiva de Michael es Inés, y su padre era Daniel Kahnwald, el jefe de la comisaría en Winden en la década de los 50.

Michael se casa con Hannah y tienen un hijo, Jonas. Jonas se convierte en Adán.

Jonas y Martha tienen una breve relación. Martha muere en manos de Adán el día del apocalipsis.

Hannah viaja antes del apocalipsis a 1952 e inicia una relación con Egon Tiedemann. Con él tiene una hija llamada Silja.

ÁRBOL GENEALÓGICO DEL MUNDO DE EVA (MARTHA):

Jonas es rescatado por Martha, quien viene de otro mundo, el día del apocalipsis. Ella lo lleva a su mundo para que la ayude a evitar el apocalipsis, pues este sucede en ambas dimensiones.

Los NIELSEN

Jonas y Martha hacen el amor y de ahí nace un sujeto que no tiene nombre, pero se caracteriza por tener labio leporino. Él es, creen, el origen de todo, la unión de los dos mundos.

Este sujeto sin nombre se casa con Agnes Nielsen con quien tienen un hijo llamado Tronte.

Agnes es hija de Bartosz y Silja, y su hermano es Hanno Tauber.

Tronte se casa con Jana y tienen dos hijos, Ulrich y Mads. Este último desaparece en 1986 y su cuerpo sin vida es hallado en 2020 (en el mundo de Adán lo encuentran en 2019, días después de que desaparece Mikkel).

Ulrich se casa con Katharina tuvieron tres hijos: Magnus, Martha y Mikkel.

*Magnus tiene una relación con Franziska y Martha es novia de Kilian, hermano de Erik Obendorf, quien lleva semanas desaparecido.

*Ulrich y Katharina están divorciados, por lo que Ulrich se casa con Hannah y están esperando un hijo.

Los TIEDEMANN

Bartosz es hijo de Regina y Aleksander Tiedemann.

Regina es hija de Claudia, y su padre es Bernd Doopler.

Claudia es hija de Egon y Doris Tiedemann.

Los DOPPLER

Bernd y Greta Doppler están casados. Bernd Doppler le da su apellido a Helge, pues el verdadero padre de este es Anatol Velley.

Helge tiene un hijo llamado Peter con una mujer fuera de Winden llamada Ulla Schmidt.

Peter se casa con Charlotte, con quien tiene dos hijas llamadas Franziska y Elisabeth.

Franziska tiene una relación con Magnus Nielsen.

Elisabeth conoce a Hanno Tauber y tienen a una hija llamada Charlotte.

Peter es el padre de Winden, lugar que era de Noah. Aquí, Peter no tiene una relación con Bernadette (hermana de Wöller porque no existe el personaje trans). Parece tener algo con Bern, hermano de Wöller y a quien vemos en la iglesia platicando con Peter al momento en que llega Charlotte.

Los KAHNWALD

Daniel Kahnwald es padre de Inés, una enfermera que es soltera y no tiene hijos. Como Mikkel no viaja en el tiempo de 2019 a 1986, Inés no lo adopta ni este se convierte en Michael Kahnwald.

Por lo tanto, los Kahnwald se terminan con Inés. No hay relación entre ningún Michael ni Hanna y no hay un Jonas.

¿QUIÉN VIVIRÍA EN CASO DE QUE NO EXISTIERAN LOS VIAJES EN EL TIEMPO?

Como abordamos al principio, la mayoría de los personajes de Dark no tienen un origen ni un fin. Su existencia depende completamente de los viajes en el tiempo… así que si estos no fueran posibles, surge una pregunta clave: ¿Quiénes sí existirían independientemente de los viajes?

Los TIEDEMANN

Egon y Doris Tiedemann formarían parte de la realidad, pues su origen no se relaciona al nudo. Egon contribuye al entramado, pero es un agente externo.

Por lo tanto, Claudia también podría existir en Winden sin los viajes en el tiempo.

*Regina Tiedemann, al ser su padre alguien ajeno al origen del árbol (es Bernd Doppler), también existiría.

Ahora bien. La presencia de Aleksander, se entiende, no tiene nada qué ver con los viajes en el tiempo. Si lo conoce o no, es una mera propuesta en la historia. Lo mismo con Bartosz.

Sin los viajes en el tiempo, Bartosz no iría al pasado ni conocería a Silja, por lo que Agnes y Hanno no existirían.

Los NIELSEN

Si Agnes no existe, entonces básicamente se rompe la existencia de los Nielsen. No habría Tronte y este no se casaría con Jana, por lo que Ulrich y Mads no nacen.

Ulrich no habría estado con Katharina y no tendrían a sus hijos: Magnus, Martha y Mads.

Katharina Albers no forma parte el nudo en su propio origen, pues sus padres Herman y Helene, son ajenos. Sin embargo, la presencia de Hannah en 1950 supone un impacto en la vida de Helene cuando era niña… por lo que los eventos se podrían alterar.

Los DOPPLER

Bernd y Greta Doppler no forman parte, en su origen, del entramado de la historia, por lo que existen sin los viajes en el tiempo. De este modo, Helge también además de que el padre de este no es Bernd, sino Anatol Velley (nunca aparece en la serie).

Helge se junta con una mujer desconocida llamada Ulla Schmidt, fuera de Winden, y de esta unión nace Peter. Por lo que Peter también forma parte de un “tercer” mundo donde no hay viajes en el tiempo.

Dos cosas: Helge no habría sido traumatizado de niño con el ataque de Ulrich, pues este no existe. Y en segundo lugar, tampoco podríamos hablar de la presencia de Noah en su vida.

Peter sí existe, pero Charlotte Doppler no.

Como mencionamos, Bartosz no podría viajar al pasado para ser padre de Agnes y Hanno Tauber, por lo tanto ellos dos no existen.

Hanno o Noah, nunca serían y tendría oportunidad de tener una relación con Elisabeth para concebir a Charlotte.

Y con la no existencia de Charlotte, no existe ninguna relación con Peter y no hay Franziska ni Elisabeth.

Los KAHNWALD

Daniel Kahnwald y su hija Inés, no contribuyen de ninguna manera al entramado. Sin embargo, sabemos que Inés no tiene hijos, y si Agnes no existe, tampoco Ulrich ni su hijo Mikkel, por lo que no podría adoptar a quien se convierta en Michael Kahnwal.

Hannah y su padre Sebastian sí existen, pero no hay relación con ningún Michael y por lo tanto no hay un Jonas.

Si no hay Jonas ni Martha, no hay un “nudo”, es decir, el sujeto sin nombre con labio leporino que se une a Agnes para darle vida a Tronte.

Hannah tampoco podría viajar al pasado para tener una relación con Egon Tiedemann y tener a Silja, quien a su vez, se une a Bartosz para ser padres de Agnes y Hanno.

Otros personajes que son ajenos pero forman parte del universo de Dark, son Wöller y su hermana Bernadette.

Entonces, ¿quiénes no forman parte del nudo y existen en una tercera dimensión?

Egon Tiedemann

Doris Tiedemann

Claudia Tiedemann

Regina Tiedemann

Sebastian

Hannah

Bernd Doppler

Greta Doppler

Helge Doppler

Peter Doppler

Herman Albers

Helene Albers

Katharina Albers

Daniel Kahnwald

Inés Kahnwald

Boris Niewald

Los Obendorf – padre, madre, Erik y Kilian

Wöller

Bernadette

Clausen