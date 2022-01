Puro showsazo: 10 de los mejores conciertos en la historia del Hard Rock Café México

La música es algo que no nos puede faltar, mucho menos en la Ciudad de México. A lo largo de los años, la capital chilanga ha visto levantarse a un montón de recintos que han albergado a artistas y conciertos históricos, la gran mayoría siguen en pie e incluso han crecido con el paso del tiempo. Sin embargo, lamentablemente hay algunos que desaparecieron o tuvieron que irse, dejando huella en la industria de nuestro país, como el Hard Rock Café México.

Fue en septiembre de 1989 cuando abrió este lugar ubicado en la calle de Campos Eliseos 190 en la colonia Polanco. Además de introducir el concepto de la franquicia estadounidense –con un montón de objetos valiosos de la historia del rock–, también crearon un foro en el que llegaron a presentarse un montón de artistas internacionales, aunque también sirvió como el escenario para muchísimo talento nacional. Un lugar ideal para la música.

El Hard Rock Café México tuvo grandes invitados y conciertos

Para que se den una idea de lo importante que fue el Hard Rock Café México, durante los casi 20 años que estuvo funcionando recibió visitantes de la talla de Michael Jackson, Elton John, Gloria Gaynor, James Brown, Village People, Lenny Kravitz y muchos más. Sin embargo, el mayor atractivo quizá fueron todos los artistas que alguna vez se presentaron en este icónico recinto de la capital chilanga hasta su desaparición en 2009.

Como sabemos que quizá hubo muchos que no tuvieron chance de vivir un concierto en este foro tan legendario o simplemente quieren revivir esas épocas, acá les traemos un conteo con los que consideramos que fueron 10 de los mejores conciertos en la historia de este mítico foro que lamentablemente así como muchos, ya no está en funcionamiento. Cabe aclarar que esta lista no tiene un orden en específico, ¿están listos? Ahí vamos.

Radiohead

En 1994 y cuando apenas iban iniciando, Radiohead se aventuró a venir a México y armar una pequeña gira por nuestro país. Durante su primera visita, el 18 de octubre de ese año, Thom Yorke y compañía cerraron la serie de presentaciones en el Hard Rock Café de la CDMX, donde tocaron casi todas las canciones de Pablo Honey –incluida “Creep”–. Sin embargo, también sonaron otras rolas que no estaban en su álbum debut.

Para que se den una idea, en ese show sonaron primeras versiones de temas como “Just”, “The Bends” y “My Iron Lung”, siendo el público mexicano de los primeros en escuchar en vivo y a todo color estos rolones. A pesar de que ese tour de Radiohead fue un caos –porque dicen las malas lenguas que en el Hard Rock tocaron en el comedor y no en el foro–, terminaron sus conciertos por nuestro país en este emblemático lugar.

Héroes del Silencio

Puede que no sean fans de Enrique Bunbury, pero no tenemos la menor duda de que los Héroes del Silencio fueron una de las bandas de rock en español más importantes de todos los tiempos. En 1994 y justo en uno de sus momentos más grandes de popularidad, la banda de zaragozana pisó nuestro país para dar una serie de presentaciones por toda la república, y uno de los lugares que visitaron fue ni más ni menos que el Hard Rock México.

El 18 de mayo de ese año, la agrupación española se subió al escenario del foro de la calle Campos Eliseos para tocar un montón de éxitos. En ese show tocaron rolas como “Entre Dos Tierras”, “Maldito Duende”, “La sirena varada” y muchas más, dando una presentación sumamente íntima pero llena de energía. Dos años después, los Héroes del Silencio se separarían, pero nos regalaron este concierto único en la Ciudad de México.

Misfits

Tuvimos que esperar un montón de tiempo para que los Misfits vinieran a México. Pero todos esos años valieron la pena porque en 1998, la legendaria agrupación pisó nuestro país y el lugar que los vio debutar de este lado del mundo fue ni más ni menos que el Hard Rock Café. En su primer concierto el 28 de julio de ese año, sonaron la gran mayoría de clásicos, en un show en el que tocaron 33 canciones sin darle respiro al público.

Desde aquella presentación, la banda ha regresado en un montón de ocasiones para prender a sus miles de fans mexicanos –e incluso se presentaron casi incontables veces en este mismo foro con el paso del tiempo–; sin embargo, nada se comparará a la primera vez que llegaron para sacudir esta icónica sala de conciertos de la capital chilanga con sus riffs violentos, el maquillaje corpsplay y sus reconocibles peinados.

Cheap Trick

El Hard Rock Café México, como su nombre lo indica, era el lugar para ver a las bandas y artistas más importantes de este género. Hubo un montón de rockeros que deslumbraron con sus shows en este venue, pero en 1989 y en uno de sus momentos más grandes, Cheap Trick decidió venir a nuestro país para tocar en la tierra de la carnita asada y la capital chilanga, siendo el foro de Campos Eliseos el ideal para checarlos en vivo.

En aquella ocasión, la agrupación estadounidense se aventó un setlist corto pero efectivo, en el que los fans mexas tuvieron chance de corear hitazos como “The Flame”, “I Want You To Want Me” (ACÁ les contamos la historia de este rola) y más. Sin embargo, también se rifaron aventándose sus propias versiones de canciones de aristas como Elvis Presley, Fats Domino y The Move. El cariño de la banda por este foro fue tan grande que en 1997 volvieron a presentarse ahí.

