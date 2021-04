Alex Ferreira y Daniela Spalla unen fuerzas en “Lo Tuyo No Tiene Madre”

Aunque pensábamos que no llegaríamos, por fin es viernes y eso solo quiere decir una cosa, que tenemos un montón de estrenos musicales. No todo ha sido malo para la industria musical durante estos meses raros que hemos vivido, pues muchos artistas aprovecharon el tiempo de encierro para crear cosas únicas. Pero sin duda, no esperábamos que dos músicos tan talentosos como Alex Ferreira y Daniela Spalla se juntaran para una canción.

Como recordarán, el cantautor cerró el 2019 con un concierto espectacular en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la CDMX. En aquel show invitó a un montón de amigos musicales, entre los que estaba la artista argentina con quien se aventó una versión temprana de “Lo Tuyo No Tiene Madre”. Desde entonces, Alex comenzó a preparar su siguiente álbum de estudió pero le quedó la espinita de grabarla en el estudio junto a la cantante.

Alex Ferreira y Daniela Spalla nos sorprenden colaborando

Alex Ferreira incluyó esta rola en su más reciente material discográfico, Tanda. Sin embargo, y a pesar de todo esto, jamás olvidó las ganas que tenía de cantarla con Daniela Spalla, una de sus grandes amigas dentro de la escena musical de México. Afortunadamente este deseo se le cumplió en 2021, porque acaba de estrenar la versión acústica de esta rola con ella –y que si traes roto el corazón, seguramente querrás dedicar a la persona que te hizo daño–.

Tan solo una guitarra acústica es más que suficiente para Daniela y Alex, quienes nos regalan una interpretación cálida, íntima y claro, llena de sentimiento. Después de todo entendemos por qué el dominicano quería que la cantaran juntos, pues sus voces combinan a la perfección y nos transportan a ese momento exacto en el que pasamos por una decepción amorosa, aunque bajita la mano también nos dan un poquito de esperanza para levantarnos de donde estamos.

Para rematar esta colaboración espectacular, también estrenaron un videoclip dirigido por Edwin Erazo –quien estuvo al frente del clip de “No Se Rompe”–. En este visual podemos checar a Daniela y Alex directamente en el estudio cantando mano a mano, mostrando la enorme química y complicidad que existe entre ellos y que al final, los llevó a trabajar juntos después de tantos años de amistad y de admiración mutua.

Pero bueno, ya estuvo bueno de hablar. A continuación les dejamos el video que Alex Ferreira y Daniela Spalla estrenaron para “Lo Tuyo No Tiene Madre”: