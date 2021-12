Checa el espectacular tráiler de ‘The Northman’ con Anya Taylor-Joy y Björk

The Northman de Robert Eggers es una de las películas que más esperamos para 2022 (ACÁ les dejamos la lista completa) por muchas razones. Primero, porque se trata del regreso de uno de los directores más fascinantes de los últimos años que nos ha regalado joyas como The VVITCH y The Lighthouse. En segundo lugar, porque en esta cinta vuelve a trabajar con dos colaboradores ya conocidos: Anya Taylor-Joy y Willem Dafoe.

Tercero, porque el elenco es espectacular, pues a estos dos se le suman Alexander Skarsgård, Björk, Nicole Kidman, Ethan Hawke y Claes Bang. Y en cuarto, pero no menos importante, porque mantiene la narrativa y estética conocida de Eggers: una historia del pasado con un retrato oscuro de la experiencia humana.

Y ahora, justamente se acaba de liberar el primer póster y tráiler oficial de The Northman que nos confirma que nuestras expectativas están justificadas y que se van a cumplir en su totalidad.

The Northman

Después de 2019, Robert Eggers anunció su próxima producción de la cual sólo reveló que se trataría de un thriller histórico basado en la literatura y mitologías nórdicas, específicamente en la historia de Amleth, personaje conocido por ser la inspiración de Hamlet de William Shakespeare.

The Northman tiene como protagonista a Amleth (Skarsgård), hijo del rey Aurvandil (Hawke) y la reina Gudrún (Kidman). Consumido por la envidia, Fengo, hermano de Horwendil, lo traiciona y lo mata frente a su hijo, tomando como rehén a su madre y obligándola a casarse con él. Ante la tragedia, Amleth escapa y jura vengar a su padre, rescatar a su madre, y darle muerte a su tío Fengo.

Con el tiempo, Amleth crece entre la locura y violencia, y regresa como heredero para destruir a Fengo. Este es el recorrido que vemos en The Northman, en donde Anya Taylor-Joy interpreta a Olga, quien acompaña a nuestro héroe en su camino por recuperar su trono y a su madre. Acá les dejamos el espectacular tráiler de esta cinta que se estrenael 22 de abril:

El regreso de Björk al cine

Björk interpreta a una bruja en The Northman, y marca su regreso al cine desde Dancer in the Dark de Lars von Trier del 2000. Por lo cual es aún más emocionante el estreno de esta cinta, la cual fue coescrita por Eggers junto a Sjón, el famoso poea y escritor islandés que recientemente participó en el guion de Lamb (película que busca ir por el Oscar para Islandia).

El resto del elenco lo completa Murray McArthur, Ian Gerard Whyte, Hafpór Júlíus Björnsson, Kate Dickie y Ralph Ineson, estos dos últimos también colaboraron con Eggers en The VVITCH. Por acá les dejamos más imágenes de The Northman.