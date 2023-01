Dicen por ahí que el tiempo vuela cuando uno la pasa bien, y la verdad es que estamos completamente de acuerdo, sobre todo si lo gastas escuchando unas buenas rolas. Es increíble como se van los años sin que nos demos cuenta y sobre todo, si son fanáticos from hell de la música, que en un abrir y cerrar de ojos, esos discos que nos acompañaron en épocas importantes de nuestras vidas se están haciendo viejitos.

2013 fue un gran año para la industria en general, pues a lo largo de los 12 meses aparecieron álbumes espectaculares de un montón de bandas y artistas impresionantes. Desde rock y pop hasta house y rap, tuvo de todo y para todos los gustos.. Es por eso que para recordar aquel momento en que éramos felices y no sabíamos y par que sientan un poco de nostalgia, es hora de recordar 10 grandes discos que cumplen una década de vida en 2023.

Imagen ilustrativa/Foto: Getty Images

También puedes leer: Se viene un gran año: Los 16 discos y regresos que más esperamos para 2023

Arctic Monkeys – AM

Para 2013, los Arctic Monkeys ya eran una banda muy importante dentro del mundo alternativo. Sin embargo, les faltaba dar el paso al mainstream y ese se lo aventaron con el lanzamiento de AM. Después de dos años del estreno de Suck It And See, el 9 de septiembre de aquel año, Alex Turner, Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley presentaron su quinto material discográfico con el que la rompieron en todo el planeta, pues es el más exitoso a nivel comercial.

Con rolas como “Do I Wanna Know?”, “R U Mine?”, “Why’d You Only Call Me When You’re High?” y “Arabella”, la agrupación de Sheffield logró consolidarse. Y sí, sabemos que a los fans de los primeros álbumes del grupo no les gustó este cambio de sonido, pero era lo que tanto necesitaban para terminar de convertirse en uno de los proyectos más populares y grandes de los últimos tiempos.

Arcade Fire – Reflektor

Después de una carrera sólida y estrenar discos que marcaron la primera década de los 2000, como Funeral y The Suburbs, Arcade Fire regresó el 28 de octubre de 2013 con su cuarto álbum de estudio: Reflektor. Influenciados por la música haitiana rara, la película de 1959 Orfeo negro y el ensayo de Søren Kierkegaard titulado The Present Age, la agrupación canadiense volvió a demostrar de qué están hechos.

Bajo la producción de James Murphy de LCD Soundsytem e invitados inesperados (como la participación David Bowie), Win Butler, Regine Chassagne y compañía nos entregaron uno de sus trabajos más sólidos hasta la fecha. Y cómo no, si presentaron rolas increíbles del tamaño de “Reflektor”, “We Exist”, “Afterlife”, “Here Comes the Night Time” y “Normal Person”, que a una década de su lanzamiento nos siguen emocionando como la primera vez que las escuchamos.

Kanye West – Yeezus

Antes de que se nos deschavetara y se le votara la canica, Kanye West decidió darle una vuelta a su carrera –a nivel musical–. Después de pasar años siendo “el chico bueno del rap” y el que creaba los beats más pegajosos, el 18 de junio de 2013, Ye estrenó su cuarto álbum de estudio, Yeezus y como en los últimos años, vaya que dio de qué hablar.

Y es que este fue un disco en donde evolucionó su sonido por completo, pues es oscuro y experimental acústicamente, combinando elementos del Chicago drill, dancehall, acid house y hasta música industrial, donde participan músicos y productores del tamaño de Arca, Daft Punk, Mike Dean, Gesaffelstein Lupe Fiasco, Rick Rubin y Travis Scott,. Con canciones como “Black Skinhead”, “Bound 2”, “Blood on the Leaves” y “I Am a God”, Kanye una vez más reinventó. Pero a pesar de la controversia, West demostró que aún tenía mucho talento que expresar.

David Bowie – The Next Day

Para 2013, David Bowie llevaba casi una década sin sacar un nuevo álbum, y la verdad es que no lo necesitaba porque a esas alturas, era más que una leyenda dentro de la industria. Sin embargo, el 8 de marzo de aquel año sorprendió a propios y extraños lanzando su vigesimocuarto material discográfico, The Next Day, pues muchos pensaban que se había retirado por completo del mundo de la música.

De la mano de su amigo y productor de cabecera, Tony Viscontti, Bowie nos entregó uno de los mejores discos regreso de la historia, con rolas llenas de letras crípticas donde nos habla de sus preocupaciones como la nostalgia, su sentir sobre la fama, el deseo y más. Y por supuesto que estos temazos están a la altura de su legado, como la canción homónima, “The Stars (Are Out Tonight)”, “Where Are We Now?” y “I’d Rather Be High”, con las que confirmó que a pesar de tanto tiempo en silencio, estaba más vivo que nunca y con ganas de seguir innovando.

Disclosure – Settle

Además de que en 2013 aparecieron discos de artistas consolidados, también tuvimos varios álbumes debut de proyectos que ahora son muy grandes. Tal es el caso de Disclosure, que el 31 de mayo de ese año lanzaron oficialmente su primera placa, Settle, una colección de verdaderos hitazos para bailar como si no hubiera un mañana que hicieron que el dúo británico sonara en cada rincón del mundo.

