Echen las apuestas: Estas son nuestras predicciones de los Oscar 2021

Este domingo 25 de abril de 2021 se llevará a cabo la ceremonia 93 de los premios de la Academia, mejor conocidos como los Oscar. Estos celebran lo mejor del cine en el último año, y en un año pandémico, las nominaciones se pusieron interesantes (ACÁ les dejamos la lista completa). Y si los nominados se pudieron intensos, no les queremos decir cómo están las predicciones.

Primero, para explicarles por qué las predicciones son casi imposibles, hemos de tener en cuenta que varias de las nominadas a Mejor Película, difícilmente habrían entrado a la contienda en años anteriores. La Academia suele nominar ciertas producciones (como MANK), pero ante la falta de estrenos (Wes Anderson, Steven Spielberg, Denis Villeneuve, por decir algunos), entraron a la lista cintas independientes.

También puedes leer: CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE: TODO LO QUE DEBES SABER DE LA CEREMONIA DE LOS OSCAR 2021

Ojo, esto es bueno, pues por primera vez podemos ver filmes entre los nominados que bajo otras circunstancias, no lo habrían logrado. Hay historias personales e íntimas que no requieren una enorme producción para lograr su objetivo. Así que las cosas están difícil pero interesantes en cuanto a ver quiénes se van a llevar una estatuilla.

Por eso nos echamos un texto donde nos atrevemos a mencionar a los posibles ganadores, a aquellos que deberían obtener mayor reconocimiento y nuestras favoritas. ¿Ustedes qué dicen?

También puedes leer: LAS 10 GRANDES AUSENTES DE LOS OSCAR 2021 (Y DÓNDE VERLAS)

Mejor Película

“The Father” (Sony Pictures Classics)

“Judas and the Black Messiah” (Warner Bros.)

“MANK” (Netflix)

“Minari” (A24)

“Nomadland” (Searchlight Pictures)

“Promising Young Woman” (Focus Features)

“Sound of Metal” (Amazon Studios)

“The Trial of the Chicago 7” (Netflix)

POSIBLE GANADORA: Nomadland

Nomadlan de Chloé Zhao ha ganado los últimos premios más destacados de la industria entre festivales y ceremonias. Se estrenó en Venecia donde se llevó el León de Oro a Mejor Película; luego se fue a Toronto donde se llevó el People’s Choice Award. Así comenzó su recorrido en distintos circuitos donde ha salido ganadora como Golden Globes, BAFTA, Critics Choice Awards y los Spirit Awards, todos estos de 2021.

Así que lo más probable es que se convierta en la máxima ganadora de los premios Oscar 2021. Algunos críticos tienen sus reservas en cuanto a la aclamación que ha recibido; sin embargo, acá les decimos que si quieren apostar, lleven todo hacia Nomadland.

Mejor Director

Thomas Vinterberg (“Another Round”)

David Fincher (“Mank”)

Lee Isaac Chung (“Minari”)

Chloé Zhao (“Nomadland”)

Emerald Fennell (“Promising Young Woman”)

POSIBLE [email protected]: Chloé Zhao

Aquí sucede algo muy similar a la categoría de Mejor Película en la que la favorita es Nomadland. Las posibilidades de que Chloé Zhao se lleve el Oscar por dirección, son casi del 100 por ciento frente al veterano de David Fincher. A pesar de que MANK fue la más nominada con 10 categorías, también podría convertirse en la más “perdedora” de las menciones más importantes incluida Mejor Película y Director.

Si gana Chloé Zhao este Oscar, entonces cerraríamos más de 10 años con un director/directora extranjero con excepción de Damien Chazelle por La La Land, que además, es de ascendencia francesa.

Chloé Zhao nació y creció en China (se nacionalizó estadounidense después de irse a estudiar), así que de ganar, se suma a una lista diversa de directores ganadores, además de ser la segunda mujer en llevarse el Oscar en esta categoría después de Kathryn Bigelow por The Hurt Locker en 2009.

