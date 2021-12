¿Cuál es la historia detrás de ‘The Northman’ con Björk y su relación con Shakespeare?

Una de las películas que más esperamos para 2022 es The Northman, la cual marca el regreso de Robert Eggers (ACÁ la lista completa). Esta cinta, programada para estrenarse el 22 de abril tiene como protagonistas a Alexander Skarsgård y Anya Taylor-Joy, quienes aparecieron en el espectacular primer tráiler junto a Björk (quien regresa al cine después de casi 20 años). Se los dejamos AQUÍ.

The Northman es el tercer largometraje de Eggers, quien trabajó en el diseño de producción en algunos tíulos antes de debutar como director de un largo en 2015 con The VVITCH. En 2019 le siguió con The Lighthouse junto a Willem Dafoe y Robert Pattinson para aumentar las apuestas en 2022 con una película mucho más grande y ambiciosa como lo es esta épica vikinga. Pero acá les contamos de qué va y cuál es la historia detrás de todo.

The Northman

En The Northman conocemos a Amleth, heredero del trono nórdico que vive junto a su padre, el rey Aurvandil y su madre la reina Gudrún. Un día, su tío Fjölnir mata a su padre, por lo que Amleth debe huir, jurando vengar la muerte de su padre, rescatar a su madre y darle muerte al tradior. Skarsgård toma el personaje de Amleth, mientras Ethan Hawke y Nicole Kidman son sus padres. Claes Bang es Fjölnir.

The Northman nos muestra el recorrido de Amleth desde que huye del reino tras la muerte de su padre, hasta que regresa ya como un hombre obsesionado con su venganza y consumido por la locura. Otros personajes que vemos es el de Olga interpretado por Taylor-Joy, a una especie de bruja con Björk, a Willem Dafoe, Murray McArthur, Ian Gerard Whyte, Hafpór Júlíus Björnsson, Kate Dickie y Ralph Ineson.

¿Pero cuál es la historia detrás de The Northman?

Hamlet de William Shakespeare

A finales del siglo XVI y principios del XVII, William Shakespeare escribió la tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, quizá su obra más popular y la más aclamada con un argumento que gira entorno a la venganza y la justicia, y cómo ambas, cuando son íntimas y personales, se relacionan con la vida, muerte y la locura.

Aquí, en un brevísimo resumen, Hamlet vuelve a casa donde descubre que su padre ha muerto. Pero no sólo eso, su madre, la reina Gertrudis, se ha casado con Claudio, hermano de su papá. El fantasma del rey Hamlet aparece y le dice ha su hijo que ha de vengar su muerte en manos del traidor de Claudio.

En un inicio, Hamlet está confundido y no sabe si cumplirá su promesa, pero finje locura para evitar cualquier sospecha. Todo comienza a enredarse (más) cuando Hamlet mata por equivocación a Polonio, desatando una guerra personal con su familia: Ofelia, su hija, se quita la vida (Hamlet la había cortejado antes) y Laertes jura vengar a su padre dando muerte a Hamlet.

Hamlet huye de reino por un tiempo, pero a su regreso, Claudio ya ha preparado su fin: instiga a Laertes (a quien le da una espada con la punta envenenada) a matarlo. Y si este no muere por la espada, beberá un vino que también ha sido alterado. La reina Gertrudis bebe el vino, y antes de morir, su hijo y Laertes son alcanzados por la espada. Pero Hamlet también logra herir de muerte a Claudio.

Todos mueren, y Hamlet, príncipe de Dinamarca termina con la llegada del príncipe de Noruega a tomar el trono de los daneses. La historia de Hamlet está basada en la historia de Amleth escrita casi 400 años antes por Saxo Grammaticus. No se sabe cómo es que Shakespeare conoció la historia del príncipe nórdico, pero la realidad es que la retomó y cambio algunos elementos.

Amleth, el príncipe de Dinamarca

Como les contábamos, la historia de Amleth fue escrita en el siglo XIII en latín por el historiador Saxo Grammaticus como parte del Gesta Danorum o la historia de Dinamarca. La parte de Amleth se encuentra en la segunda mitad del tercer libro y la primera parte del cuarto.

Todo comienza con Rørik, rey de Dinamarca, quien le concede el poder de Jutland a los hermanos Horwendil (Orvendil) y Fengo. El primero ha acumulado muchas riquezas y le ha dado muerte al rey de Noruega (enemigo de la corona danesqa), por lo que se gana el favor del rey y le concede la mano de Gerutha, la princesa de Dinamarca. Ambos tienen un hijo llamado Amleth.

Fengo, celoso por el éxito de su hermano, su poder y familia, decide asesinarlo. El traidor esparce mentiras de Horwendil para justificar su muerte como un acto de justicia. Después de deshacerse de él, se casa con Gerutha y toma el reino. Sin embargo, Amleth ha sido testigo del acto de traición, por lo que decide jurar la muerte de su padre, rescatar a su madre y matar a su tío.

Amleth finge locura en el reino para evitar que sospechen de que está tramando algo. Y eso hace que se convierta en un hombre irracional y violento que, justamente, levanta las sospechas de Fengo. Por lo que envía a una hermosa mujer para seducirlo y hacerlo confesar, pero ella se enamora de Amleth y le jura lealtad.

Mientras conversa con su madre, Amleth le da muerte a un espía del rey tras confesar sus planes de venganza. Fengo logra detenerlo, y lo envía a Inglaterra para que le den muerte por traición, pero nuestro protagonista logra zafarse de su destino. De regreso en Dinamarca, durante su “funeral”, Amleth se disfraza, logra darle muerte a Fengo y recupera el trono de Dinamarca que le pertenece.

¿Las diferencias entre Amleth y Hamlet?

El argumento en ambas es la venganza por justicia y la locura, el cual se repite en The Northman. Pero como mencionamos, hay algunas diferencias entre la primera obra de Saxo y la versión de Shakespeare. Primero, la historia de Amleth es mucho más sangrienta. ¿Se acuerdan del espía al que el principe le da muerte? Pues bien, Amleth lo descuartiza, avienta los pedazos a una cloaca y deja que los cerdos se lo coman. Ese es un ejemplo.

Otro ejemplo es que Amleth presencia la muerte de su padre en manos del tío traidor y celoso, pero Shakespeare no es tan directo y deja algunos puntos abiertos (de ahí el fantasma y la necesidad de Hamlet de cersiorarse de la culpabilidad de Claudio con la puesta en escena).

Y quizá la diferencia más grande es el final. Shakespeare decide convertirlo en una verdadera tragedia dando muerte a todos, incluido Hamlet. Amleth, en cambio, alcanza su objetivo y recupera el trono danés.

The Northman y la versión de Eggers

The Nortman fue escrita por Eggers junto a Sjón, poeta y escritor islandés. Hasta ahora, sólo tenemos el tráiler de la cinta, pero desde ahora podemos ver que la historia es la misma: un hijo, príncipe y heredero al trono, que es testigo de la muerte de su padre por traición y jura vengarlo.

Lo más probable es que haya algunos cambios y se integren algunos personajes. Se sabe que en la historia original de Amleth, las mujeres no tienen mucha importancia. Pero en The Northman no sólo tenemos a la reina Gerutha, sino al personaje de Olga (Taylor-Joy) quien parece acompañar a Amleth a su regreso al reino para recuperarlo.