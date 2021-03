Ahí va otra: ‘Venom: Let There Be Carnage’ vuelve a retrasar su estreno

La industria cinematográfica continúa modificando su agenda de cara a los meses venideros. Las grandes casas productoras están buscando un espacio seguro para estrenar sus largometrajes, provocando que algunas se adelanten y se retrasen. Este último caso es el de Sony, que al parecer moverá el lanzamiento de la segunda parte de Venom.

Dicha entrega estaba pactada para llegar a las salas de cine del mundo en el verano próximo pero todo indica verá la luz hasta septiembre, esto tras una nueva decisión de sus productores. Habrá que ver si esta nueva fecha es la buena o veremos un cambio más.

Sony retrasa ‘Venom: Let There Be Carnage’

Vaya que ha sido un año complicado para los estudios cinematográficos. Luego de que la pandemia por coronavirus llegó en 2020, se ha vuelto muy común ver cómo se retrasa el estreno de varias películas… y la cosa luce un poco similar para este 2021.

En ese sentido, Sony es una de las productoras que está siendo cambios sustanciales en su calendario de estrenos. Una de las cartas fuertes de este año para la compañía es Venom: Let There Be Carnage, la secuela de la franquicia protagonizada por Tom Hardy que estaba programada para llegar en octubre pasado y después terminó recorriéndose hasta junio próximo. Pues bien, ahora vuelve a mover su lanzamiento.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la nueva fecha de estreno del largometraje dirigido por Andy Serkis será el 17 de septiembre, lo que permitirá que el equipo de realizadores termine la posproducción. Sin embargo, parece que podría haber otros motivos de fuerza para echar atrás el estreno de esta película, misma que tendrá a Woody Harrelson como antagonista.

Una maniobra estratégica

Con toda esta movedera constante de estrenos, no resulta raro que los estudios cinematográficos estén buscando el mejor fin de semana para explotar la taquilla. Tal como apunta Variety, Universal Studios recientemente agendó el estreno de Fast & Furious 9 para el 25 de junio próximo, misma fecha en que se tenía contemplada la salida de Venom: Let There Be Carnage.

Entonces, el movimiento de Sony se haría con el objetivo de no competir en taquilla con la producción de Universal, una de las franquicias más populares de los últimos años. Todo esto ha provocado una reagenda en el calendario para la propia productora de Venom.

Sony tenía originalmente pensado lanzar el 17 de septiembre Man From Toronto (con Kevin Hart y el propio Woody Harrelson), película que ahora espera una fecha de estreno al quedarse la cinta de Marvel con el día antes mencionado. Así, el metraje protagonizado por Tom Hardy encontrará un buen espacio en el que llegará a los cines en medio de The Suicide Squad (agosto) y Dune (octubre).