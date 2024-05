Lo que necesitas saber: En las distintas entregas de 'Grand Theft Auto', han aparecido un montón de famosos y celebridades. Acá les dejamos unos cuantos ejemplos.

Estamos seguros que desde que tuvieron su primera consola, varios juegos los han acompañado con el paso del tiempo y han marcado etapas específicas de sus vidas. Y definitivamente apostamos lo que quieran a que guardan en un lugar muy especial de sus corazones a la saga de Grand Theft Auto, que marcó un antes y después en la historia de los videojuegos.

Fue a finales de los 90 cuando la empresa desarrolladora británica, Rockstar Games lanzó el primer título de Grand Theft Auto, el cual apareció para PC y algunas consolas. A pesar de que no tuvo el éxito esperado, poco a poco se fue ganando fans y para inicios de los 2000, se convirtió en una de las franquicias más sólidas del gaming, donde seguimos la historia de distintos criminales que se van relacionando y envolviendo con personajes de otros juegos dentro del mismo universo.

A lo largo de sus entregas, ‘Grand Theft Auto’ ha contado con la participación de celebridades

Lo decimos porque años más tarde nos sorprendieron con entregas épicas que ya consideramos como clásicos de los videojuegos, entre ellos el Grand Theft Auto III, Vice City y sí, el icónico San Andreas, con los que pasamos horas y horas frente a la pantalla completando las misiones y explorando este violento pero fascinante mundo. Y estamos seguros que cuando recuerdan la época donde eran felices y no lo sabían, se les viene a la mente el tiempo en que jugaron alguno de estos títulos.

Pero además de mostrarnos personajes (entrañables a su manera) e historias muy entretenidas, Grand Theft Auto –bajita la mano– ha contado con la participación de un montón de celebridades del cine, la televisión, la música e incluso de la moda. Y si no nos creen, a continuación les dejamos 27 famosos que quizá no tenían idea que aparecieron en esta franquicia.

‘Grand Theft Auto III’ fue el primer juego que tuvo grandes nombres del cine y la televisión

Comencemos este listado con el Grand Theft Auto III, que llegó al PlayStation 2 en octubre de 2001. Si bien los juegos anteriores de la franquicia eran en 2D, el paso a las tres dimensiones para el 3D en esta entrega, trajo consigo un cambio muy importante en cuanto a la construcción de las ciudades y de los personajes.

Para este juego ambientado en Liberty City, el principal talento y celebridades las vimos en miembros de la mafia italiana, que fueron los protagonistas de la trama del juego. Con una historia influenciada por películas de mafiosos, Rockstar Games utilizó a actores que habían estado en dramas criminales icónicos como The Sopranos y Goodfellas.

Estas voces famosas funcionarían en contraste con el personaje central de Grand Theft Auto III, Claude, que era un protagonista silencioso. Entre ellos están Frank Vincent como el jefe de la mafia Salvatore Leone, quien apareció en clásicos de Martin Scorsese como Raging Bull y Casino, pero también lo vimos como Billy Batts en Goodfellas. Michael Madsen, famoso por su actuación como Vic Vega/Mr. Blonde en Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, prestó su voz a Toni Cipriani, uno de los despiadados sicarios de Leone.

Sin embargo, por ahí hubo otra participación muy especial, la de Kyle Maclachlan, quien dio vida a Donald Love, un hombre de negocios y magnate en el ámbito inmobiliario de Liberty City que está en disputa con varias organizaciones. ¿Qué tal? ¿Sabían de la participación de estas celebridades en Grand Theft Auto III?

‘Grand Theft Auto: Vice City’ se voló la barda con los famosos que incluyó

Para la muy esperada continuación de Grand Theft Auto que salió dos años después, Rockstar armó su versión de Miami, Vice City, para vivir una historia de drogas, excesos y traición. Este título contó con un elenco de celebridades aún más brillante que la entrega anterior, liderado por el primer protagonista de la serie con voz completa, Tommy Vercetti. Ray Liotta fue el encargado de interpretar el papel principal de este título, a quien recordarán por dar vida a Henry Hill en Goodfellas.

Pero eso no fue todo, ya que Danny Trejo (el mismísimo Machete) tuvo una participación especial como Umberto Robina, el líder cubano de la mafia en Vice City; Dennis Hopper, estrella de clásicos como Easy Rider y Blue Velvet, le prestó voz en el juego al director de cine para adultos, Steve Scott; y Luis Guzmán (de Carlito’s Way, Boogie Nights y Merlina) hizo un gran trabajo extraordinario con el empalagoso y malhumorado narcotraficante Ricardo Díaz.

Como verán, la lista de celebridades en Grand Theft Auto: Vice City es enorme, pero si esto no los ha dejado con el ojo cuadrado, ahí les van más nombres sorprendentes. Burt Reynolds, ícono del Hollywood de los 70, apareció en el juego como el turbio empresario texano Avery Carrington; y la grandiosa Debbie Harry, la líder de Blondie, le da voz a Doris, la operadora de la empresa Kaufman Cabs (inlcuso las rolas “Atomic” y “Heart of Glass” se pueden escuchar en la estación de radio del juego Wave 103).

