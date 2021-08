Calva Louise: La combinación poderosa de punk y electrónica que sorprendió a Albert Hammond Jr

Imagínense esto: un buen día sales de tu país, emprendes el viaje y en el camino, te encuentras con otras personas que, al igual que tú, todo lo que quieren es hacer música frenética, poderosa pero sobre todo, honesta. Si el destino se pone condescendiente, las piezas se conjuntarán para dar paso algo más grande.

Y en ese sentido, para armar algo con un potencial enorme, solo necesitas tres piezas llenas de talento que más allá de su origen e influencias artísticas, están dispuestas a darlo todo. Pues bien, ese es el caso de Calva Louise, banda conformada por la vocalista y guitarrista Jess Allanic (Venezuela), el baterista Ben Parker (Inglaterra/Nueva Zelanda) y el bajista Alizon Taho (Francia).

En esta ocasión, les platicaremos acerca de este tremendo proyecto musical, mismo que hace poco lanzó su segundo álbum de estudio, Euphoric, que les volará la cabeza -en el buen sentido de la frase- si se dan una oportunidad de escucharlo.

Una conexión desde diferentes partes del mundo

Pocas bandas pueden presumir que han encontrado su camino viniendo desde diferentes partes del mundo y al mismo tiempo, poder amalgamar su amor por la música. Esa es una de las características que hace de Calva Louise un proyecto poco común, pero muy llamativo sobre todo.

La vocalista Jess Allanic, por ejemplo, cruzó el charco desde su natal Venezuela para estudiar en Francia. Ahí, durante la adolescencia y en sus años de escuela, conoció a Alizon Taho. Entonces, comenzó la magia. Ella, proveniente de una familia de melómanos, encontró en su nuevo amigo a otro amante de la música y así se dedicaron a ensayar y a presentarse en algunos eventos escolares.

Pero su ambición iba más allá… Ellos sabían que si querían prosperar en la escena rockera de Europa y el mundo, entonces debían ir a una de las cunas musicales por excelencia: Inglaterra. Ahí fue donde conocieron al baterista de origen neozelandés, Ben Parker, quien terminó por conjuntar todos los ingredientes del grupo.

Calva Louise incorporándose a la escena musical de Inglaterra

Una vez conformados como Calva Louise y radicándose primero en Londres, comenzaron a ensayar y a componer juntos sus primeras canciones. Entre 2016 y 2017, la banda ya comenzaba a circular de manera independiente y realizar algunas presentaciones por la ciudad.

El grupo comenzó a ser reconocido en el circuito local debido a la publicación de algunos sencillos y algunos EP’s, los cuales se podrían definir como una especie de punk alejado del aspecto más convencional del género e influenciado por grupos como Muse o Queens Of the Stone Age, caracterizados por su producción musical de primer nivel. Así, el gran salto se daría para el año 2018 cuando comenzaron a dar conciertos con mayor regularidad.

Calva Louise ya comenzaba a publicar en su canal de YouTube algunos videos de sencillos como “Outrageous” o “Getting Closer”, al tiempo que salían a tocar con bandas como Strange Bones (acuérdense de esta banda) o False Heads, entre muchas otras que le daban forma a la escena rock underground de Inglaterra.

La banda que sorprendió a Albert Hammond Jr

En ese mismo 2018, ya con cierto reconocimiento en los confines de la música londinense y caracterizados esencialmente por su asombrosa y enérgica puesta en escena, Calva Louise recibió una de las que serían sus primeras grandes oportunidades sobre una tarima.

Albert Hammond Jr, el icónico guitarrista de The Strokes, andaba de gira con su proyecto solista en septiembre de ese mismo año, le tocaba pasar a dar algunos conciertos por la capital inglesa. La cita se dio en en el mítico Electric Ballroom londinense y uno de los actos elegidos para hacer de teloneros fue la tercia encabezada por Jess Allanic.

Calva Louise se rifó de tal manera que Hammond Jr les dedicó algunas palabras en la revista web neoyorquina Talkhouse en diciembre de 2018, esto como parte del conteo con lo mejor del año. “Me quedé impresionado por sus canciones y la estructura y el tira y afloja de su música en general... Es realmente genial en todos lados. Me ha emocionado mucho su música…. cuando escuché a Calva Louise en vivo, me atraparon aún más. Realmente no puedo compararlos con nadie.…”, dijo el guitarrista.

Lanzando su primer álbum en 2019 y girando por el Reino Unido

Luego de un 2018 excepcional, Calva Louise llegó al 2019 para mostrarle al mundo entero de qué estaban hechos. Para febrero de ese mismo año, la banda por fin lanzó su primer disco, Rhinoceros, que fue bastante bien recibido por la crítica local y en el que, por ejemplo, la revista Clash Magazine destacó por su “energía garage-punk con toques de grunge” en una reseña que colocó 8 sobre 10.

