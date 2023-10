Lo que necesitas sabe: Falta poco para escuchar el nuevo disco de Blink-182. Y para calmar nuestras ansias, la banda estrenó el video de la rola "DANCE WITH ME", donde hay varios guiños a los Ramones.

Se nos está terminando el 2023, un año que sin duda, nos trajo grandes sorpresas a nivel musical. Y es que además de escuchar grandes rolas y hasta discos completos, muchas bandas y artistas decidieron regresar en este preciso momento. Tal es el caso de Blink-182, que está de vuelta con una nueva canción y hasta video.

Como recordarán, después de casi siete años fuera de la agrupación y luego de dedicarse a estudiar el fenómeno OVNI, Tom DeLonge se reunió en 2022 con Mark Hoppus y Travis Barker. Sin embargo, parece que el trío está de vuelta por la puerta grande, ya que además de una enorme gira mundial (que pasará por México), regresan con música nueva y toda la cosa.

Luego de un buen rato fuera, Tom regresó a la banda/Foto vía Facebook: Blink-182

Blink-182 le rinde tributo a los Ramones con su nueva rola

A inicios de septiembre de 2023 y de manera sorpresiva, Blink-182 anunció con bombo y platillo que para cerrar este año donde volvieron a los escenarios, estrenarán su noveno álbum de estudio, el cual lleva por título ONE MORE TIME… Del disco ya hemos escuchado sencillos como “EDGING”, “MORE THAN YOU KNOW” y la rola que le da título a este material, pero ahora nos presentan “DANCE WITH ME”, una canción diferente a las demás.

En comparación con las rolas que estrenaron antes, ésta tiene una onda más ponchada y rápida, donde Tom, Travis y Mark regresan un poco a sus orígenes con ese happy punk y pop punk veloz y pegajoso que tanto los caracterizó. Definitivamente, si extrañan ese sonido de la banda, esta canción les dará un trancazo de nostalgia.

Blink-182 está de vuelta con. mucha música nueva/ Foto vía Facebook de la banda

Por si esto no fuera suficiente, Blink-182 también estrenó el videoclip oficial de “DANCE WITH ME”, el cual contó con la dirección de The Malloys (con quienes ya. habían trabajado antes y que han colaborado con Metallica, Foo Fighters, Weezer, Vampire Weekend y más). Y vaya que es una verdadera joyita que no se pueden perder.

En este visual, la banda le rinde tributo a una agrupación legendaria del punk rock, los Ramones, ya que además de vestirse como Joey, Johnny, Dee-Dee y Tommy, y hablar un poco a su manera sobre lo que representa el punk, Mark, Travis y Tom recrearon partes del video de “I Wanna Be Sedated”.

Recuerden que ONE MORE TIME..., el nuevo disco de Blink-182 estará disponible completito el próximo 20 de octubre. Y lo mejor de todo es que podremos escucharlo completo en 2024, cuando la banda vuelva a la CDMX y Monterrey. Pero mientras eso pasa y aguantamos para checarlos en vivo y. a todo color, échenle un oído y cuéntenos que les pareció “DANCE WITH ME”, la nueva rola del grupo.