Alanis Morissette

No lo podemos negar, Alanis Morissette es una de las voces femeninas más importantes de los 90. Es por eso que sorprendió a propios y extraños cuando en uno de los momentos donde su popularidad estaba por las nubes, anunció que visitaría nuestro país para tocar en el Hard Rock Café. En su debut el 12 de noviembre de 1999, la cantautora se aventó un showcase de ocho rolas en el que interpretó rolas como “Ironic” o “You Oughta Know”.

Luego de esta presentación y una más en el Auditorio Nacional, dejó a muchos con ganas de más. Es por eso que en 2002, decidió regresar para dar un concierto en este mismo foro, solo que en esta ocasión tocó más canciones como parte de la gira Toward Our Union Mended, en la que sonaron 11 de sus mejores canciones. Al parecer, a Alanis Morissette le gustaba mucho este lugar y no la juzgamos, porque tenía una magia muy especial.

Slash

Luego de su salida de Guns N’ Roses, Slash no dejó de trabajar ni tocar. En 1994 creó la banda Slash’s Snakepit como su proyecto alterno y después de separarse de Axl Rose, lo retomó junto a su excompañeros, Matt Sorum y Gilby Clarke, con quienes grabó dos materiales discográfico. Y sin duda, sorprendió que en el 2000, el reconocido guitarrista visitara nuestro país con esta agrupación para poner de cabeza el Hard Rock México.

En aquel concierto, se aventaron un montón de rolas de sus discos de estudio: It’s Five O’Clock Somewhere y Ain’t Life Grand. Sin embargo, en el setlist también incluyeron algunas canciones de los Guns como “It’s So Easy” y “Mr. Brownstone”, con las que Slash demostró que a pesar de todos los problemas, siempre recordaría a la banda que lo lanzó a la fama en sus shows como solista. Sin duda, un showsazo.

Motörhead

Para nadie es un secreto que Motörhead es una de las bandas más legendarias e influyentes en la historia del rock y el metal. Lo que Lemmy Kilmister y compañía hicieron durante los años que estuvieron activos fue simplemente espectacular, y aunque tuvimos que aguantar un buen rato para verlos en nuestro país, el 16 de mayo de 2000 la espera se acabó cuando tomaron el escenario del Hard Rock México y dieron un show épico.

Durante su presentación, la agrupación no le dio respiro ni descanso al público mexicano, porque tocaron lo mejor de lo mejor de toda su discografía. “Ace of Spades”, “Overkill”, “Metropolis”, “Bomber” y hasta su propia versión de “God Save The Queen” fueron algunas de las rolas que se aventaron en el setlist de 18 canciones que sonaron en aquella noche. Y no tememos al decir que quizá, este fue uno de los conciertos más legendarios en la historia del venue.

Gustavo Cerati

La relación que tenía Gustavo Cerati con México era enorme. Desde que visitó nuestro país junto a Soda Stereo, se ganó el cariño de todo el público mexa, pero tras la disolución de la banda argentina y el inicio de su carrera como solista, continuó recibiendo el apoyo de todos los fans que tenía por acá. Y eso se notó en 1999 cuando regresó a la CDMX para tocar en el mítico Hard Rock Café y como era de esperarse, lo abarrotó por completo.

Durante ese concierto, Cerati presentó su segundo material discográfico, Bocanada, es por eso que la gran mayoría de las rolas que se echó fueron de este álbum. Aunque también sonaron clásicos de Soda como “Hombre al agua” o “Zona de promesas” y hasta otros temas que surgieron de su colaboración con Daniel Melero. Años más tarde pisaría foros aún más grandes en solitario, pero este show tan íntimo fue simplemente sensacional.

Deftones

En el Hard Rock Café de la Ciudad de México, no faltaban los guitarrazos pesados. A lo largo de su historia, esta sala de conciertos vio a un montón de bandas de metal y rock pesado bastante importantes. Sin embargo, a inicios de los 2000, hubo una agrupación sumamente esperada por la chaviza mexicana que anunció con bombo y platillo que haría su debut en nuestro país ni más ni menos que en este foro, ese grupo eran los Deftones.

Los días 28, 29 y 30 de mayo de 2001, Chino Moreno y compañía nos visitaron para dar una serie de presentaciones brutales, en la que se aventaron rolas de sus tres primeros materiales discográfico: Adrenaline, Around the Fur y el espectacular White Pony. Así que como verán, los primeros conciertos de Deftones en México se dieron en este histórico local y sin duda, podemos asegurarles que fue una experiencia irrepetible.

Café Tacvba

Cerramos esta lista con una de las bandas que más queremos, Café Tacvba. Al igual que muchas otras de las agrupaciones de este conteo, Rubén Albarrán, Meme del Real, Joselo y Quique Rangel también tocaron un montón de veces en el Hard Rock Café de la CDMX, pero quizá una de las presentaciones más recordadas de los satelucos en este foro fue el 3q de julio de 2007, porque prácticamente fue sorpresa.

Resulta que en aquella ocasión, MySpace organizó este concierto gratuito con los Tacubos y lo anunció casi el mero día del show. Muchas personas al enterarse de esto se fueron a formar a primera hora, y a pesar de que hubo un montón de fans que se quedaron con las ganas de verlos, los que consiguieron entrar pudieron disfrutar de un conciertazo en el que presentaron el disco Sino y también sonaron algunos hits de la banda.