La racha de extranjeros o no estadounidenses arrancó con:

Tom Hooper (británico) por The King’s Speech

Michel Hazanavicius (francés) por The Artist

Ang Lee (taiwán) por Life of Pi

Alfonso Cuarón (mexicano) por Gravity

Alejandro González Iñárritu (mexicano) por Birdman

Alejandro González Iñárritu (mexicano) por The Revenant

Damien Chazelle

Guillermo del Toro (mexicano) por The Shape of Water

Alfonso Cuarón (mexicano) por ROMA

Bong Joon-ho (coreano) por Parasite

Mejor Actriz

Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Andra Day (“The United States v. Billie Holiday”)

Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”)

Frances McDormand (“Nomadland”)

Carey Mulligan (“Promising Young Woman”)

POSIBLE GANADORA: Frances McDormand

PODRÍA GANAR: Andra Day

LA OLVIDADA: Vanessa Kirby

Frances McDormand es la favorita para llevarse un Oscar a Mejor Actriz. En caso de que se lo lleve, y las predicciones a Mejor Película por Nomadland también se cumplan, convertiría a McDormand en la primera mujer en ganar en ambas categorías en el mismo año. Un récord más a la lista.

También sumaría su nombre al de actrices más ganadoras con su tercer Oscar a Mejor Actriz después de Fargo y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. La actriz con mayor número de estatuillas en esta categoría es Katharine Hepburn quien obtuvo cuatro estatuillas.

Esta categoría es complicada. McDormand es la favorita, pero Andra Day también le pisa los talones, pues se llevó el Golden Globe en febrero y su actuación en The United States vs. Billie Holiday ha sido muy aclamada. Y si queremos rematar, entonces mencionamos a Vanessa Kirby, quien se llevó la Copa Volpi en Venecia por su actuación en Pieces of a Woman, pero ha sido extrañamente ignorada a pesar de su nominación.

Par cerrar esta predicción, hemos de mencionar que Viola Davis con esta nominación por Ma Rainey’s Black Bottom, se ha convertido en la actriz afroamericana más nominada en la historia. Esta es su cuarta mención y la segunda como Mejor Actriz. Davis se llevó el Oscar como Actriz de Reparto por Fences.

Mejor Actor

Riz Ahmed (“Sound of Metal”)

Chadwick Boseman (“Ma Rainey’s Black Bottom”)

Anthony Hopkins (“The Father”)

Gary Oldman (“Mank”)

Steven Yeun (“Minari”)

POSIBLE GANADOR: Chadwick Boseman

PODRÍA GANAR O DEBERÍA: Anthony Hopkins

EL OLVIDADO: Riz Ahmed

Esta categoría está cantada, pues el favorito es Chadwick Boseman por su intensa interpretación en Ma Rainey’s Black Bottom. En caso de llevarse el Oscar, se convertiría en el primer actor afroamericano en ganar un Oscar póstumo, pues como recordamos, murió en agosto de 2020 después de una fuerte batalla contra el cáncer.

Sin embargo, hemos de decirle que Anthony Hopkins en The Father se lleva las palmas, e incluso nos atreveríamos a decir que dio una de las mejores actuaciones de su carrera.

Así que el Oscar para él no sería extraño o sorprendente. Lo más probable es que no se lo lleve, y la verdad, es que no lo necesita… pero vaya que fue impresionante lo que hizo.

Y si nos preguntaran a quién quisiéramos ver con un Oscar, nuestro corazón se va directo con Riz Ahmed por Sound of Metal en donde el actor aprendió lenguaje de señas americano para interpretar a un músico que pierde el oído. Su actuación es emocional, inspiradora e impresionante. Así que también lo deberíamos considerar.

Mejor Actor de Reparto

Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”)

Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”)

Leslie Odom Jr. (“One Night in Miami”)

Paul Raci (“Sound of Metal”)

Lakeith Stanfield (“Judas and the Black Messiah”)

POSIBLE GANADOR: Daniel Kaluuya

PODRÍA GANAR O DEBERÍA: Paul Raci

EL OLVIDADO: Leslie Odom Jr.

