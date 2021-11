Green Day regresa con la rola “Holy Toledo!” para una ¡¿comedia romántica?!

Bajita la mano y sin hacer tanto ruido, Green Day ha estado trabajando bastante en todo este tiempo. Desde el lanzamiento en 2020 de su más reciente material discográfico, Father of All Motherfuckers, y luego de que el coronavirus se convirtiera en pandemia, la banda nos presentó una rola llamada “Polyanna” (ACÁ la pueden escuchar). Sin embargo, ya pasó un buen rato desde que la estrenaron. Pero no se preocupen, que nos acaban de sorprender estrenando una canción bastante peculiar.

Como recordarán, desde hace algunos meses, Billie Joe Armstrong, Tré Cool y Mike Dirnt retomaron las fechas del Hella Mega Tour, la enorme y ambiciosa gira que armaron junto a Weezer y Fall Out Boy. Sin embargo, en septiembre de 2021 terminaron las presentaciones que tenían programadas en Estados Unidos, y mientras a esperan a que arranquen los conciertos en Europa, la banda de punk rock aprovechó el tiempo para regresar al estudio y trabajar en un proyecto sumamente especial.

Green Day vuelve con la rola “Holy Toledo!”

Luego de anunciarlo hace unos días en sus redes sociales, este 5 de noviembre, Green Day nos dejó con el ojo cuadrado estrenando la rola “Holy Toledo!”. Y no, lamentamos decirles que no formará parte de su siguiente material discográfico, en realidad, este tema viene incluido en el soundtrack de Mark, Mary & Some Other People. Esta es una película de comedia romántica independiente que trata sobre una joven pareja casada que prueba una relación abierta.

Y si les llamó la atención que la banda contribuyera con una canción para una producción pequeña, agárrense porque la música en sí es mucho más llamativa. A diferencia de esos temas cargados de historias y un mensaje importante a los que nos tienen acostumbrados, aquí, el grupo se relaja para armar una canción rápida con toques rockabilly. Por si esto no fuera suficiente, Billie Joe Armstrong sobre vivir la vida sin preocupaciones, y sin duda en los 90 o inicios de los 2000 sería un himno.

Por ahora, no hay noticias sobre un posible nuevo material discográfico de Green Day, lo cual nos agüita un poco. Sin embargo, es bueno saber que a pesar de eso y tener planes de tocar por todo el mundo, la banda se dio tiempo de grabar una canción para calmar nuestras ansias. Dejemos de hablar y pasemos a lo que importa, la música, a continuación les dejamos “Holy Toledo!”, la rola con la que Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool participan en la película Mark, Mary & Some Other People: