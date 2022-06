Recordemos cuando los Sex Pistols "arruinaron" el jubileo de la Reina Isabel II

Desde que aparecieron casi a finales de los 70, los Sex Pistols se convirtieron en estandartes del movimiento punk británico, el cual además de tener rolas rápidas y frenéticas, buscaba reflejar el descontento de la clase trabajadora y los que menos tenía en el Reino Unido. Amados por muchos, odiados por otros, pero fueron muy importantes para una generación de jóvenes incomprendidos que buscaban una voz que los representara.

Por supuesto que dentro de sus consignas, estaba la crítica a la monarquía, a quienes consideraban como personas que no aportaban nada a la sociedad y solamente estaban ahí, ocupando palacios y llevando una vida de lujos a costa de los demás. Eso quedó muy claro en varias canciones, como “God Save the Queen”, pero no bastaba con poner todo eso en una rola y publicarla. No, la banda dio un paso más allá y le cantó todo eso a la familia a la Casa de Windsor frente a ellos.

Foto: Getty Images

Los Sex Pistols se manifestaron en contra de la Reina Isabel II en su propio palacio

El 7 de junio de 1977, la Reina Isabel II estaba festejando su jubileo de plata, pues ya llevaba 25 años al frente de la corona británica. Es por eso que como tradición, se organizó una enorme celebración en su honor. Sin embargo, tanto ella como las personas cercanas a la familia real no contaban con que los Sex Pistols llegarían para “arruinarles” la fiesta… o algo así, tocando un par de rolas.

Ese mismo día, Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook y Sid Vicious se subieron a un bote con sus instrumentos y junto a artistas, escritores y un equipo de filmación, navegaron por las aguas del Río Támesis hasta acercarse al Palacio Real de Buckingham. Ahí, todos se detuvieron y de la nada, empezaron a reventar sus amplificadores golpeando violentamente la batería, las guitarra y el bajo. Ni qué decir de la voz, que era la que hacía más evidente su mensaje.

Foto: Getty Images

La banda impactó a todos y hasta terminaron detenidos

Los Sex Pistols expresaron a la perfección su descontento con el festejo, la monarquía y la figura de la Reina Isabel II. Aquella ocasión solamente tocaron tres rolas, “Pretty Vacant”, “Problems” y “God Save the Queen”, pero fueron más que suficientes para hacer enojar a algunos y emocionar a otros con su acto. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que lograron sacar de sus casillas a las autoridades británicas.

En cuestión de minutos, el bote donde la banda estaba dando su show improvisado –que curiosamente o no, se llamaba Queen Elizabeth– fue rodeado por varias lanchas de la policía de Londres, quienes a través de megáfonos, amenazaron con lastimarlos y hacer todos los procedimientos que se suponía que debían llevar a cabo. Pero la respuesta de la agrupación y sus acompañantes fue gritarle fascistas a las personas que están a cargo de la ciudadanía.

Para no hacerles el cuento más largo, los Sex Pistols regresaron a la orilla del río y al pisar tierra, los policías detuvieron a la banda y a todos sus acompañantes. tras un altercado con un camarógrafo. Estuvieron presos durante algunas horas, pero al no cometer un verdadero delito, fueron liberados. Este acto hizo que Johnny Rotten y compañía impactaran a la sociedad británica y a los medios de comunicación, pues fue a esta presentación en medio del jubileo por los 25 años de la Reina Isabel II al frente que sus caras aparecieran en las portadas y a partir de ahí, el punk se hizo famoso.

“God Save the Queen”, un antihimno a la monarquía

Curiosamente, días antes de que todo esto pasara, el 27 de mayo de 1977, los Sex Pistols lanzaron “God Save the Queen” como sencillo ( segundo en su carrera y que sería uno de los primeros adelantos de su espectacular disco debut, Never Mind the Bollocks). Por supuesto que desde su estreno, hicieron enojar y escandalizaron a un montón de personas, porque no se trataba de una canción para honrar a la Reina sino todo lo contrario, era para criticarla tanto a ella como a la monarquía y el Estado.

Como era de esperarse, tanto la BBC como las demás radiodifusoras privadas del Reino Unido se negaron a tocar esta rola. Sin embargo, no era necesario que sonara por todos lados, ya que el rumor se fue corriendo de boca a boca y muchos jóvenes compraron el single en las escasas tiendas de discos que lo vendían. Tanto así que llegó al número 2 en las listas de popularidad británicas (hay quienes dicen que estaba en el puesto 1 pero lo bajaron para evitar broncas).

A pesar de su rechazo y coraje contra la monarquía, en cada jubileo de la Reina Isabel II, los Sex Pistols reaparecen en la conversación con “God Save the Queen”. Sobre todo porque en estas fiestas, reeditan el sencillo o hacen algo “especial”. Pero después de tantos años, esta canción perdió un poco su enfoque revolucionario. Ya no se trata de una rola para insultar a la familia real, pues para la vieja guardia punk británica, ahora significa un tema nostálgico de aquellos años de juventud y rebeldía.