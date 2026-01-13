Lo que necesitas saber: Recordamos 10 discos que cumplen 30 años en 2026, con un conteo que que nos remonta a los noventas.

1996 tuvo varios lanzamientos que marcaron la historia de la música, y habiendo recorrido las memorias que nos dejaron los discos que salieron hace 10 y 20 años, es momento de repasar los discos que salieron hace 30 años y que marcaron la historia de la música.

30 añitos han pasado desde que estas joyas fueron lanzadas, y el paso de los años solo los ha consagrado como discos indispensables en la historia musical moderna. Recordamos, en algunos casos, hasta en dónde estábamos cuando escuchamos por primera vez algunos de estos discos, en un walkman o quizás en una tienda de discos en dónde podías probar los discos antes de comprarlos.

Somos old: 15 discos que cumplen 30 años en 2026

1. 2Pac – ‘All Eyes On Me’

30 años después, All Eyez On Me sigue siendo una declaración de supervivencia, exceso y las contradicciones de la experiencia humana. 2Pac convirtió el doble álbum en un manifiesto donde caben la paranoia, el hedonismo y la crítica social, todo envuelto en beats que definieron el sonido del rap noventero. En la producción estuvieron 2Pac, Bobcat, Dr. Dre, Mike Mosley, Dat Nigga Daz, y demás nombres que moldearon el sonido de Tupac Shakur.

2. Rage Against the Machine – ‘Evil Empire’

Evil Empire es Rage Against the Machine manteniendo su furia sin bajar el volumen ideológico de su debut. Estas 11 rolas no tienen desperdicio, y el Evil Empire nos dejó varios clásicos de RATM, como “People Of The Sun”, “Bulls On Parade” y la cerradora “Year of tha Boomerang”. A 30 años, sigue sonando incómodamente vigente y recordándonos que el rock también puede ser un espacio de resistencia política real. ¿Es mucho pedir una gira de aniversario?

3. Belle & Sebastian – ‘If You’re Feeling Sinister’

En medio del ruido de los 90, con heavy metal y glam rock, Belle & Sebastian apostaron por la introspección y el susurro. If You’re Feeling Sinister es un disco delicado, lleno de historias pequeñas y emociones universales. Tres décadas después, sigue siendo un refugio para quienes encontraron en el indie pop un espacio para la vulnerabilidad. En este caso, sí tendremos gira de aniversario, pueden conseguir sus boletos por acá.

4. Beck – ‘Odelay‘

Odelay es el genio Beck jugando con todo lo que se le cruzó enfrente: hip-hop, folk, funk, electrónica y cultura pop, todo en una misma licuadora. El collage de Beck se volvió un clásico instantáneo con una catorcena de puro trancazo. “Devils Haircut”, “The New Pollution” y “Where It’s At” son algunas de nuestras favoritas, pero es un disco sin skips. A 30 años, sigue siendo la prueba de que el eclecticismo también puede ser masivo.

5. Placebo – ‘Placebo’

El debut homónimo de Placebo vive en nuestros corazones a 30 años de haber salido. Oscuro y emocionalmente crudo, el disco conectó con una generación que no se veía reflejada en la euforia del momento britpop noventero, como una opción profunda y reflexiva. 30 años después, este debut convirtió a Brian Molko y compañía en una banda de culto desde el primer minuto de reproducción.

6. Fiona Apple – Tidal

Tidal fue otro disco debut del 96, y presentó a Fiona Apple como una voz distinta en el mainstrem, más frontal y emocionalmente devastadora. Con apenas 19 años, entregó un disco lleno de confesiones incómodas y una sensibilidad poco común para el pop de la época. A 30 años, sigue siendo el inicio de una carrera marcada por la musicalidad natural, honestidad brutal y la negativa a encajar en moldes ajenos.

7. Jamiroquai – ‘Travelling Without Moving’

Este disco lleva sus efectos en el título, ya que los de Jamiroquai nos transportaron en el ahora lejano 96. Del acid jazz, Jamiroquai se fue a la cultura pop como un exitazo. Mucho groove y baile, con una producción fenomenal, dominaron la radio, MTV (que ahora cierra sus canales de música) y las pistas de baile. Tres décadas después, sigue siendo un referente de cómo el funk podía reinventarse sin perder elegancia ni mensaje.

8. Tool – Ænima

Ænima nos mostró a Tool llevando el metal alternativo a un terreno casi casi filosófico. Es complejo, oscuro y profundamente incómodo, el disco desafió la estructura tradicional del género y apostó por la introspección y el caos controlado. A 30 años, sigue siendo una experiencia intensa que exige escucha activa y paciencia, algo cada vez más raro en el panorama actual.

9. Café Tacvba – ‘Avalancha de éxitos’

Más que un simple recopilatorio de rarezas, Avalancha de éxitos capturó el impacto inmediato de Café Tacvba en el rock latinoamericano. El disco fue asombroso, una declaración que consolidó a los tacubos con una identidad híbrida, capaz de mezclar tradición, humor y experimentación sin complejos. A 30 años, funciona como testimonio de una banda que redefinió el alcance del rock en español con covers y reversiones que funcionaron mejor que algunas originales.

10. Control Machete – ‘Mucho barato’

Mucho barato marcó un antes y un después para el hip-hop en español. Control Machete puso en el mapa una narrativa descarada, cruda, callejera y orgullosamente local, demostrando que el rap en español podía ser contundente y auténtico, sobre una producción simplemente alucinante. Recordamos que “‘¿Comprendes Mendes?” no dejó se sonar y viene como un himno a la fecha:

Otros discos geniales que cumplen 30 años en el 2026

‘Comfort y música para volar’ – Soda Stereo (Unplugged)

‘El fuego de la noche’ – La Barranca

‘Life is Peachy’ – Korn

‘Babel’ – Santa Sabina

‘Spice’ – Spice Girls