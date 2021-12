Bakers Eddy: La banda que te sacudirá con su punk rock honesto y divertido

En la actualidad, todavía hay muchas personas que consideran que el rock está muriendo o a nada de desaparecer. Sin embargo, en estos últimos años han surgido bandas que nos demuestran que esto no es cierto, pues a su manera están reinventando este género y aportándole cosas que hacen que nos enganchemos. Y sin duda, un ejemplo de esto es Bakers Eddy, una agrupación que estamos seguros que serán sus favoritos en cuanto los escuchen.

El punk es un género que junto a sus derivados nos ha dado agrupaciones legendarias, pero que ciertamente en los últimos años –así como el rock– ha disminuido en popularidad. Pero estos cuatro jóvenes australianos nos dejan muy claro con su música que los guitarrazos siguen inspirando a las nuevas generaciones, con canciones honestas y divertidas que te engancharán desde el primer riff. Y por acá tuvimos chance de platicar con ellos para contarnos sobre su proyecto.

¿Quiénes son Bakers Eddy?

Bakers Eddy es una banda de punk rock formada en 2009 en Melbourne, Australia. En un principio, Ciarann Babbington (guitarra y vocales) y Jamie Gordon (batería y vocales), dos amigos de la infancia que en su propias palabras se juntaron simplemente para hacer música y para saltarse las clases, ya que según lo que mencionan, les daban chance de ausentarse siempre y cuando estuvieran dentro de una actividad artística. Así comenzó este proyecto.

En un inicio y mientras estaban en la secundaria, además de Ciarann y Jamie, hubo un tercer integrante llamado Ed. De acuerdo con los miembros actuales, él era un guitarrista muy talentoso pero a la mera hora decidieron darle las gracias porque era muy bueno para tocar con ellos. Pero no se preocupen, que luego de echarlo incluyeron a Ian Spagnolo como bajista y en los coros –quien supuestamente les rogó para entrar y que no dudaron en darle la bienvenida–.

El origen de un nombre peculiar

Y quizá se estén preguntando, ¿de dónde salió el nombre de esta banda? Bueno, pues la respuesta no es tan complicada como parece. Resulta que en una clase de inglés, Ciarann Babbington leyó el famoso libro To Kill a Mockingbird del autor Harper Lee. Ahí encontró una frase donde venía Bakers Eddy y desde ese momento le llamó la atención. Luego de discutirlo mucho y checar varias opciones, llegaron a a la conclusión de que ese era el nombre definitivo.

En 2011, la banda comenzó a forjar un sonido influenciados por el trabajo de artistas como Ruban Nielson (la mente creativa detrás de Uknown Mortal Orchestra y The Mint Chicks), Green Day y muchos más. Aunque eso sí, como músicos novatos reconocen que sus primeros ensayos fueron horribles –porque sentían que no eran aptos para tocar sus instrumentos–, pero con el paso del tiempo y un montón de esfuerzo, lograron cambiar la opinión que tenían de sí mismos.

Poco a poco, Bakers Eddy dejó de tocar covers para componer sus propias canciones y de hecho, el primer concierto que dieron fue en la fiesta del equinoccio de primavera que organiza cada año el papá de Jamie Gordon. Un show bastante complicado porque según Ciarann, se aventaron varias rolas de Green Day y estaban rodeados de gente que además de que no querían escucharlos, esperaban a que se subieran otras bandas de reggae y dub.

De tocar en fiestas a publicar sus primeras rolas

Algo que no les habíamos mencionado es que para complementar la alineación entró como segundo guitarrista Alex Spagnolo, el hermano gemelo de Ian. Una vez conformado como un cuarteto, decidieron tomar su camino musical en serio y darle forma a la agrupación. Conforme pasaron los años, la banda se empezó a ganar un nombre dentro de la escena musical independiente de Melbourne, tocando en algunos foros pequeños

Sin embargo, no fue hasta 2015 que lanzaron su sencillo debut, “Something Outside”, una rola que muestra a la perfección a Bakers Eddy en aquellos años: puro punk rock furioso y divertido que no pretendía otra cosa más que mostrar lo potentes que son cuando se cuelgan sus instrumentos. Es más, ellos mismos consideran su sonido como caótico y energético, y la verdad es que no podríamos estar más de acuerdo. Ya entenderán de qué hablamos.

