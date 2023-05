El 4 de mayo no es un día cualquiera, es uno de los más trascendentales para todos los fanáticos de Star Wars, porque básicamente se celebra el día mundial de esta saga de películas.

La cosa es que, no sólo tenemos películas de Star Wars, porque el universo que se ha creado en torno al nombre de la ‘Guerra de las Galaxias’ se ha expandido a nuevos horizontes.

Podemos encontrar conciertos sinfónicos con música exclusivamente de las películas de Star Wars, nuevas series que se adaptan a la historia, caricaturas, juguetes y videojuegos.

Imagen ilustrativa del universo de ‘Star Wars’/Foto: Especial

Adentrándonos en los videojuegos, podemos decir que desde hace más de cuatro décadas, los videojuegos de Star Wars se han convertido en clásicos para algunos gamers.

Tan fácil y tan sencillo, casi cada consola conocida por el mundo ha tenido un videojuego de Star Wars y las nuevas generaciones de videojuegos, llevan a otro nivel a esta saga con impresionantes gráficos, historias poderosas y jugabilidad de otra galaxia… nunca mejor usado el término.

Portada del videojuego ‘Star Wars Jedi: Survivor’ – Foto: Electronic Arts.

4 razones para entrarle de lleno al videojuego ‘Star Wars Jedi: Survivor’

Primero que nada, en Sopitas.com tuvimos la oportunidad de probar el videojuego Star Wars Jedi: Survivor y la verdad es que nos dejó más que encantados, pero aquí va una reseña… ojo, que podrás encontrar spoilers, así que, advertido estás.

Personalización dentro del videojuego

Ponemos esta categoría dentro de la reseña del videojuego, porque es simplemente asombroso todo lo que puedes hacer dentro del mundo de Star Wars Jedi: Survivor.

Tenemos que decir que el menú de personalización es enorme y además, puedes ir recolectando piezas de sable, algunas cosas para BD1 y muchas más para mejorar la experiencia.

Pero no sólo se queda con el tema del sable, también con los atuendos del personaje principal, Cal Kestis, que te irás encontrando nuevas piezas en cofres, de la misma manera que en el primer videojuego, Star Wars Jedi: Fallen Order.

Imagen del videojuego ‘Star Wars Jedi: Survivor’ – Foto: Captura de pantalla

Continuidad a la historia en ‘Star Wars Jedi: Survivor’

Ya hicimos referencias al primer juego de esta saga, así que, unas de las cosas que más nos gustaron fue esa continuidad a la historia, que hace pegarte aún más al control y la televisión.

Bueno, aquí van los primeros spoilers (del primer videojuego de la serie), porque la historia se centra en el Imperio y su búsqueda para cazar a todos los Jedi que existían.

Cal, que se mantenía incógnito revela que es Jedi y por obviedad, la persecución para cazarlo comienza. El primer videojuego termina escapando a duras penas de Darth Vader y destruye un artefacto llamado ‘el holocron’, que tenía la información de todos los niños sensibles a la fuerza.

Todo esto, mientras Cere y Greeze, una antigua Jedi y un alien, te acompañan en el camino de la historia del videojuego.

Para Star Wars Jedi: Survivor, no queda tan claro la separación con Cere y Greeze, pero te los encuentras en el camino de la historia. Y si te estás preguntando, sí, el Imperio te sigue persiguiendo.

La verdad es que, siguiendo cada capítulo del videojuego, te vas adentrando en la historia. Si jugaste el primer juego, tendrás flashbacks que irás recordando y si no jugaste el primero, tampoco es que lo necesites para aventarte esta aventurota de Star Wars Jedi: Survivior.

Cal Kestis, personaje principal de ‘Star Wars Jedi: Survivor’ – Foto: Electronics Arts

Plot twist y el final del videojuego

Ojo, que aquí siguen algunos spoilers de Star Wars Jedi: Survivor, porque contaremos el final del juego y un plot twist que, aunque ya veíamos venir, no deja de sorprendernos.

Cal está en búsqueda de una brújula, pero el Imperio encontró la guarida de Cere y todo esto porque Bode, un personaje aliado en la historia, los traiciona.

Bode y Cal Kestis del nuevo videojuego de Star Wars – Foto: Electronic Arts

Bode asesina a otro personaje amigo de Cal y se lleva la brújula. En otro punto de la historia, Cere es derrotada por Darth Vader (en un punto el mismo Vader dudo si podría derrotar a Cere, pero si Cere ganaba, no habría películas originales).

Cal y Merrin (otro personaje) tienen un último combate con Bode, pero se niega a cooperar para salvar a su hija, Kata, del Imperio. Finalmente vencen a Bode, dejando a su hija con Cal y Merrin.

Cere, como espectro de la fuerza, le dice a Cal que guíe a Kata en la oscuridad que la rodea, y deciden seguir con el plan, hacer de Tanalorr un refugio para la Senda Oculta.

Hablando del plot twist, algo se siente que andaba mal, pero la esperábamos al inicio del juego, no al final. Además, la historia deja abierta la posibilidad de una tercera entrega (guiño, guiño a Electronic Arts) y que esperaremos con ansías.

Juegazo el ‘Star Wars Jedi: Survivor’ – Foto: Captura de pantalla

Visuales del videojuego ‘Star Wars Jedi: Survivor’

Algo que ha hecho famosa a la saga de películas, series, caricaturas y videojuegos, son los efectos visuales impresionantes que se han hecho con Star Wars.

Y para el videojuego son absolutamente sorprendentes. El brillo de los sables de luz, los escenarios impresionantes en el espacio, la luna y miles de lugares donde todo es sorprendente.

Una de las secuencias en ‘Star Wars Jedi: Survivor’ – Foto: Electronic Arts

Si tienen la oportunidad de entrarle a Star Wars Jedi: Survivor, no duden en hacerlo, porque es una experiencia seas o no, fan de la saga, además, es buena manera de entrarle en cuanto a la línea del tiempo, si es que no has visto las películas.