Lo que necesitas saber: El próximo 6 de octubre, Dogstar, la banda de Keanu Reeves, lanzará su primer disco en más de 20 años.

A lo largo de este 2023, hemos visto varios regresos musicales bastante interesantes. Pero uno de los que no veíamos venir era el de Dogstar, la banda de Keanu Reeves, quienes comparten ahora una nueva canción para encaminarnos a lo que será su próximo material discográfico.

Se trata de “Breach”, el segundo adelanto de lo que será el disco Somewhere Between the Power Lines and Palm que llegará en octubre. ¿Ya listos para el lanzamiento o qué onda?

Imagen ilustrativa. Foto: Captura de YouTube.

Dogstar y Keanu Reeves nos traen su nueva canción

Luego de una carrera cinematográfica exitosa, ya tocaba ver a nuestro John Wick dándole con todo a la música. Y en ese sentido, no podemos creer que hayan pasado más de 20 años desde que Dogstar y Keanu Reeves lanzaron su último disco.

Y ya es momento de que tanto rato de espera termine por fin. Como les decíamos, la banda lanzó una nueva canción titulada “Breach” que nos habla de lo dura que es la sensación de alejarse de una persona a la que amas.

Guitarras enérgicas, baterías divertidas y el bajo del buen Keanu con un poco de distorsión para emocionar a los fans… Pasen a a escuchar la rola acá abajito y nos cuentan qué les parece.

Esta es la fecha de lanzamiento del disco de Dogstar

Entonces, ¿qué les pareció lo de Dogstar y Keanu Reeves con la nueva canción “Breach”? Como les decíamos, este es el reciente adelanto de lo que será el disco Somewhere Between the Power Lines and Palm, que la banda lanzará el 6 de octubre. Atentos que acá les traeremos la reseña cuando salga el álbum.

¿Creen que en una de esas nos toque ver a Dogstar en México? Estaría interesante, sin duda. A ver si se animan ahora que traen una gira actualmente en EE.UU. Y bueno, mientras tanto, acá les dejamos la entrevista que tuvimos con Keanu por el estreno de John Wick 4 hace poco.

Esta es la portada de ‘Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees’, el nuevo disco de Dogstar/Foto: Dillon Street Records