Daniel Kaluuya es el favorito para llevarse esta categoría por su interpretación de Fred Hampton en Judas and the Black Messiah. Pero en realidad, su presencia aquí no es regular, pues en realidad pertenecía a la categoría de Mejor Actor. Lakeith Stanfield, quien también es maravilloso en esta cinta, sí pertenece a esta categoría.

Entonces, ¿por qué lo pusieron aquí? Algunos dicen que es una maniobra de la Academia por cuestiones raciales para que Boseman se llevará el Oscar de Mejor Actor y Kaluuya el de Mejor Actor de Reparto, pues aquí tiene más probabilidades… porque no es su categoría.

Pero en realidad, Paul Raci es el ganador sin llevarse siquiera la estatuilla. Raci interpreta a Joe, líder de una comunidad de personas sordas que ayuda a Ruben en su proceso para asimilar el silencio para parte de su vida, no como una enfermedad o algo que se debe curar. Su actuación es espectacular y merece un mayor reconocimiento.

Mejor Actriz de Reparto

Maria Bakalova (‘Borat Subsequent Moviefilm”)

Glenn Close (“Hillbilly Elegy”)

Olivia Colman (“The Father”)

Amanda Seyfried (“Mank”)

Youn Yuh-jung (“Minari”)

POSIBLE GANADORA: Youn Yuh-jung

PODRÍA GANAR: Maria Bakalova

LA OLVIDADA: Amanda Seyfried

Hubo una vez en la que la favorita para llevarse un Oscar como Mejor Actriz de Reparto era Amanda Seyfried por su personaje de Marion Davies en MANK. Todos, sin excepción alguna, hablaron de su trabajo y cantaron su estatuilla… pero con el paso del tiempo y algunos estrenos, se fue al olvido y ahora es, podríamos decir, la tercera favorita para llevárselo.

Desde hace unas semanas, el nombre de Youn Yuh-jung, coprotagonista de Minari, dominó las listas de los favoritas tras ganar el BAFTA y el Spirit Award. Así que las probabilidades para que se lleve el Oscar a Mejor Actriz de Reparto son cada vez más altas.

Detrás de ella, con muchas posibilidades, está Maria Bakalova por Borat, quien se convirtió en la primera actriz búlgara en estar nominada a un Oscar.

Bakalova se llevó los aplausos de la crítica por el personaje de Tutar, hija de Borat que viaja a Estados Unidos como un regalo para el presidente, o el vicepresidente. La actriz se mantiene en personaje todo el tiempo, incluso en una de las escenas más comentadas y controvertidas el filme: una entrevista con Rudy Giuliani en un hotel.

Mejor Documental

“Collective” (Magnolia Pictures and Participant)

“Crip Camp” (Netflix)

“El agente topo” (Gravitas Ventures)

“My Octopus Teacher” (Netflix)

“Time” (Amazon Studios)

POSIBLE GANADOR: Collective

DEBERÍA GANAR: El agente topo

OTRO CONTENDIENTE: My Octopus Teacher

La categoría de Mejor Documental fue una de las que más sorpresa causaron, pues algunos documentales aclamados y que parecía la tenían segura, se quedaron fuera de las nominaciones. Uno de los mejores ejemplos es Dick Johnson is Dead o The Truffle Hunters que nomás ni sus luces.

Y en su lugar, consideramos, entraron algunos títulos que si bien son grandiosos, no habían causado tanto revuelo. Tal es el caso de Crip Camp.

Pero de entre los cinco nominados, el que tiene más posibilidades de ganar es Collective que además, también recibió nominación para Mejor Película Extranjera por Rumania, país que por primera vez en la historia entra.

Pero la realidad es que si dependiera de nosotros, le daríamos el Oscar a El agente topo de Maite Alberdi que pone a Chile por primera vez en la categoría de Documental. Este documental que juega con la ficción, pone a Sergio Chamy, un señor de más de 80 años, como espía en un asilo a las afueras de Santiago para investigar si una de las abuelitas del lugar es víctima de violencia.