Los hermanos Guy y Howard Lawrence se rifaron como los grandes colaborando con artistas que también iban en ascenso y que se convirtieron en monstruos –tanto a nivel mundial como en el Reino Unido–, como Sam Smith, Jessie Ware, AlunaGeorge, Eliza Doolittle y London Grammar. Y es que con rolones como “Latch”, “Help Me Lose My Mind”, “You & Me” y “White Noise”, este par de productores se convirtieron en los nuevos emblemas del house y dance comercial actual.

Queens of the Stone Age – … Like Clockwork

Por supuesto que en esta lista no podían faltar los guitarrazos y en 2013, Queens of the Stone Age los pusieron con el estreno de su sexto material discográfico, …Like Clockwork. Después de seis años en silencio, Josh Homme y compañía regresaron más fuertes que nunca con este poderoso álbum que para muchos, es uno de los mejores trabajos de toda su carrera… ahí humildemente.

Y no es para menos, pues en este disco incluyeron algunas de sus rolas más maduras, como “My God Is The Sun”, “Smooth Sailing”, “I Appear Missing”, “If I Had a TailIf I Had a Tail” y “I Appear Missing”. Esto lo complementaron colaborando con verdaderas leyendas de la industria musical, desde Elton John, Dave Grohl y Mark Lanegan hasta Trent Reznor y Alex Turner. Sin duda, no podemos creer que ya pasaron 10 años desde que QOTSA lanzó este discazo.

Phoenix – Bankrupt!

Para aquellos a los que les gusta el indie pop, el 2013 fue un gran año, porque luego del enorme éxito de su disco previo y tras un buen rato planeándolo, Phoenix regresó por lo alto estrenando su quinto álbum de estudio, ni más ni menos que Bankrupt!, un álbum donde se clavaron más explorando sonidos electrónicos y gracias a esto nos entregaron verdaderos éxitos que le volaron la cabeza a muchos.

“Entertainment”, “Trying to Be Cool” y “S.O.S. en Bel Air” fueron los sencillos con los que la agrupación francesa promocionó este material discográfico, donde una vez más, contaron con la producción de Philippe Zdar, quien logró llevar a la banda al siguiente nivel de creatividad y que a la larga, los terminaría de consolidar en la industria musical.

Lorde – Pure Heroine

Volviendo a los debuts que se dieron en 2013, no podemos dejar de lado que en aquel año –específicamente el 27 de septiembre–, llegó a nosotros Pure Heroine, el álbum debut de una de las propuestas más emocionantes de ese momento y que como lo pronóstico David Bowie, más tarde se convertiría en una artista sumamente importante y grande en la industria: ni más ni menos que Lorde.

Este disco –en su mayoría de dream pop, con influencias de la música electrónica– está compuesto alrededor de una producción minimalista, graves profundos y ritmos programados. Líricamente, la cantautora neozelandesa nos habla sobre la la juventud y hace críticas hacia la cultura pop, con rolones como “Royals”, “Team” y “Tennis Court”. No cabe duda que esta fue la carta de presentación perfecta para una artista de este tamaño.

Atoms For Peace – Amok

Además de los artistas nuevos, 2013 fue el año en el que surgió una superbanda que dejó a muchos con la boca abierta. Por supuesto que hablamos de Atoms For Peace, el proyecto que reunió a puro peso pesado del tamaño de Thom Yorke, Flea, Nigel Godrich, el baterista Joey Waronker y el percusionista Mauro Refosco, y que nos entregó un álbum debut completamente alucinante llamado Amok.

Este discazo es técnicamente impresionante, lleno de sonidos ricos y profundos, lleno de cambios y contrastes impredecibles. Pero en este material también incluyeron rolas de rock ágiles y minimalistas llenas de colorido, y eso se puede escuchar en temas como “Ingenue”, “Default”, “Judge, Jury and Executioner” y “Before Your Very Eyes…”. Desde hace 10 años no han vuelto a hacer nada juntos, pero nos dejaron una placa que no deja de volarnos la cabeza con sus detalles.

Daft Punk – Random Access Memories

Por último pero no menos importante, tenemos uno de lo discos más icónicos del 2013. Luego de ocho años sin sacar música nueva, una impresionante gira y componer el soundtrack de Tron: Legacy, Daft Punk regresó por la puerta grande con el que quizá sea su álbum más exitoso y reconocido a nivel mundial, el espectacular Random Access Memories, donde Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo le rinden un homenaje a la música estadounidense de la década de 1970 y la primera parte de los 80 con este discazo, particularmente al sonido de Los Ángeles durante esa época.

En esta ocasión, el dúo francés grabó gran parte de las rolas con orquesta en vivo y limitándose a utilizar máquinas de percusión, sintetizadores antiguos y vocoders. Por si esto no fuera suficiente, reunieron a un gran número de invitados especiales como Giorgio Moroder, Panda Bear, Chilly Gonzales, DJ Falcon, Julian Casablancas, Todd Edwards, Paul Williams, Pharrell Williams y Nile Rodgers, que participan en rolones del tamaño de “Get Lucky”, “Instant Crush”, “Lose Yourself to Dance”, “Give Life Back to Music” y más. En pocas palabras, este álbum se convirtió en un clásico instantáneo que a una década de su lanzamiento y romperla en la ceremonia de los Grammy en 2014, sigue sonando fresco y vigente. A pesar de ser el último trabajo de los robots.