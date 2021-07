“Pequeño milagro”: Rescatan a un gatito entre los escombros del edificio de Miami

Las noticias que llegan desde Miami tras el derrumbe de un edificio que ha costado decenas de vidas y varios desaparecidos, son precisamente sobre eso, sobre cómo aumenta el número de víctimas por lo sucedido. Es por ello que estamos muy felices luego de enterarnos que una pequeña luz se encendió en medio de la tragedia: ¡un gatito fue rescatado de entre los escombros y ya se reunió con su familia humana!

Esta es la historia del gatito Binx, felino que desapareció el día que el edificio ubicado en el condado de Miami-Dade se derrumbó. La familia reportó su desaparición y se temía que hubiera quedado debajo de los escombros tal como muchas mascotas que habitaban en el inmueble residencial.

El gatito vivía en el piso 9, y según la familia, se encontraba en casa cuando el edificio colapsó. Pero luego de 16 días de búsqueda, un voluntario que se encontraba en los escombros de Miami vio entre ellos a Binx, por lo que rápidamente lo sacó de ahí y lo llevó a un refugio para animales, donde lo identificaron como una de las mascotas desaparecidas tras el derrumbe.

Danielle Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, informó sobre el rescate del gatito en conferencia de prensa: “Me alegra que este pequeño milagro pudiera traer algo de luz hoy a las vidas de una familia afectada, y pudiera proporcionar un poco de alivio para toda nuestra comunidad en medio de esta terrible tragedia”, dijo.

