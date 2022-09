Este 8 de septiembre y después de mucha incertidumbre, lamentablemente el mundo se enteró de la muerte de la Reina Isabel II a los 96 años de edad. Una noticia sumamente triste que no solo impacta al Reino Unido, también a todo el planeta porque se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia.

Durante 70 años, Elizabeth Alexandra Mary (su nombre completo) estuvo al frente de la corona británica –convirtiéndose en la monarca con el mayor período de reinado tras superar a la reina Victoria y una de las más longevas de la historia– así como de la familia real de Windsor.

La reina Isabel II / Foto: Chris Jackson/Pool via REUTERS/File Photo

Y sin duda, su legado e influencia son enormes, tanto así que varios artistas y músicos la inmortalizaron y le dedicaron rolas (para bien o mal). Es por eso que acá armamos una lista con algunas canciones que isnpiró la Reina Isabel II:

ABBA – Dancing Queen

Quizá era una elección muy obvia, pero aunque no lo crean, “Dancing Queen” era una de las canciones favoritas de la Reina Isabel II. En alguna ocasión, la mera mera del Reino Unido declaró que le encantaba este temazo de ABBA y que incluso, a pesar de su edad, le gustaba bailarla (ACÁ les dejamos la historia completa de este rolón).

The Beatles – Her Majesty

La historia de esta canción de The Beatles es bastante curiosa, pues se convirtió en una de las primeras canciones ocultas en un disco y que dura unos cuantos segundos. Pero lo que llama la atención de “Her Majesty” es que en ella, Paul McCartney toma como inspiración a la Reina Isabel II y canta sin miedo que le encantaría estar con ella. Una melodía sumamente corta, pero linda y efectiva.

The Stone Roses – Elizabeth My Dear

The Stone Roses son una banda símbolo de la contracultura británica de los 80 y no siempre estuvieron de acuerdo con la monarquía. Y eso quedó claro en su legendario álbum debut, donde incluyeron la rola “Elizabeth My Dear” y en la que los de Manchester lanzan una dura crítica en contra de la Reina Isabel II que sin duda, demuestra que no todo el pueblo del Reino Unido aprobaba su reinado y lo que representaba.

The Smiths – “The Queen is Dead”

Otra banda de Manchester que protestó en contra de la Reina Isabel II y la corona británica fue The Smiths. No solo le dedicaron el título de su emblemático disco, The Queen is Dead, también la rola homónima donde habla sobre la muerte de la reina de manera sarcástica y oscura. Pero también, Morrissey le tira al príncipe Carlos y plantea un mundo donde es muy triste que la monarquía siga en pie.

Pet Shop Boys – Dreaming of the Queen

No todo el mundo estaba enojado con una figura como la Reina Isabel II. Para muchos súbditos de la corona británica, era un verdadero sueño tomar el té de las cinco de la tarde con la mera mera de la familia real. Y eso lo relató Neil Tennant de los Pet Shop Boys, quien en la rola “Dreaming of the Queen” se burló un poco de la sociedad inglesa que tiene esta ilusión. Una melodía verdaderamente agridulce.

Manic Street Preachers – “Repeat (Stars and Stripes)”

Continuando con la lista de bandas que se le fueron a la yugular a la corona británica, tenemos ni más ni menos que a los Manic Street Preachers. En 1991 estrenaron su canción “Repeat (Stars and Stripes)” y dejaron claro que no les gusta que siga existiendo la monarquía porque lanzan un fuerte mensaje que seguramente habría hecho enojar a la Reina Isabel II.

Sex Pistols – God Save the Queen

Por último pero no menos importante, tenemos a la agrupación más famosa que le tiraba a la Reina Isabel II en su pico más importante de popularidad, los Sex Pistols. “God Save the Queen” sonaba como un tema para dedicarle a la monarca, pues se basa en el himno británico, pero Johnny Rotten y compañía hicieron una dura crítica en contra de la reina y todo lo que representaba para el pueblo que vivía en la pobreza. Incluso la banda buscó boicotear uno de sus jubileos, aunque todo terminó como una curiosa historia (POR ACÁ lo pueden checar).