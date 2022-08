Lo que se sabe sobre el joven de 16 años que murió en el 'Reading Festival' de Inglaterra

La edición del 2022 del Reading Festival, uno de los eventos de música más importantes y destacados en Inglaterra, terminó en tragedia para varias personas. Entre ellas destacan los familiares de un joven de 16 años, quien lamentablemente perdió la vida en dicho festival durante el segundo día de actividades.

De acuerdo con medios locales como el Daily Mail, la tragedia ocurrió la noche del pasado sábado 27 de agosto. Un adolescente identificado como David Celino fue trasladado al hospital luego de que equipo médico del Reading Festival lo auxiliara.

La edición del Reading Festival de 2022 se vio envuelta en tragedia. Foto: Getty Images

Un joven de 16 años murió luego de consumir drogas en el Reading Festival

Al parecer el joven fue llevado a la carpa de primeros auxilios después de que dijera sentirse “enfermo” y debido a su condición decidieron trasladarlo al centro médico donde falleció durante las primeras horas del domingo 27, al parecer por haber consumido una pastilla de éxtasis.

David Celino se encontraba en el festival celebrando las altas calificaciones que había sacado en unos exámenes de la escuela: “En este momento, se cree que se trata de un incidente aislado, ya que no hemos recibido informes similares”, indicó la policía de West Yorkshire.

Foto: Getty Images

Al parecer comenzó a sentirse mal después de consumir MDMA

“Los usuarios de cualquier droga que no sea recetada por un profesional nunca pueden estar seguros de su contenido y los riesgos que implica tomar la sustancia”, agregó la asistente del jefe de policía, Catherine Hankinson, quien aseguró se investigan las causas de muerte del joven.

Por su parte, la familia del joven dijo que David “era un personaje hermoso, ferozmente independiente y cálido que vivía todos los días al 110% y le encantaba pasar el tiempo disfrutando de la música con sus amigos”, a través de un tributo en redes sociales.

David Celino sólo tenía 16 años. Foto: Daily Mail

El Reading Festival de 2022 estuvo lleno de disturbios e incidentes

“Acababa de recibir fabulosos resultados en el GCSE, ingresó a la universidad y esperaba estudiar informática en una de las mejores universidades. El Festival de Leeds fue lo más destacado de su verano; en última instancia, le quitó la vida de la manera más injusta, cruel y horrible, y estamos destrozados”, aseguraron.

Este no fue el único incidente considerable que ocurrió durante el Reading Festival, ya que el domingo se registraron varias peleas y hasta la quema de casas de campaña que obligaron a decenas de asistentes a retirarse del lugar antes de los actos estelares como The 1975, Charlie XCX, Run The Jewels y más.