Antes de enfocarnos en la genialidad de I May Destroy You, hemos de dejar claros algunos puntos, sobre todo para aquellos lectores que a la fecha creen que hablar de consentimiento y violencia sexual es una moda o sólo aplica en un momento en que las mujeres han “aprovechado” para tomar cierto protagonismo.

Si piensas eso, entonces este texto y serie británica no es para ti. En cambio, si eres un [email protected] interesado en contenidos para la televisión de calidad, y además, te gustaría ver algo sobre un tema que es extremadamente complejo y que no sólo es del interés de las mujeres o algunas minorías, entonces te aseguro que encontrarás algo interesante.

Primero lo primero. Soy mujer y desde 2017, le he dado vueltas a algo que me cuesta trabajo asimilar a diario. Y es el hecho de que conforme vas creciendo y las conversaciones de violencia de género surgen, te das cuenta de algo muy triste y duro: desde niñas, en la mayoría de lugares donde hemos estado y convivido, ya sea para estudiar, trabajar o divertirnos, hemos experimentado algún tipo de violencia.

El transporte público ni se diga. Profesores que aprovechan su autoridad para humillar o ejercer presión sobre alumnas. Jefes o colegas que silencian nuestras voces por que somos mujeres, o bien, se aprovechan de un sistema laboral que privilegia a los hombres para acosar, hostigar e incluso atacarnos físicamente.

Nos han pagado menos por el mismo o más; puesto calificaciones bajas porque no accedimos a quedarnos en el receso en el salón; molestado en un bar mientras sólo intentas tomar un trago con tus amigos y amigas; puesto drogas en las bebidas; acosado; golpeado; expuesto; dicho cómo vestirnos y cómo comportarnos. Nos matan.

La mayoría de las mujeres, a lo largo de nuestras vidas y sin importar nuestra edad, educación o color de piel, hemos vivido algún tipo de violencia o discriminación. Y mientras más se visibilizan voces, más nos damos cuenta que hemos superado decenas de traumas.

Con esto dicho, y esperando que los y las lectoras entiendan hacia dónde vamos, es que comenzaremos a hablar de I May Destroy You y por qué consideramos que es, sin problemas, la mejor serie nueva del año.

I May Destroy You

I May Destroy You es una serie escrita, protagonizada y codirigida por Michaela Coel para la BBC en conjunto con HBO. En 12 episodios cuenta la historia de Arabella, una joven londinense que se encuentra en el proceso de creación de una segunda parte para Chronicles of a Fed-Up Millennial, un libro escrito para Twitter (varios tuits reunidos) donde revela las vivencias y contrariedades de los millennials, ella incluida.

Arabella debe entregar un primer borrador y sólo tiene una noche para hacerlo. Sin embargo, un amigo suyo llamado Simon la invita a un bar para beber y consumir algunas drogas. A la mañana siguiente, la protagonista entrega su texto, pero tiene un enorme blackout de cómo llegó a la oficina, cuándo escribió y qué sucedió durante toda la noche.

Lo único que conecta a Arabella con la noche, es la imagen (un flashback) de un hombre y un baño público. Con ayuda de su amiga Terry se da cuenta que no es una imagen creada –como parte de un proceso de negación–, sino el recuerdo de un ataque sexual. Por lo que realiza una denuncia y comienza todo el proceso: abuso sexual facilitado por drogas.

La envían a la unidad de crímenes sexuales para que le realicen algunas pruebas y dar inicio a la investigación del ataque. Estando ahí, una mujer que está sangrando le pregunta si esa es su primera vez ahí…

Arabella o cuando una mujer se siente culpable por ser varias veces víctima

Esta pregunta es clave en la historia porque da cuenta de lo que mencionábamos antes: la mayoría de las mujeres experimentan, mínimo, un tipo de violencia en sus vidas, y casi siempre son de índole sexual. Para ser más claros, no estamos hablando de una violación, pero sí de otras formas de violentar sexualmente hablando, y los ejemplos abundan.

I May Destroy You nos presenta casos tan cotidianos, y distintos procesos que atraviesan las víctimas, que es aquí donde radica su importancia. Cuando un hombre se quita el condón mientras tiene relaciones con una mujer, y lo hace sin el consentimiento de ella, se trata de un tipo de violación en distintas regiones.

La manipulación emocional también es un tema que se trata en I May Destroy You; los encuentros sexuales a través de aplicaciones; las tácticas engañosas y peligrosas para llevar mujeres a la cama; la culpa de ser varias veces víctima de distintos ataques. “Vine aquí para aprender a que no me violen“, dice en algún punto Arabella en una reunión de sobrevivientes.

No es una historia que no hayamos escuchado, pero I May Destroy You la presenta de una manera orgánica y realista. Estamos acostumbrados y acostumbradas a ver películas y series sobre violencia sexual con una imagen casi estereotipada de las víctimas: una mujer que sufre un ataque sexual y es revictimizada constantemente por la sociedad, sobre todo cuando intenta retomar su vida.

Por lo que se quiebra y toma una enorme pausa para reencontrar lo que un hombre le “arrebató”. Pero no siempre es así. No hay ninguna regla para atravesar un proceso traumático. No hay una manera correcta o incorrecta de sobrellevar e intentar superar una violación.

Arabella se niega en un principio, pero cuando acepta lo que sucedió, continúa con sus actividades y retoma su vida sexual. La protagonista, en la noche en la que fue agredida, consumió alcohol y drogas, y alguien facilitó otra sustancia en su bebida para poder agredirla.

