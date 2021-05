Checa a Jon Bon Jovi covereando “Watermelon Sugar” de Harry Styles

Hacer un cover es cosa seria, porque a lo largo de los años hemos tenido toda clase de ejemplos, buenos y malos. Sin embargo, y a pesar de que nos ha tocado ver casos bastante essstraños, afortunadamente son más los casos de artistas que armaron versiones de otras canciones exitosas. Justo como la que les traemos en esta ocasión, pues el mismísimo Jon Bon Jovi se lució covereando uno de los últimos hitazos de Harry Styles, “Watermelon Sugar”.

Sí, así como lo leen. Aunque no lo crean el líder de Bon Jovi a pesar de ser una leyenda de la música, está al pendiente de todo lo que está sonando en la actualidad y de cierta manera, también admira lo que andan haciendo los artistas jóvenes. Y eso quedó muy claro con este cover que sorprendió a muchas personas, porque para ser honestos, no creíamos que se aventara a tocar la rola del exintegrante de One Direction.

Jon Bon Jovi coverea a Harry Styles

Resulta que el pasado 7 de mayo, Jon Bon Jovi participó en un concierto de caridad en la ciudad de Nueva York. La finalidad de este show era recaudar dinero para las organizaciones Meals On Wheels y Project Most, las cuales se encargan respectivamente de entregar comidas a quienes se encuentran en una situación difícil y de ofrecer cursos de empoderamiento para jóvenes y familias vulnerables. Y fue ahí donde covereó a Harry Styles.

De acuerdo con NME, con esta presentación lograron recaudar la nada despreciable cantidad de 50 mil dólares (que al tipo de cambio actual, serían poco más de un millón de pesitos mexicanos). Sin embargo, lo más importante además del dinero que lograron juntar fue el set que se aventó Bon Jovi, pues durante su participación sonó una mezcla de canciones propias clásicas y versiones, además de responder a las preguntas del público.

Así, Jon Bon Jovi interpretó rolas como “Do What You Can”, “Wanted Dead or Alive” y covers del tamaño de “Here Comes The Sun” de The Beatles y “I Put A Spell On You” de Screamin’ Jay Hakins. Pero lo que llamó la atención de su presentación fue la canción de Harry Styles que armó, porque fue más que suficiente para el rockero una guitarra acústica y una pequeña banda para tocarla, y se ve que disfrutó el momento y la pasó bien covereándola.

Sin más qué decir por el momento, escuchen a continuación al gran Jon Bon Jovi echándose su propia versión de “Watermelon Sugar”, una de las canciones más populares de Harry Styles: