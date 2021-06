Claud: Bedroom pop sincero, puro y directo para los corazones jóvenes

En la actualidad, tenemos proyectos de pop que no están pensados como tal para romperla en las listas de popularidad de radio o de las plataformas de streaming. Sin embargo, independientemente de que tengan elementos similares, eso no quita que no tengan el potencial de conquistar a miles de personas gracias a melodías contagiosas y letras completamente honestas, como lo que ha hecho Claud desde hace ya varios años.

Con tan solo 21 años, esta chica es una verdadera promesa de la música y no lo decimos a la ligera. A pesar de su edad, cuenta con varios EP’s que respaldan su carrera y también ha formado parte de proyectos interesantes junto a mujeres importantes dentro de la industria musical actual como Clairo y Phoebe Bridgers. Pero quizá lo más importante de ella no es esto, sino la belleza y simpleza que encuentras en sus rolas. Y acá les contaremos qué tienen de especial.

¿Quién es Claud?

Claud es el nombre artístico de Claud Mintz, una chica originaria de Chicago, Illinois. Gran parte de su vida la pasó en Highland Park junto a su familia, teniendo una vida común y corriente como todos los niños de su edad. Sin embargo, y cuando fue consciente, comenzó a interesarse en la música tras escuchar las rolas de su madre. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando aprendió a tocar la guitarra, pues empezó a componer sus primeras rolas.

Pasó el tiempo pero esta joven jamás olvidó la idea de lanzarse oficialmente como artista y así dedicarse únicamente a crear canciones. Es por eso que se pasó gran parte de la secundaria y el bachillerato siendo una persona introvertida, centrándose en tocar la guitarra y practicar el mejor tono de voz. Pero como todo buen proyecto importante, tuvo que pasar un buen rato para que la protagonista de esta historia pudiera ver los frutos de su esfuerzo.

Su primer proyecto: Toast

En 2017, Claud comenzó a estudiar en la Universidad de Syracuse, donde conoció a un joven llamado Josh Mehling. Luego de conocerse y jammear un buen rato, ambos tomaron la decisión de crear un dúo musical, al cual finalmente llamaron Toast. Durante 2018 publicaron el EP homónimo y debut de este proyecto, el cual grabaron en su dormitorio y que incluía un sonido dream pop juguetón y letras encantadoras.

Gracias a este disco, lograron llamar la atención no solo de la crítica, también de varias personas alrededor de Estados Unidos. Fue en ese momento y sin imaginarlo que tuvieron chance de dar una mini gira por gran parte del país y construyendo una base de fans dedicada, especialmente en la comunidad LGBTQ+. Sin embargo, y como una constante en la vida de esta artista, no duró para siempre, pues tan solo unos meses después decidieron separarse.

Continuando como solista

Luego de la disolución de Toast, Claud Mintz y Josh Mehling continuaron siendo buenos amigos y colegas (no olviden este nombre porque después lo retomaremos), solo que cada uno quería tomar una dirección diferente. Y así fue, pues ella decidió entonces dejar la Universidad de Syracuse para dedicarse por completo a la música y proseguir su floreciente carrera, solo que ahora en solitario y presentándose simplemente como Claud.

Esta chica se mudó a Nueva York y se hizo de un nombre en la escena queer de la Gran Manzana, pero a la par continuó tocando y grabando algunas rolas. Para finales de 2018 apareció su primer sencillo como solista, “Never Meant to Call”, una canción optimista que fue muy bien aceptada y a la que le seguiría un par de temas melancólicos llamados “Easy” y “If I Were You” para arrancar con todo el 2019. Todo esto en vista de algo más grande.

Lanzando su primer EP en solitario

Después de mucha anticipación y tras publicar canciones como “Wish You Were Gay” y “Miss You”, ese mismo 2019 Claud lanzó su EP debut, el cual llevó por nombre Sideline Star. Se trata de un material discográfico de corta duración en el que incluyó ocho rolas totalmente inéditas y que en su momento le valió un montón de halagos por parte de la crítica. Pero no contaba con que gracias a este conjunto de temas se le abrirían muchas puertas.

En aquel año, tuvo la oportunidad de salir una vez mas de gira y compartir escenario con bandas importantes dentro de la industria musical y otras conocidas en el circuito independiente de Estados Unidos, como el caso de The Neighbourhood, Bleachers, Girlpool y Hatchi. Por supuesto que esto le valió tener muchos más seguidores, quienes quedaron sorprendidos no solo con la música de Mintz, también por todo lo que hacía en vivo.

Juntándose con Clairo y viejos amigos

Si algo nos ha quedado claro es que Claud siempre quiere explorar y trabajar con un montón de personas. Es por eso que en 2020 anunció el nacimiento de una banda llamada Shelly, la cual cuenta con puro nombre pesado y para que chequen quienes son sus compañeros, en la alineación tienen a Clairo; su excompañero en Toast, Josh Mehling; y Noa Frances Getzug, un combo simplemente espectacular y que promete mucho.

Con este grupo estrenó un par de canciones como “Steeeam” y “Natural” a mediados de ese mismo año. Eso sí, esta chica no descuidó su proyecto solista, porque también presentó rolas como “seven days a week”, “My Body” y “WISH U WERE”. A pesar de que el estatus de esta superbanda de la escena alternativa es activo y que aún no lanzan un álbum como tal, todos los artistas continuaron con sus propias carreras, pero no descarten que pronto nos den noticias.

La ayuda de Phoebe Bridgers para lanzar su primer álbum

Independientemente del trabajo con Shelly, Claud Mintz recibió grandes noticias en 2020 para su camino en solitario. Resulta que ese año y tras varios años buscando una disquera, recibió un contrato de Saddest Factory –el sello discográfico de la mismísima Phoebe Bridgers– para grabar lo que sería su material discográfico debut. Con esto en mente, se metió al estudio y comenzó la producción de su primer álbum.

Tras varios años de esfuerzo, dedicación y empeño, en febrero de 2021 vio la luz el primer LP de esta artista, el cual lleva por nombre, Super Monster. Este disco fue grabado en los míticos Electric Lady Studios de Nueva York con la producción de la propia Claud en colaboración con su amigo, Josh Mehling. Por si esto no fuera suficiente, también tuvo a varios invitados especiales, como Clairo y Nick Hakim y Jake Portrait (Unknown Mortal Orchestra).

¿Qué es lo que hace especial a Claud?

Sin duda, vivimos en una época muy interesante para el pop, y no nos referimos a ese que esta hecho para gustarle a todas las masas. Muchos jóvenes están tomando este “género” lleno de sintetizadores pegajosos y melodías que se te quedan en la mente para darle otro sentido, incluyendo mensajes más personales y directos que a los que estamos acostumbrados en esta clase de canciones. Y eso es justo lo que hace Claud con su proyecto.

Esta chica tiene un talento casi nato para reflejar situaciones cotidianas por las cuales todos pasamos y así recordarnos la época de juventud. A pesar de que su álbum debut cuenta con una producción profesional y se grabó en uno de los estudios más míticos que existen en Nueva York y todo el mundo, no entendemos muy bien cómo lo logró pero pudo grabar sus canciones bajo este ambiente y aún así, conservar la intimidad de sus primeros trabajos.

Hay artistas a los que la industria llama como “los que tienes que seguir”, y puede que a algunos no les guste pero de verdad, con Claud sucede esto: no la pueden dejar pasar. Es sumamente joven y aún le falta un enorme camino por recorrer, pero con los proyectos que tiene y el disco con el que se lanzó oficialmente son cartas muy fuertes para tenerla en el radar y quien sabe, cuando todo vuelva a la normalidad podamos verla en México.