Sin embargo, en ningún momento ella se revictimiza. El único que llega a señalarla es su “novio”, quien la culpa por no cuidar su bebida. Como si ese fuera el verdadero problema. Sin embargo, lo importante es que en ningún momento, la misma víctima se revictimiza o se señala como la culpable y asume cuál es su única responsabilidad en el hecho: atravesar el proceso pensando en sus necesidades emocionales y físicas.

Kwame o violencia sexual entre hombres

Otro punto interesante de la serie es que nos muestra una historia de agresión sexual hacia hombre, la cual cuenta con todos los elementos para que la sociedad lo castigue a él antes que al agresor. Kwame suele tener encuentros sexuales con desconocidos a través de una app, siempre bajo su consentimiento.

Un día, tiene relaciones sexuales con un hombre. Pero al terminar, lo obliga (pues Kwame se niega) a practicar “humping”, que es frotar el cuerpo sin que haya penetración. El personaje decide emitir una denuncia, pero a diferencia de la atención que recibe Arabella, con un hombre homosexual que suele tener sexo consensuado con desconocidos, las cosas son muy distintas. El tema es incómodo para quienes lo deben investigar, y no hay cuidado en ninguna parte del proceso, ni siquiera confianza en la víctima.

I May Destroy You es una enorme y poderosa lección –sí, aunque suene a cliché– sobre temas que son importantes en la actualidad porque apenas se atienden y se revelan como el consentimiento, negación, violencia sexual e incluso racismo y discriminación.

Michaela Coel

Michaela Coel es una actriz y escritora que ubicamos en series como Black Mirror (el episodio de “USS Callister” de la cuarta temporada) o Chewing Gum, una sitcom cuyo guion y protagónico corrió a cargo por la misma Coel.

Los padres de Coel son de Ghana, por lo que en todos sus proyectos como Chewing Gum y I May Destroy You, reflejan su origen: en todas las habitaciones y situaciones de esta última serie, hay una mayoría de actores y actrices negras, o bien, no [email protected] Y esta peculiaridad en las series, es interesante además de necesaria.

En una comisaría, cuando el personaje de Arabella tiene una cita para hablar se su posible violador, en un cuarto hay cuatro afrodescendientes, y una mujer blanca. Y la palabra, siempre la tienen las mujeres negras.

En cuanto a la historia, la cosa se pone más interesante. Una gran parte de lo que le sucede a Arabella en la serie, le sucedió a Michaela Coel en la realidad. Michaela se encontraba escribiendo la segunda temporada de Chewing Gum en las oficinas de FremantleMedia. Era de noche y al día siguiente, a las 7 am, tenía un llamado. Sin embargo, decidió darse un descanso y salir a un bar a beber con un amigo que estaba cerca.

Mientras estaba en un bar, alguien alteró su bebida. Sin recordar nada, estaba en la oficina terminando de escribir el guion cuando repente, tuvo un flashback: había sido agredida sexualmente. Durante dos años, trabajó en un guion para contar su historia.

Al principio, Netflix le ofreció 1 millón de dólares por ese trabajo en 2017, pero la plataforma no pretendía darle más del 5 por ciento del copyright. Fue así como se propuso el proyecto a la BBC-HBO, la cual le ofreció libertad creativa y todos los derechos. Así nació I May Destroy You, una serie que toca un tema persona, pero lo hace con mucho humor, cero dramatismo, y la dosis necesaria de ficción y realidad.

El soundtrack es espectacular

La historia es impresionante por realista. Las actuaciones de Michaela Coel, Weruche Opia y Paapa Essiedu (Arabella, Terry y Kwame) son atinadas y naturales. El entorno londinense le agrega un poco de caos y sentido urbano a un fenómeno, por llamarlo de alguna manera, que se pierde entre la cotidianidad.

Y la música… es espectacular. Arabella es autora de Chronicles of a Fed-Up Millennial, un libro que se empezó a escribir en Twitter (literal, son tuits reunidos con una estructura y forma) y que terminó catapultándola a la fama en la generación millennial. Aquí escribe cosas sobre el empoderamiento de las mujeres negras, por ejemplo, y cómo sus características físicas más criticadas, son lo más bello.

“¿Por qué alguien se habría de fijar en el labial que usa una mujer negra de labios gruesos cuando hay una guerra en Siria o niños muriendo de hambre en África?“, son algunas de las preguntas que se hace Arabella en este libro del que poco o nada sabemos a través de la serie. Sólo que de alguna manera, refleja la necesidad de hacer escuchar su voz como una mujer, y después, una mujer negra.

Les contamos esto porque la música es un reflejo de lo mismo. En el tercer episodio, la protagonista escucha “Something About Us” de Daft Punk porque es una de las mejores canciones que abrieron el nuevo milenio (Arabella está en sus 30, quizá). Sin embargo, nos recibe también en el primer episodio con algo como “Malamente” de la Rosalía o un “The River Bend” de Subculture con Rachel Chinouriri en el segundo.

Coel con I May Destroy You no le habla a ninguna mujer o un hombre específicamente, le habla a todos en la actualidad para contar una historia musicalizada en su mayoría por artistas afrodescendientes como Tierra Whack, Little Simz, Arlo Parks, Hardy Caprio, Sampa the Great, Nicki Minaj o Burna Boy.

Algunas canciones del soundtrack de I May Destroy You

Aquí les dejamos el especial de I May Destroy You que armamos en #SopitasXAireLibre: