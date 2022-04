Checa a Chester Bennington en una intensa rola junto a su antigua banda Grey Daze

El legado de Chester Bennington es enorme y aunque lo recordemos como parte de Linkin Park, su voz también es parte importante del trabajo que Grey Daze ha realizado. Como recordarán, este fue el grupo al que el vocalista perteneció antes de unirse en 1998 a LP… y ahora, ellos regresan para rendirle homenaje al que fuera su frontman durante una buena parte de los 90.

La banda lanzó este viernes 15 de abril una rola llamada “Saturation (Strange Love)”, esto en una versión de estudio reelaborada de una grabación de hace más de 20 años. Además, este es el nuevo adelanto de un disco que se lanzará el próximo mes de junio. Les contamos qué onda.

Grey Daze recuerda a Chester Bennington con “Saturation (Strange Love)”

Antes de su fallecimiento, Chester Bennington se había juntado con su antigua banda Grey Daze para tocar y grabar algo de material juntos después de muchos años. Eventualmente, debido al trágico deceso del vocalista, el asunto no prosperó según lo planeado, pero el grupo continuó su camino y no dudó en homenajear al cantante de la mejor manera: con la música que alguna vez hizo junto a ellos hace más de un par de décadas.

Fue así que lanzaron en 2020 Amends, un disco con canciones del pasado del grupo reelaboradas alrededor de las pistas de voz que el propio Chester grabó en su momento. Y ahora, a dos años de aquel lanzamiento, el grupo vuelve a la carga con un álbum en la mira y un homenaje más para el emblemático frontman de Linkin Park.

Grey Daze recién compartió el tema “Saturation (Strange Love)”, un nuevo adelanto de lo que será el álbum de The Phoenix que verá la luz el próximo 17 de junio. Pero cuando decimos ‘nuevo’, no nos referimos precisamente a que sea una canción inédita… de hecho, esta composición ya había aparecido en el material No Sun Today que la banda lanzó en 1997 junto a Chester, aunque en un formato de grabación mucho más parecido a un demo.

Pero ese es el encanto en esta reinterpretación track, pues el grupo retomó la pista de voz de Chester Bennington, regrabaron la parte instrumental y ahora sí, le dieron un tratamiento de estudio más elaborado. “The Phoenix es más una celebración de nuestro amigo, su talento y la música. Captura la angustia y la energía de Chester de las que la gente se enamoraba. Es mucho más agresivo. Si amas la forma de gritar de Chester, te encantará este disco”, dijo la banda en un comunicado.

El nuevo material de Grey Daze, que definen como un homenaje al fallecido cantante, tendrá 10 pistas en total e incluso contará con algunas colaboraciones de la talla de Dave Navarro y las hijas de Chester, Lily y Lila. Acá les dejamos el video oficial de “Saturation (Strange Love)”, que además tiene una emotiva secuencia de un joven Bennington tocando con Grey Daze en sus primeros años.