Con este disco, Jess, Ben y Alizon agendaron una serie de fechas a lo largo del Reino Unido (incluida Escocia) pues se empezaban a dar cuenta que su alcance era cada vez mayor. En medio de esta gira y a un mes de haber lanzado aquel álbum, el grupo llegó al escenario de The Lexington para presentarse como parte del BBC Intro, coordinado por el locutor de radio Jack Saunders… Y eso es solo una de las diversas presentaciones que dieron que daban cuenta de su crecimiento como proyecto.

Otra muestra de su poder en el escenario, es la presentación que dieron para Pirate Studios en ese mismo año:

2020: comenzando a componer un nuevo disco y formando una alianza con Strange Bones

Cuando llegó el 2020, la banda no se dio un descanso de nada. Dado que la pandemia bloqueó todo tipo de shows alrededor del mundo, Calva Louise se dedicó a componer lo que sería su nuevo material. Pero no lo harían solos pues para este momento, ya de aquí en adelante, habrían reforzado lazos con otra impresionante banda de la escena británica emergente: Strange Bones.

En los años previos, ambas bandas ya habían compartido tarima, pero fue en 2020 dejaron de ser únicamente colegas para convertirse en amigos, socios y más. En una entrevista que tuvimos con Jess, ella nos platicó cómo se dio esta colaboración entre ambas bandas y cómo es que se mantiene el apoyo:

“Hace como cinco años, tocamos en un festival en Glasgow, Escocia con Strange Bones y bueno, yo conocí a Bobby y empezamos a hablar bastante. Teníamos la misma visión no solo artísticamente, sino de la vida. A finales de 2019, la industria estaba como muy snoob; como que decían ‘no me voy a juntar con ellos’. Y nosotros [Calva Louise y Strange Bones] sentíamos que nadie nos apoyaba. Decidimos en ese momento que nos ayudaríamos mutuamente, armamos un estudio e hicimos como un trato verbal de que nos íbamos a apoyar. Todo lo que venga para Calva Louise, lo compartimos con Strange Bones y viceversa. Yo vivo con Bobby, además de que mi bajista Alizon es su mánager. Entonces, tomamos el dinero que nos dio FRKST [el sello discográfico de ambas bandas] y construimos el estudio para Bobby. Todo se mezcló para ir creando algo más fuerte”.

Y es aquí cuando Calva Louise, de la mano de Bobby Bentham (vocalista de Strange Bones) y compañía, deciden comenzar a delinear sus próximos álbumes. En este proceso, Jess y Bobby incluso sacaron una canción juntos llamada “Nine Lives”, donde ella le metió algunas líricas en español y lo que poco a poco se iría convirtiendo en un sello definitivo de lo que comenzarían a trabajar.

El segundo disco ‘Euphoric’ y el Festival de Reading & Leeds

Ya entrados en 2021, radicando ahora en Mánchester y con un poco más de apertura tras la pandemia para lanzar música y agendar shows, Calva Louise se destapó en agosto de este año su segundo material de estudio titulado Euphoric. La banda no abandona las raíces punk que les caracterizaron, pero ahora se le nota una producción con más elementos electrónicos que complementan maravillosamente el estilo que ya manejaban. Algunos tintes industriales tiene puro ahí, incluso.

Bobby de Strange Bones produjo este disco en el que los riffs potentes y los ritmos de batería frenéticos están listo para volarle la cabeza a cualquiera. Y además, otra característica genial del material es que Jess aprovecha para hacerle un buen espacio al spanglish, con un equilibrio prácticamente del 50/50 entre el español y el inglés.

Por acá, nosotros recomendamos mucho “Belicoso” y “Tiranito”, pero el disco entero es un deleite para aquellos que aman la música llena de potencia, energía y fuerza. Con este disco sobre la espalda, Calva Louise recientemente formó parte del line-up del Festival Reading & Leeds 2021, presentándose en el escenario del BBC Introducing. Este es el escenario más grande que tal vez hayan alcanzo hasta ahora, pero tengan por seguro que llegarán más lejos.

¿Qué hace especial a Calva Louise?

Dicen por ahí que el rock esta muerto, pero bandas como Calva Louise es el claro ejemplo de que el género solo está esperando a que lleguen más actos que lo detonen. La tercia conformada por Jess, Ben y Alizon, por su parte, nos demuestran todo el poder y la magia que tan solo tres personas inspiradas y talentosas pueden provocar.

Y si nos vamos a lo musical, como dijimos, ellos llevan el punk a un límite desconocido, pero increíble. Su nuevo disco es la prueba. Y podemos decirlo sin problema: Jess Allanic abrirá la brecha para que la escena del rock en Europa y otros países de habla no hispana, encuentren en el mercado latino un montón de propuestas que allanen el camino al éxito más allá el idioma.

A continuación, les dejamos la entrevista que tuvimos con la vocalista: