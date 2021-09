10 canciones que “prohibieron” en la radio después del 11 de septiembre

El 11 de septiembre de 2001 ocurrió uno de los hechos más importantes de la era moderna de la humanidad. El grupo terrorista radical islámico, Al Qaeda, estrelló un par de aviones con pasajeros contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York y el Pentágono, siendo el ataque terrorista más mortífero de la historia del mundo. Este momento impactó por obvias razones a Estados Unidos y al planeta entero.

En medio de la tragedia –donde lamentablemente perdieron la vida 2 mil 997 personas y 6 mil resultaron heridas–, surgió un enorme sentimiento patriótico en el país vecino. Sin embargo, también se vio una fuerte campaña antimusulmanes que se esparció por todos lados, aunque todo esto curiosamente tuvo un efecto dramático en el arte, inspirando a muchos artistas a hablar de temas más oscuros con los que los fans tenían que enfrentarse, aunque esto no les gustara.

Algunas canciones se “prohibieron” después del 11 de septiembre

Después del 11 de septiembre de 2001, un montón de músicos decidieron tomar como inspiración lo que sucedió y componer canciones para honrar y recordar a las víctimas del atentado (ACÁ pueden checar unas cuantas). Pero bajita la mano y más allá de los emotivos tributos, muchas empresas de medios de comunicación empezaron a censurar el arte considerado como insensible o antiamericano, por miedo a ofender o molestar a una nación traumatizada.

Una de ellas fue la corporación mediática Clear Channel Communications (ahora conocida como iHeartMedia), que tres días después del ataque, envió un memorándum a sus más de 1 mil emisoras de radio en todo Estados Unidos con una lista con 165 canciones que consideraban “líricamente cuestionables” e insensibles para ser reproducidas tras los ataques. En aquel momento, esto parecía una leyenda urbana, pero con el paso del tiempo se confirmó que era real.

Y claro que podemos comprender las razones por las cuales “censuraron” estas rolas, algunas son un poco obvias: por ejemplo, todo el catálogo de Rage Against The Machine probablemente lo prohibieron porque su música critica a Estados Unidos; pero otras de plano no las entendemos. Es por eso que acá les contaremos de 10 canciones en específico que no se podían escuchar en la radio tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

System of a Down – “Chop Suey!”

System of a Down las llevaba de perder por un simple y tonto motivo: sus integrantes son de ascendencia armenia. Y aunque su país no tiene vínculos con el grupo terrorista que atacó a las Torres Gemelas, muchos estadounidenses los relaciones con ellos. Su disco debut, Toxicity, fue número uno en puestos de ventas durante la semana del 11 de septiembre de 2001, pero la controversia por las referencias a la muerte en “Chop Suey!” hicieron que censuraran a esta rola, aunque nunca fue totalmente prohibida.

The Beatles – Ticket To Ride

Esperen un momento, ¿en la lista también venía la música de una de las bandas más queridas en la historia de la música? Bueno, pues aunque no lo crean, The Beatles también estaba en este listado con dos canciones, “A Day in the Life” y “Ticket To Ride”. Esta última resulta extraña y no entendemos muy bien por qué, pero quizá porque el título de la canción habla de alguien comprando un boleto para viajar, pero hasta los Fab Four salieron embarrados en todo esto.

Beastie Boys – “Sabotage”

A pesar de que los Beastie Boys son uno de los grupos más famosos y respetados de Nueva York; sin embargo, tampoco se salvaron de aparecer en dicha “lista negra” de canciones que no se podían escuchar en la radio después del 11 de septiembre de 2001. “Sabotage” es un rolón, de eso no tenemos duda, pero la palabra como tal significa significa destruir algo, lo que sin duda podría relacionarse con los atentados terroristas en la Gran Manzana.

Phil Collins – “In The Air Tonight”

Aunque no lo crean, al mismísimo Phil Collins y una de sus más grandes canciones terminaron dentro de esta controversial lista. El músico británico estrenó “In The Air Tonight” como su primer sencillo en solitario en 1981, 20 años después y luego de la tragedia en el WTC de Nueva York, para [email protected] estadounidenses era complicado escuchar esta canción porque nadie quería ver cosas en el aire. Sí, por esa simple razón.

The Doors – “The End”

Por supuesto que aquellas canciones que hablaban del fin del mundo, también pasaron por la “censura”. Además de R.E.M. con “It’s the End of the World As We Know It (And I Feel Fine)”, The Doors entraron en esta parte de la lista con “The End”, un tema que de por sí ya nos transmite una vibra sumamente oscura y deprimente en la voz de Jim Morrison, la letra nos remonta a un escenario caótico y casi apocalíptico que nadie quería explorar después del 11 de septiembre.

Bob Dylan – “Knockin’ On Heaven’s Door”

Quizá esta rola sí es muy obvia y entendemos por qué mucha gente en Estados Unidos no quisiera escuchar “Knockin’ On Heaven’s Door” en la radio. No importa si es la versión original de Bob Dylan, o algunos de los covers que aparecieron después, como el de Guns N’ Roses, la simple idea de una rola con una letra intensa y que habla de alguien llegando a tocar las puertas del cielo no era lo mejor después del 11 de septiembre de 2001.

Elton John – “Rocket Man”

Se podría decir que este caso es un tanto exagerado como para ganarse un lugar entre las canciones prohibidas en la radio, porque básicamente no habla de los cohetes o explosivos tal cual; de hecho y como muchos ya lo saben, la letra hace referencia a alguien que va al espacio. Sin embargo, algunos consideraron que el título de “Rocket Man”, uno de los más grandes clásicos de Elton John, era más que suficiente como para que no sonara en las emisoras de Estados Unidos.

Queen – “Another One Bites The Dust”

Al igual que The Beatles, Queen logró entrar a esta listado con dos canciones muy queridas por los fans, “Killer Queen” y “Another One Bites The Dust”. Sobre todo esta última llamó la atención porque la letra tiene un significado un tanto ambiguo y que de plano no podríamos relacionar como tal con el 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, esta no era la primera vez que la rola estaba en medio de la polémica, ya que años antes un grupo cristiano mencionó que tenía mensajes subliminales.

Led Zeppelin – “Stairway To Heaven”

El caso de Led Zeppelin y “Stairway To Heaven” es muy similar al de Bob Dylan con “Knockin’ On Heaven’s Door”. Esta canción ha pasado por un montón de cosas, sobre todo acusaciones de plagio que al final se resolvieron a favor de Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham y John Paul Jones, pero una vez más, luego de los atentados del 9/11, la sociedad estadounidense no quería escuchar algo que les recordara a los seres queridos que lamentablemente perdieron ese día y “llegaron al cielo”.

Frank Sinatra – “New York, New York”

Para el final, dejamos una de las canciones más curiosas de toda la lista –que por cierto, pueden checar ACÁ–. “New York, New York” es un himno no solo de Frank Sinatra, también de la Gran Manzana, pues es una celebración a una de las ciudades más importantes de todo el planeta. Sin embargo, parece que este clásico de la música mundial toca y por mucho un punto sensible para miles de estadounidenses, así que decidieron no tocarla por un buen rato luego del 11 de septiembre de 2001.