Beth Gibbons nos trae un adelanto de su nuevo disco con su nueva canción “Reaching Out”

Una nueva canción que podemos catalogar como experimental en toda la extensión de la palabra. Beth Gibbons nos entrega una pieza atmosférica con “Reaching Out” para preparar la llegada de su disco Lives Outgrown, que saldrá el 17 de mayo que viene.

Agárrense que se viene un disco cargado de emotividad pues, como la británica menciona en el comunicado oficial, el disco se inspira mucho en cómo ella percibe ciertos cambios en su vida, desde las despedidas más duras hasta los cambios en su cuerpo. Va a ser un material discográfico de esos que calan hondo.

Bu Cuarón nos entrega su primer EP

El debut de Bu Cuarón como cantante se dio en el soundtrack de Roma… pero podríamos establecer que su entrada oficial a la industria musical se dio, primero, con la rola “Viceversa”. Y ahora, para integrarse a la escena mundial definitivamente, llega el su EP Drop By When You Drop Dead.

La producción se destacada por ser un compilatorio bien equilibrado de muchas influencias musicales. La propia Bu se ha revelado como fan absoluta de James Blake, y en este material se siente esa influencia. Pero además, complementa todo con algunos toques de R&B, hip-hop, indie pop y algunos arreglos folk a través de instrumentos como ukelele.

Con esto, nos entusiasma ver qué vendrá cuando decida entrarle de lleno a un disco de larga duración. Y si hay que elegir un tema para las canciones de la semana, esa sería “Come For Me”.

girl in red vuelve con un discazo para aliviar los corazones rotos

Marie Ulven Ringheim, mejor conocida como girl in red, nos sorprendió con un maravilloso disco debut en el 2021. Y ahora, nos vuelve a confirmar por qué su proyecto es uno de lo más seguidos del 2020 a la fecha.

Con el disco I’M DOING IT AGAIN BABY, la compositora noruega sale triunfalmente renovada de una decepción amorosa. El álbum se entiende como esa parte después de una ruptura en la que por fin hemos superado el dolor y aunque hay cicatrices, estamos listos para avanzar a través de la reflexión.

Checa la reseña del disco por acá.

¡Thursday está de regreso!

Uno de los consentidos y favoritos de los amantes del post-hardcore regresa, y con Norman Brannon, exmiembro de Texas Is The Reason, incluido. Tuvieron que pasar 13 años para que Thursday lanzara algo de música nueva…

“Application For Release From The Dream” es un tema que se caracteriza por una esta vibra de ser una balada post-rock que se convierte en el post-hardore más furiosos –lo que uno esperaría de Thursday desde luego– hacia el final del tema. A ver si en una de esas ya se viene nuevo disco.

¿Será que Porches se acerca con nuevo disco?

… No lo sabemos del todo, pero se vale soñar. Mientras tanto, el proyecto del neoyorquino Aaron Maine nos trae un tema bastante disfrutable que de repente se siente con ritmo hip-hop, combinado con vibras indie folk y luego se distorsiona de la manera más genial posible.

Échenle una escuchada a “Rag” acá y ahora, a esperar el anuncio de algún disco de cara al futuro.

Camera Obscura sigue dando proabaditas de su nuevo disco

Estamos a nada de que Camera Obscura nos traiga su nuevo disco, Look to the East, Look to the West. Y si no lo tienen en el radar, apúntenle: el álbum sale el próximo 3 de mayo para romper 10 años de ausencia.

La canción “Liberty Print” se desarrolla sobre una línea indie-pop que suena dulce, pero que en su canción aborda la nostalgia de la ausencia y de extrañar a un ser querido. En un comunicado, se revela que este tema esta inspirado en el hermano fallecido de la vocalista Tracyanne Campbell.

Girl Ultra estrena canción antes de “Coachella”

Hemos visto a Girl Ultra desde hace unos años evolucionando sonoramente. Quizá muchos la recuerden por su propuesta cercana al R&B, pero también ha complementado todo acercándose a elementos dance en una combinación espectacular.

El ejemplo está en la canción “Rímel”, que llega justo en la semana en que la mexicana se presenta en Coachella (aquí la lista de mexicanos que darán show en el festival).

Andru nos invita a disfrutar lo sencillo de la vida con su nueva canción “Al Parque”

Y aquí en Discos y Canciones de la Semana, también abrimos la puerta a nuevos artistas que pintan para grandes cosas. Una de ellas es Andru, que ha hecho carrera como productora y guitarrista para artistas como Bratty, Vanessa Zamora, Girl Ultra, entre otros.

En el 2023, lanzó un EP muy cool llamado Lo haría todo de nuevo y ahora, se prepara para continuar su carrera solista con esta nueva canción titulada “Al parque” que nos habla sobre aprender a disfrutar de las cosas sencillas de la vida con la gente indicada. Temazo.

Dominic Wright debuta con “I’ll Be Alright”

Llega un momento en que muchas relaciones llegan a su fin y muchas veces suele ser porque cambia la percepción de esa persona; de no sentirnos queridos por lo que somos. Pero a pesar de ello, hay que aprender que estaremos bien.

Ese es el origen de esta canción llamada “I’ll Be Alright”, que llega como el sencillo debut del cantatutor Dominic Wright. “Hacer que la gente se sienta segura es una gran parte de mi música“, dice en el comunicado del lanzamiento de su canción… Y con ello, ya nos tiene esperando su próxima canción. Que sea una carrera llena de grandes cosas.

