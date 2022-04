Porter Robinson es uno de los exponentes de música electrónica más versátiles de los últimos años. Y es que en resumidas cuentas, dentro de esta escena musical, él rompe el estereotipo de los productores más afamados del género y eso es lo que lo hace brillar en el panorama.

Si bien tiene cercanía al EDM más puro, es innegable que sus influencias son variadas. Las corrientes dreampop/synthpop son notorias, los toques de géneros más alternativos con toques más nostálgicos también e incluso en su disco Nurture del 2021, él mismo nos contó la influencia de la música japonesa para componer.

Un artista completísimo a decir verdad. Y no solo eso que decimos lo comprueba, sino también algunas de las colaboraciones que ha registrado a lo largo de su carrera. Ahora, toca repasar algunos de esos featurings para entender su genialidad.

“Lionhearted” con Urban Cone

Porter Robinson lanzó en 2014 su disco debut de larga duración Worlds, que entre otra cosas él mismo señaló estaba influenciado por bandas como Daft Punk e incluso la música de videojuegos de Legend of Zelda. Y entre varios detalles, se encontraba esta canción llamada “Lionhearted” junto a la banda de indie-pop Urban Cone.

A grandes rasgos, la crítica especializada la consideró el tema más comercial del disco… y además, el mismo Porter dijo en una entrevista con Medium que no estaba entre sus favoritas del material como tal, aunque eso no quiere decir que la detesta.

Como sea, la llegada de Urban Cone no fue tan fortuita. Esta canción en un principio se trataba de una colaboración con The M Machine, dúo de música electrónica que son amigos ya de rato de Porter Robinson. Sin embargo, la composición por diferentes motivos se estancó y no se pudo dar entre Porter y los M Machines.

Ya después, Robinson retomó lo que llevaba de composición de la canción y lo completó con Urban Cone. Y claro, también acreditaron a The M Machine como coautores. Acá el temazo.

“Shelter” con Madeon

Los más fans o deben saber bien… si hay otro DJ/productor con el que Porter Robinson se entiende a la perfección, ese es Madeon. Y esto no lo decimos solo porque sí; en la entrevista que tuvimos con Porter (ACÁ se las dejamos), él mismo nos explicó que tanto él como el productor francés son muy cercanos, tanto que se comparten música constantemente, se piden consejos y opiniones a la hora de lanzar material.

Esta relación fraterna entre dos genios de la música actual, además, es bastante significativa pues no solo son buenos amigos; ambos son considerados de los mejores compositores de la última época en su ramo. Por eso, cuando sacaron el sencillo “Shelter” le volaron la cabeza (en el buen sentido pues) a los fans.

La rola, que muestra en su video oficial un anime pues Porter es fan de este tipo de animación, nos cuenta la historia de una chica llamada Rin que “vive su vida dentro de una simulación futurística sola en una infinita y bella soledad”, según la descripción oficial del video. Aquí el track:

“Vandalism” con Amba Shepherd

El legado y la importancia de un artista se mide, de cierto modo, también en función de los artistas con los que colabora. Y cuando Porter Robinson lanzó en 2011 el EP Spitfire, las sensaciones que le daba al mundo del EDM ya lo encumbraban como uno de los jóvenes artistas a seguir de cara al futuro.

La prueba de ello esta en el track “Vandalism”, para la cuál colaboró con la cantante Amba Shepherd. Y es que si son seguidores de hueso colorado del género, entonces sabrá de la importancia de Amba como una de las voces más reconocidas de la música electrónica (y si no lo creen. ahí están todas sus colaboraciones con el propio Hardwell, otra eminencia del género).

“Unfold” con Totally Enormous Extinct Dinosaurs

La carrera de Porter Robinson y Orlando Tobias Edward Higginbottom, mejor conocido por su nombre artístico Totally Enormous Extinct Dinosaurs, es un tanto similar: ambos nos trajeron sus discos debut de larga duración en los primeros años de la década del 2010 y luego, dejaron pasar mucho tiempo hasta su segundo material.

Robinson regresó a las andadas en 2021 con Nurture tras siete años de su primer disco y Orlando hará lo propio luego de 10 años de ausencia con When the Lights Go que sale en julio de este 2022. Y bueno, ahora juntaron sus carreras para entregar la genial “Unfold”.

“Language” con Heather Bright

Heather Bright quizá no es el tipo de nombre que encuentras en tendencias en cada lanzamiento o que sea una celebridad top… pero ella, por si no lo sabían, es una escritora y compositora que ha estado involucrado en enormes hits del pop y el EDM.

Bright ha hecho canciones para Britney Spears (“Trouble For Me”), Usher y hasta Justin Bieber con ese mega hit radial que fue “Somebody To Love”. Además, con su proyecto de música electrónica Bright Lights, se ha presentado en eventos de renombre como Ultra Music Festival y el icónico Electric Daisy Carnival (o EDC).

Por eso no es un tema menor cuando nos damos cuenta que ella es quien colabora con Porter Robinson en el tema “Language”.