WandaVision: ¿Por qué una organización que salió en ‘Iron Man 3’ sería el enemigo en la serie?

WandaVision recién estrenó en Disney+, pero desde antes de su llegada a la plataforma ya se venían barajando diversas teorías sobre la historia protagonizada por Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany). En lo que respecta a la poderosa hechicera dentro de los cómics -y como bien dicen por ahí- ‘hay mucha tela de dónde cortar’.

Los primeros avances de la serie tenían por ahí algunos guiños bien sutiles pero interesantes. Referencias a la mítica trama de House Of M, el traje clásico de La Bruja Escarlata y la inclusión de la agencia S.W.O.R.D. son algunas de las cosas que nos hacen analizar por dónde se dirigirá este arco argumental del universo cinematográfico de Marvel.

Ahora, luego de los tres primeros episodios, una nueva teoría sugiere que un viejo enemigo de Tony Stark/Iron Man estaría vinculado a los eventos del show. Ese antagonista sería nada más y nada menos que la organización A.I.M., cuyas siglas significan Advanced Idea Mechanics.

WandaVision al momento

La primera tercia de episodios han sido tan emocionantes, divertidos y… extraños. Y no es para menos, sabiendo el tremendo alcance de poder que el personajes de Elizabeth maneja tanto en la historietas como en su versión cinematográfica. Antes de pasar de lleno a la teoría del día, contextualicemos. Si no has visto la serie, sáltate esta parte del artículo porque es #SpoilerTime.

Una parte importante a resaltar es que con cada capítulo, WandaVision hace un homenaje a las comedias de situación clásicas de Estados Unidos. Pero esa es, según parece, la realidad alternativa en la que Wanda se encuentra inmersa y en la que aún existe Visión, asesinado por Thanos en Infinity War.

Así pues, vemos a la bruja y al bioandroide llegar a un suburbio en la ciudad de Westview como un pareja normal (obvio, escondiendo sus habilidades de los vecinos). Lucen como una pareja tradicional, con Vision teniendo un trabajo y a Maximoff como una ama de casa tranquila. Ambos quieren encajar en su comunidad sin problemas.

Varias de las situaciones que viven parecen momentos cotidianos de un show de comedia común. Sin embargo, hay momentos en los que la protagonista hace contacto con el ‘mundo real’, siendo uno de ellos cuando escucha su nombre repetidas veces en una radio con interferencia… Y así hay varios ejemplos que se pueden apreciar y que seguro seguirán apareciendo a lo largo del programa.

Hasta el momento, el acercamiento más intenso que la bruja ha tenido fuera de esa extraña imaginación suya es con Geraldine. Esta mujer, de principio inofensiva, visita a Wanda justo en el momento en que esta última dará a luz a dos gemelos. Entonces, invadida de nostalgia, la protagonista comienza a recordar a su hermano mellizo Pietro. Sorpresivamente, Geraldine, quien trae un collar con el símbolo de S.W.O.R.D., revela que sabe sobre la muerte del famoso Quicksilver a manos de Ultron, lo que provoca que Wanda la expulse agresivamente de su realidad alternativa.

Nueva teoría: ¿A.I.M. aparecerá en la serie?

WandaVision en algún momento deberá explicar quién o qué está empujando a Wanda para moldear esta falsa realidad. En ese sentido, ya tuvimos el primer contacto directo entre La Bruja Escarlata y S.W.O.R.D., la división intergaláctica de S.H.I.E.L.D que bien podría tener su referencia en la escena post-créditos de Spider-Man: Far From Home donde aparece Nick Fury.

Y si ellos serán la nueva agencia de seguridad que apoyará a los superhéroes en esta fase 4 de MCU, quizá es momento de barajar a los posibles enemigos. Uno sobre los que ya se teoriza es Advanced Idea Mechanics, mejor conocidos como A.I.M. Esta organización, de hecho, ya apareció en el universo cinematográfico a través de Iron Man 3 pues el antagonista de esa cinta, Aldrich Killian, es su fundador.

Las supuestas referencias sobre A.I.M en WandaVision son sutiles, pero reveladoras. Tal como señala Screen Rant, al cierre de los créditos de los primeros episodios, nuestros protagonista aparecen felizmente posando alrededor de varios marcos con figura hexagonal. Esta forma no es muy común en el estilo visual de la serie -o de las sitcoms que homenajea-, pero sí lo es de la organización tecnológica creada por Killian en años atrás.

Otro de los guiños aparece en el segundo capítulo de la serie cuando Wanda y Vision salen a la calle y ven como una persona vestida como un apicultor sale de una alcantarilla. De principio parece algo extraño, pero en lo cómics algunos de los miembros de A.I.M. utilizan un traje conocido precisamente como ‘apicultores’ por su color amarillo. Ahí estaría la otra posible referencia directa (eso sí, el traje que aparece en la serie de Disney tiene una espada dibujada en la espalda).

¿Cómo encajaría la teoría?

Uno de los objetivos de Killian Aldrich y A.I.M. en Iron Man 3 es la modificación y mejoramiento de humanos. En aquella película, el enemigo de Iron Man logra crear el virus Extremis para darle habilidades especiales a los integrantes de la organización.

Si partimos de eso y con base en las referencias de WandaVision, la organización podría estar experimentando con la mente de la Bruja Escarlata. Ella, tras la muerte de Vision, pudo perder el equilibrio en sus poderes llevándolos a nuevos alcances. En esa trágica reacción mental, Wanda estaría reimaginando al androide creado por Stark y Bruce Banner al tiempo que sus pensamientos y habilidades son dominados por la Advanced Idea Mechanics.

De ser así, cabría la posibilidad de desarrollar nuevos arcos argumentales en los que podrían aparecer personajes antagónicos como M.O.D.O.K. y hasta introducir finalmente a los X-Men al MCU. Dado el potencial de poder de Maximoff, las posibilidades son infinitas y no cabe duda que ella será parte sustancial, quizá el eslabón más importante, de la nueva fase del universo cinematográfico. Por supuesto, habrá que seguir viendo el show.

