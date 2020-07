AC/DC lanzó un video clásico del ‘Back In Black’ con los primeros días de Brian Johnson en 1981

Hace 40 años la historia de AC/DC cambió por completo. En un lapso de 5 meses murió su legendario vocalista y líder Bon Scott, lo reemplazó el ahora amado y respetado por todos Brian Johnson, y grabaron y lanzaron Back In Black, el disco de rock más vendido de todos tiempos. Para celebrar y recordar estas 4 décadas, los australianos acaban de lanzar un video clásico de 1981 de la canción “What Do You Do for Money Honey”.

Los primeros días de Brian Johnson con AC/DC

En este video de un concierto en Nippon Seinenkan en Tokio, podemos ver los primeros días de Brian Johnson con AC/DC presentando su más reciente material Back In Black. Los de buen ojo podrán ver que aún no usaba su clásica boina. También lleva una playera de la Universidad Estatal de Ohio, lugar en el que tocaron unos meses antes.

¿Podrían seguir sin Bon Scott?

En aquellos meses hubo un cierto escepticismo sobre si AC/DC la iba a armar sin Scott. Un año antes acababan de lanzar una bomba llamada Highway To Hell que enamoró al mundo entero. Sin embargo, todas las dudas llegaron a su fin con los primeros campanazos de “Hells Bells” que recibían a Scott en el infierno. Después le siguieron “You Shook Me All Night Long”, “Back In Black”, “Shoot to Thrill” y “Rock & Roll Ain’t Noise Pollution”. Unos absolutos clásicos del rock hoy en día.

“What Do You Do for Money Honey”, la tercera canción de Back In Black, ha recibido un poco menos de amor que las ya mencionadas. La tocaron por última vez en la gira Stiff Upper Lip de 2001, pero vaya que es un rolón. Aquí abajo la pueden apreciar en los tiempos de juventud de los Young, Johnson, Williams y Rudd.

Más de AC/DC

En otras grandes noticias, AC/DC lanzó una serie documental el día de ayer (14 julio) para conmemorar los 40 años del lanzamiento de Back In Black. Ahí exploran a detalle proceso creativo que los llevó a hacer el segundo disco más vendido de todos los tiempos y 25 veces platino en los Estados Unidos. El primer capítulo se centra en la creación del éxito “You Shook Me All Night Long”.

Por ahora, el futuro de AC/DC es un misterio en este momento, pero recientemente hay evidencia fotográfica de que el grupo pasó un tiempo en un estudio de grabación de Vancouver en 2018. Al concluir la gira Rock or Bust en 2016, todos los integrantes se separaron del grupo por varias razones. Hubo rumores generalizados de un nuevo álbum y gira a principios de este año, pero es muy posible que la pandemia de COVID-19 haya cambiado sus planes.