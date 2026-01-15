Lo que necesitas saber: Se van los boletos con una dinámica bien facilita... ¿le entran?

Es momento de caerle al primer gran concierto del 2026 en la Ciudad de México… y sí, nos referimos al show que Avenged Sevenfold dará en el Estadio GNP Seguros este próximo sábado 17 de enero.

Y ustedes, ¿ya tienen sus entradas o todavía nadota? Pues andan de suerte porque una vez más, el tío Sopitas.com se va a discutir los BOLETOS DOBLES. Ufffaas!

Foto: vía Facebook oficial de Avenged Sevenfold.

Gana boletos dobles para ver a Avenged Sevenfold en la Ciudad de México

Va a estar bueno el concierto porque no solo tendremos a la banda liderada por M. Shadows encabezando todo el show en la Ciudad de México, eh.

Junto a Avenged Sevenfold, también vienen A Day to Remember, Daron Malakian and The Scars On Broadway, Mr. Bungle y la banda mexicana Electrify, quienes ganaron la convocatoria para abrir el evento.

El flyer oficial del concierto de Avenged Sevenfold en la Ciudad de México. Foto: OCESA

Y ahora sí, a lo que venimos… para ganar los BOLETOS DOBLES (son digitales) del concierto de Avenged Sevenfold, puedes participar en dos dinámicas que tendremos acá en las diversas plataformas de Sopitas.com.

La primera la encuentras aquí mero abajo… ¡Vas, rífate!

Aquí la dinámica 1 para los boletos de Avenged Sevenfold (DINÁMICA TERMINADA)

Esta dinámica comienza el miércoles 14 de enero a las 7PM y termina el jueves 15 del mismo mes por la tarde. Van las instrucciones:

1. Checa la entrevista que Sopitas tuvo con M. Shadows; la puedes ver en nuestro canal de YouTube (aquí la encuentras y te también te la dejamos más abajo).

2. Si ya viste la entrevista completita, responde la siguiente pregunta:

¿Cuál es la explicación o significado que M. Shadows da sobre el título del disco Life is but a Dream?

3. Sigue las cuentas de Sopitas.com (Instagram), Sopitas FM (Instagram), Cinemática (Instagram) y ZUP (Instagram).

4. Entra a este enlace y llena el formulario con la info que se te pide: nombre completo, número de teléfono, correo electrónico, la respuesta de la pregunta del paso 2…

¡Y listo! Ya estás participando para ganarte un boleto doble para el concierto de Avenged Sevenfold en la Ciudad de México. ¡Muchas suerte! Sigue leyendo que hay más detalles…

Estos son los ganadores de la dinámica 1

Lourdes Saucedo Hernández

Michelle Barquet Nemer

Paulina Miroslava Castillero Rodríguez

Marco Antonio Olivera

Iván Salvador Serrato Ayala

Alejandro Chávez

Raúl Mejía Espitia

Miguel Eduardo Serrato Vergara

Hiram Cuevas

Alberto Cervantes Godoy

Mario Alberto Martínez Morales

Karen Paola Valencia Puebla

Agustín Juventino Islas Acosta

Rodrigo García Ojeda

Jorge Agnes Sigüenza Pacheco

¿Y la dinámica 2?

Si no ganas en la primera dinámica, mantente atento a la segunda que lanzaremos exclusivamente en redes sociales el viernes 16 de enero. Podrás ver el post en las redes de Sopitas FM (atento a FB, IG y X).

IMPORTANTE

–– Estas dinámicas son solo para mayores de edad.

–– La dinámica 1 comienza el miércoles 14 de enero a las 7PM y termina el jueves 15 por la tarde.

–– Debes seguir las redes de Sopitas, Sopitas FM, Cinemática y ZUP como se indica en las instrucciones.

–– La dinámica 2 se realizará el viernes 16 de enero exclusivamente en redes sociales de Sopitas FM.

–– Notificaremos a los ganadores vía correo electrónico para corroborar datos e iniciar el proceso de transferencia de boletos a sus cuentas de Ticketmaster.

–– El premio de esta dinámica únicamente contempla los boletos dobles para el concierto de Avenged Sevenfold. No incluye transporte al venue ni otro complemento.

–– Nos reservamos el derecho de no tomar en cuenta a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.