Mejor Película Extranjera

“Another Round” (Denmark)

“Better Days” (Hong Kong)

“Collective” (Rumania)

“The Man Who Sold His Skin” (Túnez)

“Quo Vadis, Aida?”(Bosnia y Herzegovina)

POSIBLE GANADORA: Druk (Another Round)

Dinamarca, Thomas Vinterberg y Mads Mikkelsen son los favoritos para llevarse el Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Y en realidad, difícilmente podrían tener competidor sin importar que algunos países como Túnez o Rumania entren a la contienda por primera vez en su historia.

La selección de nominados es espectacular (a pesar de que dejaron fuera a México con Ya no estoy aquí o Francia con Two of Us) con títulos como Quo Vadis, Aida? por Bosnia y Herzegovina con el tema de los campos de refugiados o The Man Who Sold His Skin que también aborda el tema de la migración y el concepto de refugiados.

Mejor Película Animada

“Onward” (Pixar)

“Over the Moon” (Netflix)

“Shaun the Sheep Movie: Farmageddon” (Netflix)

“Soul” (Pixar)

“Wolfwalkers” (Apple TV Plus/GKIDS)

POSIBLE GANADORA: Soul

DEBERÍA GANAR: Wolfwalkers

Esta categoría lleva años asegurándole a Pixar el Oscar, y este 2021 no va a ser la excepción, pues tiene dos producciones nominadas: Onward y la que va a resultar ganadora, Soul en manos de Pete Docter, quien además es jefe creativo de Pixar. Soul ha arrasado en esta categoría en distintas ceremonias y los Oscar no serán distintos.

Pero queremos decirle que nosotros tenemos otra favorita que se robó nuestro corazón desde el principio. Sabemos perfectamente que Wolfwalkers no se va a llevar el Oscar, pero sí lo tiene merecido. Se trata de una producción original de AppleTV+ que pone al centro de su historia una leyenda irlandesa del siglo XVII.

La animación es ESPECTACULAR y corrió a cargo de Cartoon Saloon, un pequeño estudio irlandés que apela al folclor celta para contar sus historias. De hecho, Wolfwalkers forma parte de un trilogía, la Irish Folklore Trilogy, que se ha destacado por su animación artesanal y tradicional de dibujar a mano.

Mejor Score

“Da 5 Bloods,” Terence Blanchard

“Mank,” Trent Reznor, Atticus Ross

“Minari,” Emile Mosseri

“News of the World,” James Newton Howard

“Soul,” Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

POSIBLES GANADORES: Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste

Aquí no hay mucho para dónde voltear, pues dos de los cinco nominados llevan el sello de Trent Reznor y Atticus Ross. El favorito para ganar es Reznor, Ross y Jon Batiste por su trabajo en el score y arreglos musciales (jazz) en Soul de Pixar. Aquí, los músicos tuvieron que darle un sonido al recorrido que las almas hacen hacia el más allá o el “gran después”. Y la verdad es que es impresionante.

Reznor y Ross también aparecen gracias a MANK de David Fincher, quien los ha llevado a varias nominaciones a lo largo de los últimos 11 años dándoles, incluso, su primer y único Oscar por The Social Network en 2010. Pero es poco probable que se lo lleven por esta o cualquier otro de los compositores que aparen en la lista.

Mejor Sonido

“Greyhound,” Odin Benitez, Jason King, Christian P. Minkler, Michael Minkler, Jeff Sawyer

“Mank,” Ren Klyce, Jeremy Molod, David Parker, Nathan Nance, Drew Kunin

“News of the World,” John Pritchett, Mike Prestwood Smith, William Miller, Oliver Tarney, Michael Fentum

“Soul,” Coya Elliott, Ren Klyce, David Parker, Vince Caro

“Sound of Metal,” Phillip Bladh, Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés, Carolina Santana

POSIBLES GANADORES: Sound of Metal

Aquí México se va a presentar gracias al trabajo de Jaime Baksht, Carlos Cortés y Michelle Couttolenc, quien se convierte en la primera mexicana en estar nominada en esta categoría. Ellos tres y el equipo de Sonido de Sound of Metal se llevaron el BAFTA, y prácticamente es el mismo comité el que elige a los ganadores de los Oscar. Por eso todas nuestras apuestas van de este lado.

