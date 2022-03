“Lo electrificante de la música es mucho más grande en México”: Una entrevista con Black Pumas

Todos nos hemos reencontrado con algo o alguien de quien nos alejamos por la pandemia. Para Black Pumas, no solo ha sido la abrumadora sensación de reencontrarse con la música en vivo enfrente de miles de personas, también es el hecho de que por fin cumplieron una promesa que quedó pospuesta: su presentación en el escenario del Vive Latino.

Eric Burton y Adrian Quesada tenían todo listo para presentar su disco debut homónimo en México durante el Vive del 2020 y otras paradas más en Sudamérica, pero tras el parón obligatorio tuvieron tiempo para ponerse al corriente, ser creativos, pero sobre todo para acumular emociones, aquéllas que nos ponen la piel chinita y que hasta lágrimas son capaz de sacar. Tuvimos la oportunidad de platicar de esto con Burton, y acá te presentamos todo lo que nos contó.

Black Pumas por fin llegó al Vive Latino

Con una presentación muy emotiva, Eric Burton y Adrian Quesada subieron al escenario del Vive Latino acompañados de músicos y coristas que complementaron a la perfección la gran voz de Burton. Los fans que estaban siendo testigos de su debut en el festival corearon las canciones del primer disco de la banda, mientras Burton recompensaba el cariño bajándose del escenario para saludar y cantar cerquita de ellos. ¿El momento emotivo de la noche? ACÁ te lo contamos en nuestra reseña de esta presentación.

¿Cómo se escucha la música de Black Pumas? Desde el speakeasy hasta en festival

Cuando te adentras en la música de Black Pumas te puede llegar una sensación de relajación, te dan ganas de llevar la fiesta tranquila, incluso si estás en el mood correcto, hasta puede llegarte al cora y ponerte muy emotivo o hasta melancólico. ¿Pero cómo puedes transmitir esa energía en un lugar tan caótico como un festival? Eric nos platicó que la experiencia ha evolucionado y hay un factor importante a tomar en cuenta:

“La música en el álbum desata una experiencia más tranquila, tal vez lo escucharías en una cafetería o en un speakeasy, pero cuando se trata de festivales el show ha evolucionado, creo que energéticamente lo que cambia es la emoción al nivel de rock and roll, los aspectos electrificantes de la música son mucho más grandes y atrevidos, más poderosos y fuertes en un escenario en vivo, especialmente en un lugar como México enfrente de miles de personas en este hermoso festival”.

“Fast Car” de Tracy Chapman, el cover que inició todo

Antes de su presentación en el Vive Latino, nos preguntábamos si habría presencia de algunos covers debido a los que se incluyeron en la edición deluxe de su disco homónimo. Uno que estábamos esperando con ansias era “Fast Car”, la clásica canción ochentera de Tracy Chapman.

La artista estadounidense fue una gran inspiración para Eric Burton cuando solía tocar en el muelle de Santa Mónica: “Trataba de encontrar mi propia voz, y con esa canción empecé a identificarla, cómo quería transmitir la calidez de mi voz en vivo”.

Es difícil hacer covers de canciones clásicas, sobre todo con voces increíbles que puedes identificar instantáneamente, pero Black Pumas logró hacer una versión única y muy característica de ellos, tanto que ahora es una rola recurrente en el setlist.

“No hace mucho cuando empezamos, no teníamos una lista de canciones muy larga, necesitábamos una canción extra o encore, y como no habíamos ensayado, yo salí solo y toqué ‘Fast Car’ de Tracy Chapman y salió bastante bien, así que la mantuvimos en el set, y aún ahora la gente la disfruta mucho en vivo y estoy feliz de que lo hagan”.

La música es para iluminar y no para bajonear

Si escuchamos la letra de “Fast Car”, es una historia que puedes imaginar y poner escenarios específicos; pero si escuchas las letras de Black Pumas, las puedes aplicar a tu estado de ánimo y a lo que sea que puedas estar pasando en ese momento. Eric Burton se siente cómodo con ambos lados de la moneda porque al final de cuentas lo importante es llegarle a la audiencia con un mensaje.

“Si siento que me estoy transportando, siento que también mis sentimientos están siendo expresados. Creo que como artista, nuestra responsabilidad es crear poesía basada en lo que hemos experimentado en el momento que estamos viviendo, compartir lo que hemos aprendido con el resto del mundo de la manera en que se sienta que hay una luz al final del túnel”.

El segundo álbum de Black Pumas llegará en 2023

¿Qué sigue para este dúo? Un tour extenso para compensar todos los planes que se pospusieron por la crisis sanitaria. Pero, no crean que ese parón obligatorio fue tiempo perdido, al contrario, hubo tiempo de sobra para experimentar y eso podría verse reflejado en su próxima placa: “Hay mucha gente que he estado escuchando. Recientemente he escuchado algo de cumbia, he estado experimentando con afrobeats. Realmente disfruto a Kendrick Lamar, André 3000 es maravilloso”, nos confesó Eric, pero su inspiración va más allá de los géneros, está en la reconexión que tuvo durante el trabajo remoto.

“La mayor parte de mi inspiración fue la reconexión que tuve con mi familia, dar un paso atrás, parar las giras, estar en casa, nos dio una oportunidad de reconectar con nuestra familia, y nos permitió hacer música hermosa mientras nos reuníamos. En la mayor parte del tiempo estuvimos trabajando remotamente, trabajando por nuestra cuenta, mandándonos mutuamente ideas. Y para mí , la mayor inspiración que llegó de la pandemia fue la oportunidad de explorar diferentes instrumentos”.

Así finalizó Burton, asegurando que en el 2023 habrá material nuevo pues, por muchos viajes que tengan, siempre hay lugar para entrar al estudio y tocar música nueva. Sin duda, acá estaremos esperándolo con los oídos bien atentos.