Más allá de The Smiths: 5 proyectos donde Johnny Marr ha participado

Nacido en Manchester un 31 de octubre de 1963 John Martin Maher, o mejor conocido por su nombre artístico Johnny Marr, es un extraordinario compositor, guitarrista, tecladista y cantante británico que hoy celebra su cumpleaños. Todos lo conocimos alcanzando la fama en la década de los 80 como guitarrista de la histórica banda inglesa The Smiths, donde trabajó de forma sumamente productiva en la composición de canciones junto con el vocalista de la agrupación, Morrissey.

Pero por otro lado, la carrera artística de Johnny ha sido muy prolífica al también formar parte de diferentes bandas como de The The, Electronic, Modest Mouse, The Cribs, Johnny Marr and the Healers y 7 Worlds Collide. Para que chequen el dato, en 2003 la revista estadounidense Rolling Stone incluyó a Marr en la posición 51 de su lista de los cien mejores guitarristas de todos los tiempos (y con justa razón).

Sus primeros años y su probable carrera como futbolista

Los padres de Johnny eran originarios de Athy en el Condado de Kildare al suroeste de Dublín en Irlanda, emigrando al Reino Unido alrededor de los años 50.​ Durante su niñez asistió a la escuela católica St Augustine ‘s Grammar School,​ misma que en 1977 se fusionó con otras escuelas para formar una escuela única llamada St John Plessington High School.

Marr antes de convertirse en artista aspiraba a ser jugador de fútbol profesional, de hecho, el Nottingham Forest Football Club, ganador de la UEFA Champions League en dos ocasiones, le hizo una propuesta formal a Johnny Marr para que formara parte del plantel del equipo. Posteriormente fue a realizar varias pruebas con el Manchester City Football Club, equipo del cual es seguidor, pero sin obtener el éxito esperado.​

En una entrevista para la revista de fútbol inglés FourFourTwo, Marr dijo: “Era suficientemente bueno para el City, pero no me tomaron en cuenta porque probablemente era el único jugador que usaba delineador”. Estuvimos cerca de perdernos de un gran artista, finalmente el fútbol no le sonrió pero la música sí.

The Smiths y los inicios de su carrera artística

A principios de 1982 formó la banda The Smiths junto a Steven Patrick Morrissey, un escritor desempleado y residente en Manchester. Una amistad que logró kkevar a la banda a los grandes reflectores de la escena alternativa, Marr siendo siempre la mano derecha de Morrisey gracias a sus peculiares sonidos y estilos sonoros emitidos por sus guitarras Rickenbacker y Fender Telecaster. Detalle que se convertiría en gran parte de su esencia siendo uno de los principales sinónimos al pensar en The Smiths.

Para completar a la banda, Marr y Morrisey reclutaron a Mike Joyce en la batería, Dale Hibbert en el bajo eléctrico y a Paul Lind en el triángulo. Posteriormente después de que The Smiths debutó en vivo en el The Ritz, en Mánchester, Hibbert fue reemplazado por el amigo de Marr, Andy Rourke. Con la creación de la banda, John Maher decidió adoptar su nombre artístico Johnny Marr, para evitar confusiones con el baterista John Maher del grupo punk Buzzcocks.

Tras el éxito comercial y de la crítica de The Smiths con álbumes como The Queen Is Dead, la banda pronto ganó fama en el Reino Unido e Irlanda, sin embargo, no tuvieron el mismo éxito en otros países. De hecho la fama mundial vino después de que la banda se disolviera. Marr se bajó del barco por ciertas frustraciones con Morrissey y por la dirección que estaba tomando la música de The Smiths.

Finalmente, Marr y Morrissey coescribieron cuatro álbumes, así como numerosos Lados-B y otras canciones nunca lanzadas que finalmente aparecieron en compilaciones. La relación entre Morrissey y Marr ha sido alabada por los críticos de música y debido a sus composiciones se les considera uno de los dúos más influyentes de su época.

The The, Electronic y Johnny Marr and The Healers

Después de la desintegración de The Smiths en 1987, Johnny Marr tocó la guitarra y la armónica para The The en un periodo de 1988 a 1994. Por otro lado también trabajó de forma simultánea con Bernard Sumner de Joy Division/New Order para formar la superbanda Electronic. La agrupación estuvo activa durante 10 años desde 1989 a 1999 quienes durante en ese andar contaron además con colaboraciones de Neil Tennant y Chris Lowe de Pet Shop Boys y Karl Bartos de Kraftwerk.

En una vida artística intensa también se hizo productor y escritor saliendo de gira y grabando con Bryan Ferry de Roxy Music, quien ha trabajado con toda clase de artistas como The Pretenders, Simple Minds, –el mismo Karl Bartos de Kraftwerk–, Talking Heads, Billy Bragg, Pet Shop Boys, Beck y Oasis, entre otros.

Posteriormente formaría a la banda Johnny Marr and The Healers la cual surgió en el año 2000, conformada por Zak Starkey, baterista e hijo del ex-Beatle Ringo Starr, Lee Spencer y Alonza Bevan, bajista de la banda de rock Kula Shaker.​ Pero el grupo tardó dos años en formarse porque Marr quería que los miembros tuvieran química entre ellos.

En 2003 salió al mercado su primer álbum Boomslang en el cual Marr escribió las letras de las canciones y también participó como vocalista principal. Para el 2005, se esperaba que publicaran su segundo disco y que realizaran una pequeña gira, sin embargo, Marr declaró que la banda estaba aparcada. De hecho, Starkey comenzó a trabajar con la banda The Who y Alonza Bevan volvió a agruparse con Kula Shaker.

Modest Mouse y The Cribs

En 2006, Johnny Marr se convirtió de manera oficial en miembro de la banda estadounidense Modest Mouse, para la cual escribió algunas canciones con el vocalista de la agrupación Isaac Brock, para el que sería su nuevo álbum We Were Dead Before the Ship Even Sank,que lanzaron el 20 de marzo del 2007, que terminó siendo el quinto trabajo de estudio de la banda donde Marr tocó la guitarra.

Dicho álbum alcanzó la posición número uno en la lista de popularidad estadounidense Billboard a finales de marzo del 2007.​ Para Marr, esta era la primera vez que había tenido un disco en el primer lugar en los Estados Unidos. La posición más alta que había alcanzado fue con Electronic, en el Top 40 de la lista de popularidad de sencillos con “Getting Away with It”.

Johnny Marr también formó parte de The Cribs junto a los gemelos Gary y Ryan Jarman y su hermano menor Ross Jarman. Formando parte del cuarto álbum de la banda Ignore The Ignorant lanzado en el 2009, posteriormente Marr decidió dejarlos en enero del 2011 y desde entonces se enfocó en su carrera como solista.

De futbolista a músico, del campo verde a los grandes escenarios, un camino que indudablemente ya estaba escrito en la vida de Marr, vaya artista nos hubiéramos perdido pero ¿qué tal le hubiera ido persiguiendo un balón? No lo sabemos, lo que sí tenemos en mente es la gran herencia musical que nos ha dejado a lo largo de su intensa carrera que va más allá de ser el guitarrista estrella de The Smiths.

Por: Salvador Medina