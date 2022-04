Acusan al vocalista de Greta Van Fleet de apropiacion cultural en redes sociales

En la industria musical siempre han existido y existirían las demandas, sobre todo las que exigen que se le de el crédito a alguien más. A lo largo de los años hemos visto casos que nos dejaron con la boca abierta por lo intensos que estuvieron, y otros que apenas duraron unos cuantos minutos. Sin embargo, recientemente acusaron de apropiación cultural al vocalista de Greta Van Fleet, Josh Kiszka, y por supuesto que no se dejó… o algo así.

Para nadie es un secretos que a esta banda siempre le han tocado ciertas polémicas, como las comparaciones que han surgido alrededor de ellos, que supuestamente su sonido es similar al de Led Zeppelin y otras bandas de hard rock importantes de los 70 y mucho más. Pero ahora, en esta ocasión andan en medio del chismecito porque supuestamente su frontman se está adueñando de trajes típicos y más de las tribus indígenas de Estados Unidos.

¿Qué pasó con el vocalista de Greta Van Fleet?

De acuerdo con NME, todo esto surgió a raíz de un hashtag llamado SpeakUpGVF (Greta Van Fleet) donde le reclamaban al vocalista de esta agrupación por unas fotos de 2017 en las que aparecía vistiendo copias de ropa indígena sagrada. Ante esta situación y antes de que todo se saliera de control, Josh Kiszka decidió publicar un comunicado donde no solo se disculpó por esta situación, también explica por qué usa esta vestimenta.

“Mi aprecio por la cultura indígena es más grande que yo mismo. Reconozco el daño que la ignorancia puede tener en las comunidades marginadas, algo que nunca querría perpetuar. El odio, la falta de respeto y los prejuicios de cualquier tipo no son bienvenidos en esta comunidad. Al llegar a la edad adulta, he podido crecer y aprender. Este crecimiento no se ha detenido ni se detendrá aquí”, declaró Josh al respecto.

Josh Kiszka se disculpó y apoyará a la tribu Chippewa

Por último pero no menos importante, el vocalista de Greta Van Fleet también aprovechó para reconocer lo importante que fue la tribu Chippewa en su vida, mencionando que fueron una gran influencia “al haber estado expuesto a sus ceremonias y costumbres durante mis primeros años de crecimiento en Michigan”. Hasta el final, dijo que hizo una donación al Instituto de Desarrollo de las Primeras Naciones para ayudar a mantener vivas las tradiciones de toda esta gente.

Así, Josh Kiszka se convierte en una historia más de apropiación cultural dentro de la industria musical y que hace que reflexionemos al respecto, porque así como hay quienes sí se pasaron de lanza, hay otros que nomás no estaban haciendo algo malo. El más reciente caso fue el de Adele, que fue acusada por una imagen que subió a sus redes sociales donde se le ve usando un peinado y ropa que hace alusión a la cultura afrocaribeña.