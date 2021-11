Este lunes 1 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la ceremonia de clausura del Festival Internacional de Cine de Morelia o FICM. Y eso significa también que tenemos a las y los ganadores de esta edición entre las categorías más importantes que van de Largometraje, Documental y cortometrajes dentro y fuera de la Sección Michoacana.

Sin duda, fue una de las ediciones más interesantes no sólo por las condiciones entre las que se celebró, sino por la diversidad de filmes que se presentaron este año entre las que destacan (en los estrenos internacionales) Titane de Julia Ducournau, The Power of the Dog de Jane Campion, Annette de Leos Carax, The Hand of God de Paolo Sorrentino, y más.

Carax y Reitman entre los invitados

Y justamente, una de las partes más importantes fue la retrospectiva de Carax, quien estuvo presente en el FICM para presentar su más reciente cinta con Adam Driver y Marion Cotillard, pero también hacer una ronda de Q&As con el público en cada una de sus proyecciones.

Otro de los invitados fue el director Jason Reitman, quien presentó el filme de clausura del FICM: Ghostbusters: Afterlife. Entre las actividades alrededor de este título, estuvo una conferencia de prensa, una masterclass junto a su padre Ivan Reitman (virtual) y la alfombra roja para la presentación del filme.

Selección oficial

La Selección oficial para este año estuvo llena de títulos diversos que sólo confirman el gran momento que el cine mexicano atraviesa. Entre los títulos más destacados estaba Nudo mixteco, el debut de Ángeles Cruz (largometraje), el cual triunfó en el Guion y entre el público.

Pero la gran sorpresa de esta edición, sin duda, es 50 o dos ballenas se encuentran en la playa de Jorge Cuchí, el cual no sólo se llevó el Ojo de Oro, sino también los Ojitos para sus dos protagonistas. En cuanto a la dirección, triunfaron Rodrigo Plá y Laura Santullo por El otro Tom.

Estos son los ganadores

LARGOMETRAJE MEXICANO

50 o dos ballenas se encuentran en la playa | Jorge Cuchí

El camino de Sol | Claudia Sainte-Luce

Estación Catorce | Diana Cardozo

Hope, Soledad | Yolanda Cruz

El hoyo en la cerca | Joaquín del Paso

Los minutos negros | Mario Muñoz

Nudo mixteco | Ángeles Cruz

El otro Tom | Rodrigo Plá, Laura Santullo

Una película de policías | Alonso Ruizpalacios

Travesías | Sergio Flores Thorija

Premio del Público a Largometraje Mexicano

Nudo mixteco de Ángeles Cruz

Mejor Actriz de Largometraje Mexicano

Carla Coronado por 50 o dos ballenas se encuentran en la playa de Jorge Cuchí

Mejor Actor de Largometraje Mexicano

José Antonio Toledano por 50 o dos ballenas se encuentran en la playa de Jorge Cuchí

Mejor Dirección

Rodrigo Plá y Laura Santullo por El otro Tom

Mejor Guion

Nudo mixteco de Ángeles Cruz

DOCUMENTAL MEXICANO

Las hostilidades de M. Sebastian Molina

Cartas a distancia | Juan Carlos Rulfo

Comala | Gian Cassini

Cruz | Teresa Camou Guerrero

Faya Dayi | Jessica Beshir

Oaxacalifornia: El regreso | Trisha Ziff

Pobo’ Tzu’ (Noche blanca) | Tania Ximena, Yollotl Alvarado

Temporada de campo | Isabel Vaca

Users | Natalia Almada

Vaychiletik | Juan Javier Pérez

La zozobra | Pablo Cruz Villalba

Premio a Documental realizado por una Mujer

Cruz de Teresa Camou Guerrero

Premio del Público

Temporada de campo de Isabel Vaca

Mención Especial a Largometraje Documental Mexicano

Vaychiletik de Juan Javier Pérez

Sección Michoacana

Cortometraje

La libertad interna de Porfirio López Mendoza

Cortometraje de Ficción

Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje de Gabriel Herrera

Cortometraje Documental

Yollotl (Corazón) de Fernando Colín Roque

Cortometraje Animado

La Odisea espeolológica de Sócrates de Aria Covamonas

Cortometraje Mexicano en línea

La cuarta puerta de Hugo Magaña