Mejor Fotografía

“Judas and the Black Messiah,” Sean Bobbitt

“Mank,” Erik Messerschmidt

“News of the World,” Dariusz Wolski

“Nomadland,” Joshua James Richards

“The Trial of the Chicago 7,” Phedon Papamichael

POSIBLE GANADOR: Joshua James Richards

Aquí volvemos a hacer mención de Nomadland, pues lo más probable es que Joshua James Richards se lleve el Oscar por su trabajo en este largometraje. Richards se ha llevado varios reconocimientos por esta película, pero también su trabajo ha sido aclamado por otras colaboraciones con Chloé Zhao como Songs My Brothers Taught Me y The Rider.

Los otros nominados tienen trayectorias interesantes como Sean Bobbitt, quien ha colaborado con Steve McQueen con Shame, 12 Years a Slave y Widows. También estuvo con Spike Lee en Oldboy y se acaba de sumar al equipo de Captain Marvel 2.

En cuanto a Erik Messerschmidt, tiene más experiencia en televisión con Mindhunter y Fargo, y MANK es su primera película.

Dariusz Wolski, quien está nominado por News of the World, ha trabajado con Ridley Scott y regresará con él para The Last Duel y la de House of Gucci con Lady Gaga y Adam Driver. También participó en la saga de Piratas el Caribe. Y por último está Phedon Papamichael por The Trial of the Chicago 7. Él tiene una larga carrera con nominadas en otras ocasiones como Nebraska, En busca de la felicidad y Walk the Line.

Mejor Guion Adaptado

“Borat Subsequent Moviefilm,” Peter Baynham, Sacha Baron Cohen, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Nina Pedrad, Erica Rivinoja, Dan Swimer

“The Father,” Christopher Hampton, Florian Zeller

“Nomadland,” Chloé Zhao

“One Night in Miami,” Kemp Powers

“The White Tiger,” Ramin Bahrani

POSIBLE GANADOR: The Father

OTRO POSIBLE GANADOR: Nomadland

Muchos pensarían que Nomadland se va a llevar el Oscar a Mejor Guion Adaptado, y sería lo más “congruente” en caso de que también se lleve Mejor Película y Director. Sin embargo, lo más probable es que se lo lleve Florian Zeller y Christopher Hampton por The Father, quienes adaptaron la historia de una obra de teatro.

Mejor Guion Original

“Judas and the Black Messiah,” Will Berson, Shaka King, Keith Lucas, Kenneth Lucas

“Minari,” Lee Isaac Chung

“Promising Young Woman,” Emerald Fennell

“Sound of Metal,” Abraham Marder, Darius Marder, Derek Cianfrance

“The Trial of the Chicago 7,” Aaron Sorkin

POSIBLE GANADOR: Promising Young Woman

DEBERÍA GANAR: The Trial of the Chicago 7

EL OLVIDADO: Sound of Metal

Esta categoría nos tiene un poco frustrados. Y vamos a empezar con Aaron Sorkin y The Trial of the Chicago 7, película que recibió nominación a Mejor Película, pero no Director. Sorkin es uno de los más grandes guionistas en Hollywood, y merecía más atención por parte de la Academia, así que nos parecería bien que se llevará el Oscar a Mejor Guion Original. ¿Se lo llevará? No, no y no.

Ahora nos vamos con Sound of Metal, una de nuestras favoritas. Darius Marder debutó como director con esta cinta después de colaborar en el guion de otras producciones de Derek Cianfrance. La historia apela al título de la categoría, original, y acá no tendríamos problema en darle este Oscar. ¿Se lo llevará? No.

Nos seguimos con Minari de Lee Isaac Chung. Minari causó ciertas controversias desde que las productoras enviaron sus películas para consideración. Los Golden Globes la metieron como Película Extranjera cuando en realidad se trata de una producción estadounidense. La Academia lo hizo mejor al darle seis nominaciones. ¿Se llevará el de Guion? No.

¿Entonces quién será la ganadora? Emerald Fennell por Promising Young Woman. Si se lo lleva, se convertirá en la segunda mujer (en solitario) en la historia que se lleva un Oscar a Mejor Guion Original después de Diablo Cody por Juno en 2007.