¿Será? Dave Grohl dice que podrían cambiar la portada de ‘Nevermind’

Nirvana es una de las bandas más importantes de los 90, de eso no tenemos duda. No solo fueron los representantes del sonido y la actitud del grunge, así como la voz de toda una generación, también entregaron uno de los mejores discos del género, el icónico Nevermind. Sin embargo, en las últimas semanas las cosas con este álbum se pusieron un poco intensas, tanto así que el propio Dave Grohl está considerando la idea de modificarlo.

Como recordarán, a mediados de agosto les contamos que Spencer Elden, el hombre que de bebé apareció en la icónica portada de este discazo, demandó a la banda por explotación sexual y pornografía infantil. Dentro de los documentos que presentó, reclamó una indemnización de al menos 150 mil dólares porque presuntamente, Kurt Cobain y compañía usaron su imagen para la carátula sin el permiso de sus padres.

Esperen un momento, ¿cambiarán la portada de ‘Nevermind’?

Hace unos días y aprovechando que este 2021 el Nevermind cumplió 30 años, The Sunday Times platicó con Dave Grohl. Dentro de toda la charla salió el tema de Elden, y al preguntarle su opinión al respecto, el exbaterista de Nirvana insinuó la posibilidad de que cambien la portada de este álbum de Nirvana para cualquier reedición posterior… sí, así como lo leyeron, es probable que no volvamos a ver la misma imagen.

Hablando de la carátula, Grohl dijo: “Tengo muchas ideas sobre cómo deberíamos modificar esa portada, pero ya veremos qué pasa. Se los haremos saber, pero estoy seguro de que se nos ocurrirá algo bueno”. Por ahora no hay nada oficial y ni siquiera una idea de cómo podría lucir, pero al menos en la reedición que lanzarán por el 30 aniversario de este discazo, seguirá apareciendo la misma imagen que todos conocemos.

Por su parte y cuando le preguntaron sobre la polémica con Spencer Elden, Dave Grohl simplemente dio a entender que sus abogados junto a los de Krist Novoselic y la familia de Kurt Cobain se están arreglando con él. Eso sí, bajita la mano mencionó que el hombre debería enfocarse en cosas más importantes que demandar a Nirvana: “Creo que hay mucho más que esperar y mucho más en la vida que enfrascarse en ese tipo de cosas. Y, afortunadamente, no tengo que hacer el papeleo”.

Y a todo esto, ¿qué ha pasado con la demanda en contra de Nirvana?

Desde que Elden presentó la demanda, Nirvana anunció oficialmente la reedición de lujo por los 30 años del Nevermind, la cual saldrá a la venta el 12 de noviembre (ACÁ pueden checar los detalles). Al menos en las distintas ediciones de esta versión del disco, sigue apareciendo la misma imagen del hombre en la portada; sin embargo, Spencer también quiere que se modifique la carátula del álbum para cualquier otra futura reedición.

En entrevista para The Associated Press, la abogada de Spencer Elden, Maggie Mabie declaró que su cliente quiere que “el mundo entero no vea sus genitales”. Por si esto no fuera suficiente, también mencionó que le están exigiendo a Universal Music que censure la imagen del sujeto de la portada de esta mega reedición, solicitando que la discográfica “ponga fin a esta explotación infantil y a la violación de la privacidad”. Ya veremos cómo termina todo este drama.