¿Se viene el fin de una era? Eso parece. Y es que, de acuerdo con el Washington Post, marcas como BMW, Tesla, Ford, Mazda y Volkswagen ya decidieron no incluir la radio AM en sus nuevos modelos. O al menos eso ocurrirá en los coches que se fabriquen en Estados Unidos.

The Washington Post indicó que las marcas de automóviles decidieron eliminar la radio AM debido a que cada vez son menos las personas que escuchan estaciones de dicha frecuencia, además de que ésta interfiere con los motores eléctricos en coches de marcas como BMW, Volkswagen, Mazda y Tesla.

Los autos eléctricos no cuentan con radio AM por la interferencia con sus motores. Foto: Getty Images

Varias compañías automotrices eliminarán la radio AM de sus coches

Si bien dichas marcas ya anunciaron que la radio AM ya no estará disponible en sólo en los nuevos modelos de coches eléctricos (o sea que sí podrán escucharla quienes tengan autos que ocupan gasolina), la compañía Ford ya dijo que su primer coche modelo 2024 ya no tendrá esta frecuencia.

Claro que no todo está perdido para los amantes de la radio, pues otras marcas como Nissan, Toyota y Honda se mantienen firmes en ir contra la era digital de las plataformas de streaming y los podcast, tomando la decisión de mantener la radio de amplitud modulada hasta nuevo aviso.

Algunas compañías en Estados Unidos siguen fieles a la radio AM en sus autos. Foto: Getty Images

La radio AM comenzó a ser desplazada desde hace un par de años

Si bien la medida afectará a muchos usuarios en Estados Unidos que aún escuchan esta frecuencia de radio (se estima que son 82 millones actualmente), desde hace un par de años la radio AM ha comenzado a desaparecer. No sólo de los automóviles, sino de la vida cotidiana.

Por ejemplo, desde el 2020 en Europa los coches cuentan con la radio DAB (Digital Audio Broadcasting), que básicamente es una forma de transmitir señales de radio usando tecnología digital en lugar de la tecnología analógica que usan la mayoría de las estaciones de radio AM (y FM también).

La radio ha sido reemplazada por nuevos formatos desde hace ya unos años. Foto: Getty Images

El los coches ha sido por la implementación de autos eléctricos

La decisión de implementar la radio DAB en lugar de la radio AM ha sido, en mayor parte, gracias a la popularidad que han tenido los coches eléctricos cuyo campo magnético en el motor no deja que las ondas de amplitud modulada lleguen correctamente.

Aunque todo parece ser obra de la modernidad, a muchos expertos les preocupa la extinción de la radio AM, pues además de ser acompañante de muchos usuarios que viajan en coche (sea propio o de servicio público), dicha frecuencia es conocida por ser también un gran medio de comunicación.

Aunque la radio AM es obsoleta para algunos, sigue siendo uno de los mejores medios de comunicación. Foto: Getty Images

La radio AM es una de las formas más rápidas y económicas de comunicación

La radio AM es una manera accesible y económica de transmitir información a audiencias amplias que se encuentran en áreas rurales o países en desarrollo donde otros medios de comunicación, tales como la televisión o Internet, son costosos o no tienen cobertura.

Aunque la radio FM sigue vigente y es más popular, son pocos los espacios informativos en ella. Y a pesar de que la radio DAB permite la transmisión de frecuencias, tanto de AM como de FM, pocas radiodifusoras de AM cuentan con la tecnología para hacerlo. ¿Qué les parece?

Y a muchos les preocupa que la radio AM deje de existir próximamente. Foto: Getty Images