Para 2016, la banda estrenó un par de canciones más, “Wallbreaker” y “Big Man”, con la idea de publicar su primer material discográfico. Pero por distintas cuestiones –que no nos dejaron claras–, pospusieron el lanzamiento de su EP debut por un buen tiempo y mientras tanto, siguieron tocando por toda Nueva Zelanda y países cercanos hasta que ese mismo año firmaron con un sello independiente que confío en ellos, Ivy League Records.

Mudarse para publicar su primer EP

En 2017, Bakers Eddy tomó una decisión muy importante que los cambió para siempre: mudarse a Australia para buscar nuevos horizontes. Finalmente, en 2018 y luego de un montón de esfuerzo, estrenaron con bombo y platillo I’m Not Making Good Decisions, un álbum de corta duración con seis rolas poderosas que en palabras de Ciarann y Jamie: “representan perfectamente el momento por el que pasamos y el estilo de vida que llevábamos”.

Ese año lo cerraron con otro sencillo espectacular, “Leave It To Me”, aunque bajita la mano, estaban trabajando en nuevas rolas y planeando todo para lo que vendría en un futuro no tan lejano. Pero mejor no nos adelantemos, vamos paso a paso. El 2019 lo iniciaron con “Can’t Afford It”, “On My Own” y “T-Shirt”, tres canciones que mostraban una nueva etapa en la banda gracias a una producción un tanto más cuidada sin dejar de lado el sonido que los caracteriza.

Un disco debut prometedor

Pero quizá lo que más llamó la atención fue que Bakers Eddy cerró ese año estrenando un tema navideño, “A Very Merry Christmas”, algo que ya casi nadie en estos días y que según la banda, lo hicieron porque supuestamente, querían ser la canción número uno de la temporada, sonar en los centros comerciales y superar a Mariah Carey y Michael Bublé (aunque sabemos que esa es una tarea sumamente complicada, jiar jiar jiar).

2020 fue un año clave para la banda, porque aprovecharon el tiempo de encierro para planear lo que será su material discográfico debut y que llevará por nombre Love Boredom Bicycles. De este disco ya hemos escuchado algunas canciones como “21”, “My Baby’s Like Cigarrettes” y “Concertina”. Y sin duda, tienen que prestarle sus oídos a este álbum –que estará disponible en plataformas el 25 de marzo de 2022 porque punta para ser increíble.

¿Qué hace especial a Bakers Eddy?

Bakers Eddy es esa banda que les volará la cabeza, un grupo que no pretende nada más que divertirse y hacer canciones sinceras con las que puedan conectar con el público. Y eso sí, su camino hasta este momento no ha sido nada sencillo, pues han pasado por un montón de cosas que los han forjado como artistas y personas, y a pesar de que por momentos han pensado por qué hacen esto: siguen aquí porque aman la música por completo.

Hablando de su sonido, son punk rock puro, rápido y honesto, que combinado con su show en vivo –en el que prenden al público–, dan como resultado una propuesta que siendo honestos, no hay algo similar como ellos en la actualidad. Además, a pesar de que son una agrupación explosiva y sumamente joven, han aprendido a ser disciplinados en cuanto a la composición y en general en sus vidas, y eso lo han demostrado recientemente.

No nos queda la menor duda de que Bakers Eddy tiene un futuro prometedor dentro de la industria musical y pinta para cosas muy buenas. Son una banda relativamente nueva, pero no descarten que pronto los veremos formando parte de los festivales más importantes del planeta y quién sabe, en una de esas y con mucha suerte, tenemos chance de checarlos en vivo y a todo color en México. Si piensas que el rock está muriendo, debes checar a este grupazo.