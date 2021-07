En septiembre de 2020, Michel Franco se llevó el León de Plata por Nuevo orden en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Cate Blanchett, presidenta del jurado en aquella edición, le otorgó el premio por una película que generó muchísima controversia por su historia y desarrollo. Y ahora, por segundo año consecutivo, Franco vuelve a la competencia con Sundown.

Finalmente se dio a conocer el line up completo de la Muestra de Venecia en su edición 78 y vuelve a estar presente Franco con una producción filmada en Acapulco con un elenco internacional conformado por Tim Roth y Charlotte Gainsbourg. Así que en SopitasXAireLibre tuvimos la oportunidad de platicar con Franco sobre su aparición en la Selección y los detalles de este filme.

Sundown

De acuerdo a lo que nos platicó Franco, el director atravesaba una crisis personal al momento en el que surgió toda la trama de Sundown. “Es un estudio de los personajes en Acapulco porque no podría ser en otro lugar“, nos comenta el director. En cuanto terminó el guion en pocas semanas, se lo envió a Tim Roth y este acepto estar en la película.

Roth y Franco colaboraron juntos en Chronic en 2015. Aquí, Roth da vida a un enfermero que se dedica a cuidar de pacientes terminales. Ahora, el británico viaja a Acapulco para interpretar a un miembro de una familia británica que mientras está de vacaciones, reciben una llamada que lo cambia todo…

Charlotte Gainsbourg llegó de una manera más “tradicional” al filme. “La buscamos a través de sus agentes y aceptó participar“, nos comenta Michel sin revelar muchos detalles de Sundown, sólo que aparece la mexicana Iazua Larios junto al icónico Henry Goodman, estos a su vez acompañado de un grupo de no actores de Acapulco que interactúan con los protagonistas.

Acá les dejamos la entrevista completa con Michel Franco a partir de que competirá por el León de Oro en Venecia 2021:

Venecia 2021

Franco aparece con una buena tanda de cineastas latinoamericanos como el chileno Pablo Larraín con Spencer, la biografía de Diana Spencer protagonizada por Kristen Stewart; también están los argentinos Gastón Duprat con Mariana Cohn; y el venezolano Lorenzo Vigas con la producción mexicana titulada La caja (ACÁ les dejamos nuestra entrevista con él a propósito de Venecia).

Otros títulos fuertes dentro de la Selección son The Card Counter de Paul Scharder, The Power of the Dog de Jane Campion y The Hand of God del italiano Paolo Sorrentino. Otra cinta que ha llamado la atención es The Lost Daughter a partir de que es el debut como directora de Maggie Gyllenhaal protagonizado por Olivia Colman. AQUÍ el line up completo.