¿Qué tiene que ver Kurt Cobain con ‘The Batman’ de Robert Pattinson y Nirvana?

Los primeros avances de las películas son tan importantes, que muchas veces determinan qué tantas expectativas hay alrededor del título. Sin duda, una de sus partes más emocionantes es la música que acompaña la selección de escenas clave. Para el tráiler de The Batman de Matt Reeves como Robert Pattinson, eligieron a Nirvana con la voz de Kurt Cobain… y sí, es perfecto.

Desde el primer tráiler que salió durante el DC FanDome de 2020 hasta el más reciente avance para el mismo evento de este año, se escucha de fondo “Something In The Way” de Nirvana del Nevermind de 1991. La canción acompaña la presentación de Bruce Wayne en sus inicios como Batman mientras se enfrenta a The Riddler, The Penguin y conoce a Selina Kyle o Catwoman.

Pero esa no es la única relación entre The Batman y Nirvana. El director de la cinta, Matt Reeves, hace poco reveló cuáles fueron sus fuentes de inspiración y tanto la banda como el vocalista, toman mayor relevancia de la que parece. Por acá les contamos más.

Bruce Wayne = Kurt Cobain

En una entrevista con Empire, Matt Reeves dijo que mientras escribe, en general, pone música. Y parte del proceso en el guion de The Batman, fue poner de fondo a Nirvana, específicamente la canción de “Something In The Way”. Así que mientras iba desarrollando al personaje principal de Bruce Wayne, se inspiró en la figura de Cobain.

“Fue cuando me vino la idea de que en lugar de hacer un Bruce Wayne que fuera el galán que hemos visto antes, exisiera una nueva versión en la que venga de una enorme tragedia y se convierte en un solitario. Fue así como hice esta conexión de ‘Last Days’ de Gus Van Sant y esta versión ficticia de Kurt Cobain en descadencia“, dijo el director.

Con esta idea en mente, fue que Reeves hizo la elección de Robert Pattinson para el personaje principal. Sabemos que esta decisión fue fuertemente cuestionada y criticada cuando se anunció. Sin embargo, las últimas cintas protagonizadas por Pattinson indican que es el actor perfecto para contar los orígenes del personaje en un vistazo mucho más oscuro del que hemos visto desde Christian Bale y Ben Affleck.

La película que hizo a Reeves decantarse por Robert Pattinson fue Good Time de los hermanos Safdie (coprotagonizada por Ben Safdie). “Tiene ese toque de Kurt Cobain en el que luce como una estrella de rock, pero también se siente que es un solitario“.

The Batman

Pattinson toma el protagónico de The Batman junto a Zoë Kravitz como Catwoman, Paul Dano como The Riddler y Colin Farrell como The Penguin. Jeffrey Wright toma el personaje de James Gordon mientras Andy Serkis se convierte en Alfred Pennyworth.

The Batman es una de las más películas que más esperamos para 2022, y por ACÁ les dejamos la lista completa del calendario de estrenos, fechas, títulos y todo lo que deben saber de los estrenos.