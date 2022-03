Alondra de la Parra llevará su nuevo festival musical Paax a Quintana Roo

Un nuevo evento musical llega a México de la mano de Alondra de la Parra. La icónica directora de orquesta se unió a la compañía GNP para este nuevo proyecto llamado Paax, festival que se realizará en Cancún, Quintana Roo con más de 100 artistas internacionales procedentes de 20 países diferentes.

Este martes 15 de marzo, Alondra presentó el plan y dio algunos detalles extra de todo lo que podremos disfrutar en esta nueva fiesta de la música, que sin duda pinta para algo espectacular. ¿Quieren saber qué más habrá en todo esto? Acá les contamos qué show y otras cosillas.

Alondra de la Parra presenta el festival Paax GNP

Lo hemos dicho antes y reiteramos: el 2022 es el momento definitivo para el regreso de todos esos festivales que debieron cancelarse durante el periodo de pandemia. Y no solo eso ya que hay otros eventos que poco a poco se suman a la escena musical mexicana, justo como lo está haciendo Paax.

Tal como dijimos antes, este llegará a la ciudad de Quintana Roo como un proyecto colaborativo entre la compañía GNP (los mismos que patrocinan el Pulso en Querétaro) y la reconocida Alondra de la Parra. La idea es que este festival se lleve a cabo cada año y en su primera edición pactada para este 2022, se realizará del 29 de junio al 3 de julio.

Así como lo leen, serán cinco días increíbles de actividades con el verano recién llegado y el Hotel Xcaret Arte en la Riviera Maya como escenario.

El talento que llegará al evento

La música será el ingrediente principal del festival Paax y desde luego, Alondra de la Parra hará presencia como una de las artistas a seguir… pero claro que habrá más. A través de un comunicado, se reveló a algunos de los actos musicales que tendrán lugar en la primera entrega del evento.

Así, por ejemplo, el reconocido compositor Arturo Márquez presentará a nivel mundial su obra conocida como Sinfonía Imposible, la cual compuso especialmente parta esta oportunidad. Y bueno, si son fans de The Beatles, agárrense ya que el músico de origen ruso Aleksey Igudesman, tocará un set a modo de violín y orquesta del Abbey Road del famoso cuarteto encabezado por John Lennon.

Pero ahí no acaba la cosa ya que también se mostrará al mundo The Silence Of The Sound, un espectáculo que la propia Alondra de la Parra lleva seis años elaborando mano a mano con Gabriela Muñoz, conocida en el ámbito como “Chula The Clown”. Esta presentación, de acuerdo con lo que comentó Alondra en un comunicado, “tiene la misión de acercar el repertorio sinfónico a audiencias diversas“.

Además, Alondra de la Parra también aprovechará el momento para juntar de nuevo a La Orquesta Imposible, ese combo musical conformado por más de 30 músicos y solistas de 14 nacionalidades diferentes. Luego de un buen rato, esta impresionante orquesta regresará a los escenarios.

“Estoy muy agradecida de que compartimos estos valores con nuestro patrocinador único, GNP Seguros, con quienes desde el principio comulgamos en estos sueños e intenciones y sin quienes todo esto no sería posible. Para mí es un verdadero sueño juntar este talento, poder realizar este proyecto educativo y traer lo mejor de la música que conozco a mi país”, dijo Alondra en un comunicado.

Los boletos para el festival Paax ya se pueden adquirir en el sitio de E-Ticket con diferentes opciones, ya sea que quieran adquirir entradas por día o para estancias prolongadas en el Hotel Xcaret (ACÁ los pueden comprar). Si le van a caer, ya tienen el dato y toda la cosa. ¡A disfrutar!