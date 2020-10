Es real: Damon Albarn dice que le gustaría colaborar con Bad Bunny

Aunque el 2020 nos ha tratado con la punta del pie, fue a principios de este año cuando Gorillaz anunció su proyecto llamado Song Machine, una miniserie grabada en los famosos Kong Studios y a través de la cual la famosa banda animada nos ha estado regalando grandes colaboraciones con músicos como Robert Smith, Elton John, Peter Hook, Tony Allen, entre otros más.

Claro que las colaboraciones del álbum –que verá la luz el próximo 23 de octubre– enamoraron a los fans de la agrupación conformada por 2-D, Murdoc, Russel y Noodle, pues Damon Albarn y Jamie Hewlett se tomaron muy en serio la tarea de trabajar con los más grandes exponentes y promesas emergentes de la música para esta nueva placa discográfica.

Damon Albarn quiere colaborar con Bad Bunny

Y uno podría pensar que después de este disco Damon Albarn no estaría pensando en colaboraciones. Sin embargo, parece que el también líder de Blur no sólo ya está buscando con quién hacer más duetos, sino que además quiere entrarle al género urbano y el reggaeton. O al menos eso ha dado a entender al confirmar que le gustaría colaborar con Bad Bunny.

Es en serio. A través de una entrevista que Damon tuvo en un programa de radio llamado Perros De La Calle, de la estación argentina Metro 95.1, el cantante británico afirmó que ha hablado con Bad Bunny sobre una colaboración. Esto después de que le preguntaran sobre el rumor de hace meses donde se decía que el cantante puertorriqueño pertenecería al Song Machine.

Afirma que ya habló con Bad Bunny y le gustaría cantar reggaeton

“Ah sí, hablé con Bad Bunny. Me encantaría trabajar con él... hablé con él hace un tiempo, estoy seguro de que lo hice, y si no entonces era alguien que se parecía mucho a él. En fin, me gustaría colaborar con él, sería estupendo”, mencionó Damon Albarn durante la charla con la radiodifusora, afirmando que sí le gustaría cantar reggaeton.

“Totalmente, ¿quién no quiere cantar sobre un ritmo de reggaetón? Es decir, cuenta con un gran ritmo lento. La primera vez que me metí en esto (ritmos de reggaeton) fue cuando estuve en México en 1998, hace mucho tiempo. Esa música ha tenido un boom fantástico recientemente”, indica Damon Albarn durante la entrevista.

“Pasó en Monterrey, tenía algunos cassettes de ritmos más lentos, hace mucho. Estuve en eso un buen tiempo, pero me di cuenta de que perdí el barco para convertirme en artista de reggaeton, aunque quién sabe”, menciona Damon en la entrevista. Pueden escucharlo a partir del minuto 11:54:

La noticia ha dejado en shock a muchos

Si bien Damon no aseguró que la colaboración con Bad Bunny se esté cocinando, parece que el creador de Gorillaz está bastante entusiasmado con la idea de entrarle al mundo del reggaeton de la mano del rapero puertorriqueño, quien en estos últimos meses se ha convertido en un verdadero fenómeno musical en todo el mundo.

Claro que las declaraciones de Damon Albarn causaron distintas reacciones, las cuales fueron desde aplaudir que no se cierre a ningún genero, hasta los que casi afirmaron que el 2020 ya no podría ponerse peor. Acá algunas reacciones al respecto:

¿Ustedes se imaginan esa colaboración?