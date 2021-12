Él es Logan Dominic, el niño con los cosplays de Spider-Man más rifados

Hacer un cosplay es todo un arte para algunas personas y eso se nota cuando por ahí, se nos atraviesa algún disfraz sumamente elaborado , casi rayando la perfección. Eso sí, podemos que en realidad muy pocos se pueden comparar con los que viste el pequeño Logan Dominic.

Este niño tiene tan solo seis años, pero él y su papá se han ganado el corazón de muchos fans de diferentes franquicias del cine gracias a los estupendos disfraces que muestran en sus redes sociales. El más reciente es el del Duende Verde, con motivo del estreno de Spider-Man: No Way Home y luce sensacional.

Si de algo podemos estar seguros, es que Spider-Man: No Way Home es una de las cintas más emocionantes del año por todo lo que podemos ver en ella. En ese sentido, una de las cosas que más nos impactó fue la aparición desde los tráilers del Duende Verde de Willem Dafoe, ese icónico villano que conocimos en 2002 junto al Spidey de Tobey Maguire y que regresa en la nueva cinta del MCU como una de las amenazas del multiverso.

Pues bien, no han faltado los fans que quieran homenajear a este personajazo con un cosplay genial. Y lo sorprendente es que, de hecho, es un niño de apenas seis años llamado Logan Dominic el que nos ha entregado uno de los mejores disfraces jamás vistos. Si no lo creen, chequen el siguiente video.

This Green Goblin Cosplay is out of this world! ⁣💚

By: https://t.co/0LjhJezHoi ⁣ pic.twitter.com/iSUm0kdNCa

— FilmFreeway (@FilmFreeway) December 21, 2021