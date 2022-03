Caribou volvió a la Ciudad de México con un alucinante viaje visual que nos voló la cabeza

Fue en 2012 cuando Caribou pisó por última vez la Ciudad de México. En esa ocasión, Dan Snaith y compañía llegaron al Foro Sol como parte del show de Radiohead frente a una multitud que ni ellos mismos imaginaban. La noche del 29 de marzo volvieron a estas tierras para recordarnos que no importa el escenario ni el tamaño de la multitud, sino la conexión con el público.

El Auditorio BB estaba listo para recibirlos, los fans fueron llegando de a poco, sin los tumultos ni las largas esperas que hubiera significado un show en el Foro Sol. Cada quien llegando a su lugar, con buenas vibras y con ganas de sacar el estrés de entre semana. Así comenzó un viaje al que todos iban abordando sin prisas, pero con muchas ganas de pasarla bien.

Suricata puso el mood y hasta pitazo nos dio

El escenario ya estaba puesto, con un minimalismo que nos hacía recordar una sala lounge, una invitación para algo tranqui y muy íntimo. Ese mood lo confirmó Suricata, un músico y productor mexicano quien combina sonidos africanos con algunos prehispánicos. Sí, solo tenía una mesa, una máscara, sus instrumentos de trabajo y atrás una enorme pantalla con unos visuales increíbles. Fue suficiente para hipnotizarnos.

Sin palabras, solo música, sin estruendos ni sobresaltos. Pura buena vibra donde la chela en mano y el bailecito de cabeza reinaron en el lugar. Al terminar su set agradeció a los fans que estaban bailando y disfrutando con sus canciones, esos beats que a muchos hicieron entrar a la pista para empezar a agarrar lugar. Antes de bajar del escenario, Suricata nos avisó que ese día era el cumpleaños de Dan Snaith para que nos pusiéramos las pilas y lo felicitáramos como se debe. Y así fue.

El ritual de Caribou

Solo unos minutos faltaban para que empezara el show. Entre las luces íntimas del lugar logramos reconocer a Dan Snaith y compañía revisando sus propios instrumentos. La emoción de los fans no se dejó esperar. Tras un cambio de vestuario, regresó Caribou con las primeras notas de “Filtered Grand Piano” de su más reciente disco Suddenly. Lentamente se acomodaron en sus instrumentos y se quitaron gentilmente los zapatos, tal cual como si entraran a la sala y nos invitaran a estar cómodos, a relajarnos. Esta noche es para olvidarse de todo.

Un viaje que recorrió sus últimos tres discos

No esperaron mucho tiempo para soltar las rolas infaltables, como “Odessa”, que fue la primera que desató la euforia de los fans. Aunque al inicio comenzamos con el bailecito de cabeza, ahora sí ya estábamos con todo dejándonos llevar y bailando sin parar. Y definitivamente no paró, la euforia solo iba creciendo después de “Our Love”.

El punto máximo del alucine llegó en “Bowls” donde el juego de luces junto con los visuales de la pantalla nos llevó por un espectacular viaje en el que no sabías si cerrar los ojos para sentir la música o dejarlos abiertos para no perderte nada, mientras que con “Sun” se aventaron una gran versión extendida en donde nos llevaron a una montaña rusa con subidas y bajadas de intensidad que no nos soltaban.

https://twitter.com/sopitasfm/status/1509043325944442880

Caribou se estaba rifando, tal y como lo esperábamos tras 10 años de ausencia en la CDMX. Pero los fans no se quedaron atrás. Le cantaron las mañanitas a Dan Snaith, no una, sino dos veces: al inicio al recibirlo en el escenario y en la mitad del set donde el mismo Dan se pudo dar el tiempo para agradecer y decirnos que no hay un mejor lugar para festejar su cumpleaños.

Caribou: una experiencia que se disfruta mucho en la intimidad de un venue cerrado

La energía seguía a tope con “You Can Do It”, su nuevo sencillo, para ir cerrando con “Never Come Back”, una rola que se extendió tan espectacularmente que nos dejó con ganas de más. Caribou se despedía, pero los fans necesitaban más. Regresaron para darnos el abrazo de despedida con “Can’t Do Without You”, la rola que emocionó hasta a los del staff que corrieron abajo del escenario para poder captar el momento.

Todos estábamos eufóricos y Dan y compañía lo sintieron, tanto que el mismo Dan se bajó del escenario para saludar a todos los que estábamos en la barricada. El círculo se había cerrado. Si bien puedes pensar que Caribou se disfruta con una chela en la playa o en un festival, la intimidad de un lugar cerrado nos acerca a lo que realmente quieren que experimentemos: la buena vibra de un viaje alucinante.

Setlist

Filtered Grand Piano

New Jade

Odessa

Our Love

Bowls

Jamelia

Silver

You and I

Ravi

Sun

You Can Do It

Never Come Back

Can’t Do Without You