Ándale: ‘Spider-Man: No Way Home’ buscará entrar a las nominaciones de los Oscar

Si algo nos ha quedado claro es que Spider-Man: No Way Home es una de las películas del año. Después de muchas expectativas, por fin se estrenó la nueva aventura de Tom Holland dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y es simplemente increíble lo que está pasando alrededor de la producción. La emoción de los fans y las expectativas convirtieron a esta cinta en un verdadero fenómeno digno de analizar, porque es algo sin precedentes.

Para empezar, desde meses antes y gracias a varios rumores, los clavados con Spidey y el cine de superhéroes elevaron el hype hasta el espacio. Por si esto no fuera suficiente y después de ver los tráileres, Sony Pictures y Marvel Studios lograron que el público saliera corriendo a comprar sus boletos cuando salió la preventa, haciendo que miles de personas en todo el mundo regresaran a las salas para ver esta historia en la pantalla grande.

¿’Spider-Man: No Way Home’ en busca del Oscar?

Sin embargo, además de las ganancias en taquilla que están obteniendo Spider-Man: No Way Home –pues lleva más de 600 millones de dólares en todo el planeta, convirtiéndola en el tercer estreno más grande de la historia (ACÁ toda la información)–, parece que sus planes son más ambiciosos que la propia película, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque todo indica que buscarán que entre a las nominaciones de los Oscar 2022.

Resulta que en una entrevista para The Hollywood Reporter, el mero mero de Marvel Studios, Kevin Faige, declaró que impulsarán una campaña para que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood al menos la considere para la categoría de mejor película en la próxima ceremonia. De conseguirlo, esta sería junto a Black Panther, la segunda cinta del MCU que estaría dentro de esta nominación, algo verdaderamente histórico.

A pesar de que quieren encaminar a Spider-Man: No Way Home al Oscar, tienen muy claro que la tarea no es sencilla. Desde hace un buen rato ha surgido un enorme debate dentro de la industria cinematográfica sobre el género de superhéroes. Tenemos quienes apoyan estas películas, pero son más los que de plano las odian o no las consideran como cintas que merecen llevarse premios, y ese podría ser el principal enemigo de Peter Parker en esta ocasión.

Tom Holland opina sobre las declaraciones de Martin Scorsese

Entre los principales detractores de estas producciones está una leyenda, el gran Martin Scorsese. Las declaraciones que hizo al respecto hace algunos años siguen presentes en Hollywood (ACÁ las pueden checar) y ahora, al cuestionarle sobre la lejana posibilidad de que la nueva aventura de Spidey sea considerada para una nominación al premio de la Academia, el mismísimo Tom Holland respondió a las palabras del director de clásicos como Goodfellas o Taxi Driver.

“Puedes preguntarle a (Martin) Scorsese: ‘¿Te gustaría hacer una película de Marvel?’ Pero él no sabe cómo es porque nunca ha hecho una”, dijo el protagonista de Spider-Man: No Way Home. Más adelante mencionó que valora ambos tipos de películas: “He hecho películas de Marvel y también películas que han estado en la conversación en el mundo de los Oscar, y la única diferencia, en realidad, es que una es mucho más cara que la otra”.

Por último pero no menos importante, Tom Holland declaró que para él, las dos clases de cintas son lo mismo; solo que se producen de maneras distintas: “La forma en que analizo el personaje, la forma en que el director marca el arco de la historia y los personajes, es todo lo mismo, solo que se hace en una escala diferente. Así que creo que de verdad son arte”. Por cierto, acá les dejamos nuestra plática con el Peter Parker del MCU.

Solo queda esperar a que salgan las nominaciones definitivas de los Oscar el próximo 8 de febrero para ver si funciona la campaña y esfuerzo tanto de Marvel Studios y Sony Pictures para empujar a Spider-Man: No Way Home a esta premiación. ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que merece aparecer en la categoría de mejor película? ¿Cumplirán ese objetivo? Ya lo veremos.