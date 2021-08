Innovando la industria: ¿Cuál fue el primer videojuego que se desarrolló en Japón?

Pocos países han sido tan influyentes en la industria de los videojuegos como lo ha sido Japón. Históricamente, el “país del sol naciente” registra una aportación enorme en este mercado, llevándolo siempre a otros horizontes desde la innovación tecnológica y más allá.

Y bueno, en realidad no hace falta ser un experto para saber algo así, porque cuando uno se inicia como gamer de hueso colorado, casi en automático nos familiarizamos con la relevancia de esta nación oriental pues ahí es donde radican algunas de las compañías desarrolladoras más importantes del ámbito como Nintendo, Sega o Sony… y eso solo por mencionar algunas.

Pero, ¿cómo y por dónde comenzó el ascenso de Japón hacia la cima de la industria de los videojuegos? ¿Cuál fue el primer videojuego de manufactura japonesa que existió? Esas son un par de preguntas difíciles de responder, pero resulta interesante conocer cuáles fueron -según algunos registros- los títulos que cimentaron el camino para que el archipiélago asiático se erigiera como el gigante del mercado en el gaming.

El primer videojuego de la historia

Antes de entrar de lleno en el terreno japonés, hay que contextualizar. El mundo de los videojuegos en realidad se disparó en occidente y a partir de ahí, la industria se masificó alrededor del mundo para, eventualmente, llegar a Japón y adquirir un estilo e innovación sin precedentes. Pero bueno, vamos por partes.

Primero que nada, hay que señalar que es bastante complicado asegurar cuál fue el primer videojuego que existió en la historia. Para algunos, quizá un sector del público más estricto, el verdadero boom de la industria se dio hacia finales de los 70 y principios de los 80 con la aparición de los primeros títulos clásicos. Y aunque esa idea es válida y totalmente respetable, lo cierto es que previamente tuvo que haber un precedente.

De acuerdo con lo que señala EN ESTE ARTÍCULO la Facultad de Informática de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña, se podría considerar como el primer videojuego de la historia al Nought and Crosses (también conocido como OXO) que desarrolló Alexander S. Douglas en 1952. Básicamente, esta era una versión computarizada del juego que en México conocemos como ‘gato’ y se podía jugar únicamente en la super computadora británica EDSAC de la Universidad de Cambridge. El jugador podía enfrentarse a la máquina por primera vez en un juego de destreza mental.

El siguiente título importante vino en 1958 con Tennis For Two de William Higginbotham, que además fue el primero que permitió que dos personas jugaran entre ellas. Este juego corría a través de un osciloscopio y como lo dice su nombre, era un simulador de tenis de mesa. Para 1962, un estudiante del MIT llamado Steve Russell desarrolló un título llamado Spacewar, con el que los jugadores podían controlar dos naves espaciales y pelear entre sí. Se podía jugar en computadora y funcionaba gracias a los gráficos vectoriales.

Sin embargo, en esos años, el avance más significativo se dio cuando Ralph Baer, Albert Maricon y Ted Dabney comienzan en 1966 a desarrollar el juego Fox & Hounds, que sería conocido como el precursor de los videojuegos domésticos y que incentivó la creación en 1972 del Magnavox Odyssey, el primer sistema de videojuegos para el hogar (consola) que permitía jugar diferentes títulos.

La incursión japonesa en la industria

En los años siguientes, es decir a lo largo de la década de los 70, varios desarrolladores intentaron replicar aquellas novedades electrónicas, pero no había un avance significativo… hasta que apareció en 1972 Atari y el icónico Pong diseñado por Al Alcom, considerada la versión comercial del Tennis For Two de William Higginbotham. A partir de la aparición de Atari, el camino se abrió para que el mundo -o al menos aquellos que tuvieran la capacidad- comenzaran a experimentar en grande.

Es ahí donde aparece precisamente Japón. Y aquí reiteramos lo mismo: cronológicamente, es complicado afirmar si los juegos de los que hablaremos a continuación son en realidad los primeros que salieron de dicho país, pero lo que sí podemos asegurar es que fueron los precursores; los que pusieron la primera piedra para que los nipones abrieran su mercado.

Si Tennis For Two había sentado el precedente y Pong potenció el argumento, Japón adoptó la premisa de esos videojuegos e hizo su propia versión mejorada. Para 1975, la empresa Epoch junto con Magnavox desarrollaron el TV Tennis, también llamado Electrotennis.

En términos generales, era muy similar al juego que Atari había lanzado unos años antes, pero esta entrega japonesa se distinguía por dos cosas: las barras que se desplazaban para golpear la bolita sí podían moverse hacia adelante y hacia atrás, y además, el Electrotennis también se estableció -o eso dicen algunos expertos- como la primera consola doméstica japonesa que se podía conectar a un televisor. Y eso no es todo pues a diferencia de las consolas Atari u otros sistemas de la época, el TV Tennis no se conectaba a la pantalla a través de cables, sino de una antena UHF.

Los japoneses oficialmente comenzaban a innovar el mercado. Sin embargo, la gran apuesta nipona en la industria llegó en 1978 cuando Taito Corporation lanzó el mítico Space Invaders, el cual marcó la pauta para los venideros juegos de arcade no solo en Japón, sino en todo el mundo.

El mercado de los videojuegos tras ‘Electrotennis’ y ‘Space Invaders’

A partir del lanzamiento de Electrotennis y Space Invaders, el mercado japonés de los videojuegos vio su propio potencial y se asentó no solo para no irse jamás, sino para levantarse como una de las máximas potencias. Tan solo dos años después de que Taito lanzó su joya, el país de oriente observó cómo florecería su industria con más empresas adentrándose en la competencia e innovando el arcade y las consolas para el hogar con el auge de los juegos de 8 bits.

De esta manera, Namco (hoy Bandai Namco) en 1980 lanzó el exitoso Pac-Man y Nintendo comenzaba a brillar con Donkey Kong para después establecerse de lleno con el Jumpman (Mario Bros, pues) y The Legend of Zelda. Sega en 1979 ya había hecho algo interesante con Head On y en los 80 no habría tenido gran renombre para competir con sus colegas hasta que Sonic The Hedgehog apareció en 1991. Pero a partir de ese momento, la escena del gaming japonés prosperó y se empoderó aún más cuando en los 90 Sony arribó con la PlayStation.

Esta de más decir todo lo que esas compañías y otras más han creado en el nuevo milenio. La evolución a los sistemas portátiles también fue innovación japonesa. Entonces, viéndolo con buena perspectiva del tiempo, es válido decir que Japón y sus compañías no serían el gigantes de hoy -aunque suene absurdo- si no hubieran aparecido el Electrotennis o Space Invaders.