Pero sin duda, el famoso que seguramente no sabían que apareció en esta entrega fue Phil Collins… así como lo leen. El músico británico sale como él mismo en Vice City Stories, la precuela de Vice City que se lanzó para el PSP, lo que le dio el premio a la primera celebridad real en aparecer tal cual en un juego de la franquicia. En este título, Collins no solo forma parte de la historia, también interpretar uno de sus clásicos, ni más ni menos que “In The Air Tonight”.

‘Grand Theft Auto: San Andreas’ también se lució con las celebridades

Ahora es el turno de repasar a las celebridades que estuvieron en el que quizá sea el juego más querido de toda la franquicia, ni más ni menos que el Grand Theft Auto: San Andreas. No solo ampliaron este universo con un mapa enorme que incluía versiones ficticias de Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas, también fue el escenario para una historia cruda ambientada a principios de los 90, inspirada en la rivalidad entre las pandillas Bloods y Crips, el escándalo de la policía de Los Ángeles y los disturbios en esta ciudad en 1992.

Quizá el nombre famoso más grande de esta entrega es el de Samuel L. Jackson, quien interpretó al oficial Frank Tenpenny, el jefe de una corporación corrupta de la policía; Ice-T tuvo un pequeño personaje llamado Madd Dogg, un rapero al que CJ (protagonista de este título) le roba su libro de rimas arruinando su carrera –aunque luego ambos unen fuerzas–. El integrante de la banda Body Count también aparece como sí mismo en la estación News Radio del juego.

Sin embargo, ellos no fueron los únicos famosos que se rifaron en Grand Theft Auto: San Andreas, ya que el también actor de Easy Rider, Peter Fonda prestó su voz a The Truth, un cultivador de marihuana y teórico de la conspiración que se cruza con CJ; Shaun Ryder, el frontman de los Happy Mondays, interpretó en el juego a Maccer, el cantante de una banda de rock británica de gira llamada The Gurning Chimps; mientras que Chuck D, miembro de Public Enemy, fue la voz del DJ Forth Right MC en la estación Playback FM.

Pero quizá la participación más sorprendente de esta entrega de Grand Theft Auto fue la del mismísimo Axl Rose, pues dobló al DJ Tommy ‘The Nightmare’ Smith, quien presenta la estación de radio de rock clásico del juego, K-DST. No cabe duda que San Andreas tuvo pura celebridad pesada en su historia.

Para ‘Grand Theft Auto IV’, Rockstar Game bajó la cantidad de famosos invitados

En 2008 apareció el Grand Theft Auto IV y en este título, Rockstar Games comenzó a alejarse de elegir de celebridades para interpretar personajes. En particular porque en el pasado tuvieron problemas con personalidades como Burt Reynolds y Chuck D. Sin embargo, por ahí hubo pocos famosos pero de alto calibre en esta entrega.

Para que se den una idea, Jason Sudeikis, el protagonista de Ted Lasso, interpretó a Richard Bastion, el presentador del programa de radio de derecha de WKTT; por su parte, el actor y comediante Bill Burr prestó su voz al motociclista de Lost Motorcycle Club, Jason Michaels; y Ricky Gervais, estrella y escritor de la versión británica original de The Office, presentó un set de stand up digital que los jugadores pueden ver visitando el local Split Sides Comedy Club del juego.

Aunque probablemente lo más sorprendente de Grand Theft Auto IV fueron los cameos de celebridades que se interpretaron a sí mismas en el juego. Tal es el caso del enorme Iggy Pop, quien fue el presentador de la estación de rock clásico Liberty Rock Radio (incluso aparece “I Wanna Be Your Dog” de The Stooges en su programación) y la leyenda de la moda, Karl Lagerfeld fue la voz de la estación de radio K109… una locura, ¿no lo creen?

‘Grand Theft Auto: V’ tuvo a celebridades impresionantes

Para el Grand Theft Auto V de 2013, el título más reciente de la franquicia, Rockstar Games eliminó aún más las apariciones de celebridades. Pero a pesar de que el elenco principal no estaba repleto de estrellas, las estaciones de radio del juego sí contaron con varios nombres famosos, quienes interpretan versiones ficticias de sí mismos.

La primera es Cara Delevingne, modelo y actriz quien fue elegida como una DJ obsesionada con el dance-pop de Non Stop Pop FM; el virtuoso bajista de James Brown, George Clinton, Parliament y Funkadelic, Bootsie Collins fue el presentador de la estación Space 103.2; la leyenda del reggae jamaicano, Lee ‘Scratch’ Perry toca discos como DJ de la estación de radio Blue Ark; y la voz del rockero estadounidense Kenny Loggins se puede escuchar como presentador de Los Santos Rock Radio.

Aunque la versión en línea de Grand Theft Auto V no se quedó atrás, pues contó con ni más ni menos que Dr. Dre, pues apareció como él mismo en las cadenas de misiones Cayo Perico Heist y The Contract. Por si esto no fuera suficiente, también hay una participación especial del ex productor discográfico y socio de Dre en los auriculares Beats, James ‘Jimmy’ Iovine, quien hace un cameo como él mismo en Cayo Perico Heist.

