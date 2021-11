Checa el tráiler oficial de ‘Nightmare Alley’, la nueva cinta de Guillermo del Toro

No cabe duda de que hasta el momento, el 2021 nos ha traído un montón de películas asombrosas. Pero aunque no lo crean, quizá sea muy temprano para armar una lista con las mejores cintas del año, porque todavía quedan pendientes algunos estrenos que lucen increíbles. Y por supuesto que en esa lista tendría que entrar Nightmare Alley, la nueva producción de uno de nuestros directores favoritos, el querido Guillermo del Toro, quien vuelve a la gran pantalla con una historia alucinante.

Después de ganar el Oscar en 2018 a mejor director y película por The Shape of Water, el cineasta mexicano se mantuvo un tanto en silencio trabajando en distintos proyectos. Uno de ellos es este thriller psicológico que promete dejarnos al filo del asiento y que por si esto no fuera suficiente, cuenta con un enorme elenco conformado por grandes nombres dentro de la industria cinematográfica, como Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Colette, Willem Dafoe, Rooney Mara y un viejo conocido, Ron Perlman.

Guillermo del Toro nos muestra un nuevo tráiler de ‘Nightmare Alley’

Hace algunos meses, Guillermo del Toro presentó el primer avance de Nightmare Alley que nos dejó con la boca abierta y un montón de preguntas (POR ACÁ lo pueden checar). Sin embargo, desde entonces mantuvo todo en suspenso hasta hoy, que por fin reveló el tráiler oficial de su nueva película y podemos decirles que éste es uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera, que combinará su ya conocido estilo de suspenso con una trama que les volará la cabeza.

La historia de esta cinta se basa en la novela del mismo nombre publicada por William Lindsay Gresham en 1946. Pero si ustedes de plano no saben de qué va, todo se centra en Stanton Carlisle (Bradley Cooper), el ambicioso trabajador de un carnaval que gana cierta fama por “leer la mente” de las personas en un club nocturno, pero más adelante se da cuenta de que su talento da para más, es por eso que utilizando el enorme poder de manipulación con el que cuenta, decide estafar a gente millonaria.

Esta película promete volarnos la cabeza

Sin embargo, en esta trama entra la doctora Lilith Ritter (Cate Blanchett), una psiquiatra bastante peligrosa que busca desenmascarar a Stanton a toda costa y para eso, recurrirá a métodos que convertirán los sueños de nuestro protagonista en una verdadera pesadilla. No cabe duda de que esta será una de las películas más impactantes que veremos en un buen rato, pues además de tener suspenso y un gran elenco, tiene un cierto toque de magia que nos dejará con el ojo cuadrado.

Por el momento, Nightmare Alley se estrenará en Estados Unidos el próximo 17 de diciembre, aunque todavía queda pendiente la fecha en que llegará a México y otras partes del mundo. Pero mientras esperamos a que se confirme el día exacto en que veremos la nueva película de Guillermo del Toro, chequen a continuación el impactante tráiler oficial: