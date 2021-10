Se invitó solo: Oso irrumpe boda en Nuevo León e invade mesa de invitados

Ya sea por películas o series de televisión, muchos de nosotros nos hemos preguntado qué pasaría si un día decidiéramos asistir a la boda de alguien que no conocemos o decidió dejarnos fuera de la lista de invitados. Si bien pocos se atreven, sólo algunos logran esa hazaña, tal y como el oso que crasheó una boda en nuestro país.

Aunque las invasiones de osos en complejos residenciales u otros lugares gentrificados (que acabaron con las áreas naturales donde vivían estos suaves amigos) son el pan de todos los días en sitios como Nuevo León, los invitados de una boda se quedaron con el ojo cuadrado al ver al oso arribando a un festejo familiar.

Un oso llegó de sorpresa a una boda en Nuevo León

Este suceso ocurrió en la zona del Cerro de Chipinque, una montaña ubicada en los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey y Santa Catarina, en el estado de la carnita asada. A través de TikTok la usuaria Angie Disa grabó el momento en el que un oso llegó a la boda de su primo y comenzó a hacer un poco de desorden.

Durante su búsqueda de comida el animalito empezó a invadir algunas de las mesas (vacías, cabe mencionar). A pesar de que ver un oso parece peligroso para la mayoría de las personas, en el clip podemos observar que algunos de los invitados cerca no entran en pánico y siguen comiendo como si nada ocurriera.

Va el clip:

https://www.tiktok.com/@angiedisa/video/7021553535045094661?lang=es&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1

Y solito se fue de la fiesta sin que casi nadie se asustara

En el video se puede escuchar que varias personas utilizaron ollas para asustar al oso, que al final se va solito de la fiesta a la que no lo invitaron. En una entrevista que Angie dio al canal de televisión KTLA, en Estados Unidos, la chica explicó la reacción tan natural por parte de algunos familiares y amigos en la boda.

De acuerdo con la chica, la boda se hizo en un bosque donde hay animales salvajes por lo cual sabían que algo así podría ocurrir. Si bien dijo que el suceso no la asustó, la joven quedó sorprendida por la interrupción que hizo el oso, la cual acepta que pudo ser peligrosa y hasta mortal de no haber sido porque el animal en realidad no se puso necio (como tú comprenderás) y se fue. ¡Menos mal!