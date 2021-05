Vacaciones metaleras: ¡Alice Cooper encabeza el festival en crucero Monsters of Rock 2022!

Nada como un viaje por el mar para pasar un rato relajado. Y si a eso le agregas lo mejor del hard rock y el heavy metal totalmente en vivo, la experiencia no podría ser mejor… De hecho, el sueño no es para nada lejano pues Monsters of Rock ya planea la travesía en crucero para 2022 con todo y cartel de lujo.

El headbanging regresará en un barco de lujo y un line-up encabezado por nada más y nada menos que Alice Cooper, quien capitaneará el festival durante varios días en este traslado que partirá desde Miami. Por supuesto, habrá más bandas y mucha música para pasarla increíble.

Anuncian la edición 2022 de Monsters of Rock Cruise con Alice Cooper y más

El proyecto del crucero de Monsters of Rock cumplirá su décimo aniversario y es momento de rockear para celebrar. Recientemente, la organización del evento hizo oficial el anuncio de los artistas que se presentarán en la edición de 2022 y comenzó la venta de boletos para entrarle de lleno a este festival.

Para la ocasión, será el legendario Alice Cooper quien tome el timón (en sentido figurado, eh) y encabece las presentaciones musicales. La vibra ‘hardrockera’ tendrá presencia en los shows que Skid Row, L.A. Guns, Vixen, Great White, H.E.A.T. y otros actos ofrecerán. Y para los pasajeros más heavy Queensrÿche, Loudness, Killer Dwarfs, Firewind serán algunos de los que le pongan ese toque más pesado al momento. En total, serán más 35 artistas a los que el público podrá ver totalmente en vivo.

Y para ponerle más chispa a todo el ambiente, habrá hosts invitados de la talla de Eddie Trunk (Sirius XM) Don Jamieson y Jim Florentine (conocidos por conducir That Metal Show de VH1), Keith Roth y varios más que andarán moderando la fiesta a bordo.

Desde luego, eso no es todo: también habrá concursos, juegos y más actividades que los pasajeros harán junto a los artistas incluidas sesiones de karaoke, partidos de volleyball, eventos de cocina y pintura con el talento musical… En fin, una cosa bastante divertida no solo en la cuestión del concierto y el viaje en crucero.

El crucero zarpa el 9 de febrero de 2022 desde Miami para hacer un recorrido que llevará a los invitados y artistas por Haití, las Bahamas antes de haga el regreso día 14 de ese mismo mes. El precio para el abordaje es de $1799.00 dólares, que vendrían siendo aproximadamente $36,000.00 pesos mexicanos al cambio actual. POR ACÁ puedes consultar todas las actividades e ir comprando tu boleto pues ya salieron a la vente este martes. Acá te dejamos un video de una edición pasada para que veas cómo se pone el festival.

Entrevista con Alice Cooper

Aprovechando que el buen Alice Cooper será parte del Monsters of Rock Cruise de 2022, les compartimos a continuación la charla que tuvimos con él sobre su nuevo disco Detroit Stories que lanzó en febrero de este año.

Seguro que mucho de este material formará parte de su setlist para el viaje que hará en el festival en crucero, así que échale un vistazo porque nos contó TODOS los detalles de esta placa discográfica.